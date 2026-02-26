Borge Brende (60 de ani), preşedinte al WEF din 2017, şi-a anunţat decizia prin intermediul unei declarații, după ce documentele publicate de Departamentul american al Justiţiei au dezvăluit că norvegianul a avut trei dineuri de afaceri cu Jefrrey Epstein şi a comunicat cu el prin e-mail şi SMS-uri.

„După o analiză atentă, am decis să demisionez din funcţia de preşedinte şi director executiv al Forumului Economic Mondial. Perioada petrecută aici, de opt ani şi jumătate, a fost extrem de satisfăcătoare”, a declarat Brende.

„Sunt recunoscător pentru colaborarea incredibilă cu colegii, partenerii şi părţile interesate şi cred că acum este momentul potrivit pentru ca Forumul să-şi continue activitatea importantă fără distrageri”, a adăugat Brende, fost ministru de externe al Norvegiei.

Brende a susţinut anterior că nu știut nimic despre trecutul şi activităţile infracționale ale lui Epstein înainte de a-l întâlni pentru prima dată, în 2018, şi că regretă că nu s-a documentat mai amănunţit în privinţa lui, deși defunctul finanțist american fusese condamnat încă din 2008 pentru că solicitat servicii de prostituţie de la o minoră.

Într-o declaraţie separată, Andre Hoffmann şi Larry Fink, copreşedinţii Forumului Economic Mondial, au precizat că verificarea independentă efectuată de un consilier extern cu privire la legăturile dintre Brende și Epstein a fost finalizată. Concluzia este că nu există alte motive de îngrijorare în afara celor dezvăluite anterior.

Alois Zwinggi, membru al Consiliului Executiv al WEF, va ocupa funcţia de preşedinte şi director general interimar.

Departamentul de Justiţie al SUA a publicat peste 3 milioane de documente referitoare la Jeffrey Epstein, care s-ar fi sinucis în închisoare în august 2019 în timp ce aştepta procesul pentru acuzaţii de trafic sexual.

Legăturile sale cu o lungă listă de cercetători, oameni de afaceri, diplomați și politicieni, printre care preşedintele american Donald Trump şi directorul executiv al Tesla, Elon Musk, sunt supuse unei atenţii sporite.

În străinătate, aceste dezvăluiri au condus la deschiderea unor anchete penale împotriva fostului duce de York Andrew Mountbatten-Windsor şi a altor personalităţi proeminente.

