”Ne-am luptat cu 29 de preşedinţi de Consilii Judeţene, ne-am luptat cu 1.700 de primari în funcţie, satrapi obişnuiţi cu alegeri într-un singur tur. A fost o bătălie de o dificultate extremă”, a declarat Orban.

Acesta afirmă că PNL a câştigat bătălia ”la o diferenţă semnificativă”, chiar dacă ”numai dacă te uitai la numărul de primari, vedeai că PSD-ul pleacă cu prima şansă”.

”Bătălia a fost extrem de dificilă, iar bătălia de la Bucureşti a fost epică”, a mai afirmat premierul.

În ceea ce priveşte numărul de primari, el a indicat că, potrivit rezultatelor parţiale, PSD are 1.430, PNL – 1.250 de primari, PMP – 50 de primari, USR PLUS – 45. De asemenea, Orban a menţionat că PNL are 17 preşedinţii de consilii judeţene.