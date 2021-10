Goran Hansson, secretarul general al Academiei Regale de Științe din Suedia, a acceptat că există „atât de puține femei” în cursă, dar a recunoscut că premiul va reveni în cele din urmă celor care sunt „cei mai buni”.

Jurnalista de investigație Maria Ressa din Filipine, a fost singura femeie laureată în acest an, ea împărțind premiul Nobel pentru pace cu colegul jurnalist Dmitry Muratov. Ceilalți 12 premiați de anul acesta au fost bărbați.

„Este trist că există atât de puține femei laureate ale premiului Nobel și acest lucru reflectă condițiile neloiale din societate, în special în anii trecuți. Mai sunt multe de făcut. Am decis că nu vom avea cote pentru sex sau etnie. Vrem ca fiecare laureat să fie acceptat pentru că a făcut cea mai importantă descoperire și nu din cauza genului sau etniei. Și aceasta este în concordanță cu spiritul ultimei dorințe a lui Alfred Nobel”, a spus, pentru AFP, Goran Hansson.

Goran Hansson, care informează câștigătorii Nobel la chimie, economie și fizică, a subliniat că academia se va asigura că „toate femeile care merită au o șansă justă de a fi evaluate pentru premiul Nobel” și a spus că „s-au făcut eforturi semnificative” pentru a încuraja nominalizarea femeilor de știință, însă „în cele din urmă, vom da premiul celor care sunt cei mai vrednici, celor care au adus cele mai importante contribuții”.

„Nici o femeie nu a primit premiile în științe anul acesta. Anul trecut am avut două femei laureate care au primit premiul pentru chimie, Emmanuelle Charpentier și Jennifer Doudna și am avut o femeie laureată la fizică, Andrea Ghez. Cu un an înainte am avut-o pe Esther Duflo în științe economice”, a spus Goran Hansson.

Secretarul general al Academiei Regale de Științe din Suedia a admis că tendința a crescut „de la un nivel foarte scăzut”, în condițiile în care „doar aproximativ 10% dintre profesorii de științe naturale din vestul Europei sau America de Nord sunt femei și chiar mai mici dacă mergeți în Asia de Est”.

Problema cotelor de gen a fost discutată în urmă cu aproximativ trei săptămâni, dar a fost respinsă pe baza faptului că ar putea afecta legitimitatea laureaților, spune Hansson.

„Am discutat despre acest lucru, dar atunci ne temem că s-ar considera că acei laureați au primit premiul pentru că sunt femei, nu pentru că sunt cei mai buni. Acum, nu există nicio îndoială că oamenii de știință precum Emmanuelle Charpentier sau Esther Duflo au primit premiul pentru că au adus cele mai importante contribuții ”, a precizat Goran Hansson.

