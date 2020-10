Premierul Ludovic Orban a evitat, dimineață, să se pronunțe clar în privința declarațiilor făcute ieri de prefect, rezumându-se la a spune doar că Executivul face ”o evaluare a fiecărui prefect”.

Conform unor surse guvernamentale, Guvernul ia în calcul înlocuirea lui Gheorghe Cojanu din funcția de prefect al Capitalei. O decizie finală va fi luată cu întârziere, mai spun sursele Libertatea, pentru că ”prioritară este acum implementarea noilor restricții, apoi gestionarea situației legate de prefect”.

Demiterea prefectului și numirea unei alte persoane în această funcție se face doar prin Hotărâre de Guvern.

Prefectul nu a știut rata de infectare în București

Varianta demiterii lui Gheorghe Cojanu din funcția de prefect al Capitalei vine după ce acesta nu a știut câte infectări au fost depistate în ultimele 24 de ore în București și nici care este rata de infectare.

Intrat în direct la Digi24 aseară, la ora 23.00, în loc să lămurească de ce la ora 19.00 nu știa care este rata de infectare în București, Cojanu s-a afundat în bâlbe și a precizat că nu știa numărul de cazuri, respectiv rata de infectare pentru că era la cumpărături.

Recomandări Ce a răspuns Klaus Iohannis când a fost întrebat de Libertatea de ce susține un guvern care minte mai rău ca guvernul Ponta la Colectiv în legătură cu infecțiile nosocomiale

“Așa este, nu am avut numărul de îmbolnăviri, eu eram la cumpărături. Am fost înștiințat de domnul colonel Precup, de la ISU, că este 3.02 și că trebuie să ne vedem la Prefectură. M-am prezentat. Colega dumneavoastră a precizat că sunt mai mult de 500 de infectări. Ei, eu nu știam acest lucru, singurul lucru pe care îl știam era numărul total de infectări pe ultimele 14 zile. Eu nu primisem buletinul, la ora la care am fost informat de acest lucru. La noi se trimite pe e-mail. Eu le primesc de la DSP, nu din alte surse”, a spus Cojanu.

Nu știu dacă termenul legal ucide. Dacă dumneavoastră considerați că 2,99 nu ucide și 3,02 ucide, vă înșelați. Gheorghe Cojanu, prefectul Capitalei, la Digi24:

Nume vehiculat: fostul polițist Traian Berbeceanu

Pe lista celor luați în calcul pentru înlocuirea lui Cojanu la Prefectură este Traian Berbeceanu. El este cunoscut pentru ieșirile sale publice în care combate corupția și este autorul unui roman autobiografic, ”Radiografia unei mârșăvii judiciare”.

Fost polițist, el a condus Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia în perioada 2005-2013, când a anchetat mafia fierului vechi din Hunedoara. A fost apoi demis de la conducerea instituției după ce a fost acuzat că a sprijinit o grupare infracțională.

Recomandări Klaus Iohannis, critici la adresa prefectului de București: „Oamenii au dreptul să fie informați”

În unie 2016, Traian Berbeceanu a fost achitat în primă instanţă pentru mai multe infracţiuni, printre care spălare de bani, luare de mită, fals în înscrisuri sub semnătură privată, sprijinire a unui grup infracţional organizat şi complicitate la delapidare. El a susținut de mai multe ori că dosarul a fost „fabricat” de către unii din șefii săi și anumiți procurori.

În luna iulie a acestui an, Berbeceanu s-a înscris în PNL și este șeful de cabinet al ministrului de interne Marcel Vela.

Citeşte şi:

Se minte mai rău ca la Colectiv. Spitalele COVID au raportat zero infecţii nosocomiale pe hârtie, în cea mai mare criză de sănătate din România

Ce a răspuns Klaus Iohannis când a fost întrebat de Libertatea de ce susține un guvern care minte mai rău ca Guvernul Ponta la Colectiv în legătură cu infecțiile nosocomiale

Școlile, grădinițele și universitățile din București se închid de mâine, a anunțat Prefectura. Masca, obligatorie și în aer liber

PARTENERI - GSP.RO Atac violent: „Cum să compari gloaba de Ianis Hagi cu Zidane? Taică-su trebuia să îl trimită la faianță, nu la fotbal”

PARTENERI - PLAYTECH BOMBĂ! Irinel Columbeanu nu e sărac! Câte milioane de euro mai are, de fapt! Mega-răsturnare de situație

HOROSCOP Horoscop 19 octombrie 2020. Peștii au nevoie de o fărâmă de optimism și le prinde bine orice impuls pozitiv

Știrileprotv.ro Astroloaga care a prezis pandemia de Covid-19 a făcut noi predicții pentru perioada următoare. Ce se va întâmpla cu coronavirusul