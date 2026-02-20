Anchetatorii britanici au identificat noi probe în dosarul prințului Andrew

Anchetatorii britanici au identificat corespondențe între Andrew Mountbatten-Windsor și controversatul om de afaceri american, relatează Blick.ch, parte a grupului Ringier. Schimbul de mesaje dintre cei doi datează din 2010 și vizează investiții într-o provincie din Afganistan.

Ce au discutat prințul Andrew și Jeffrey Epstein în schimbul de mesaje

În aceste mesaje, Andrew, semnându-se drept „A., Ducele de York”, îi trimite lui Epstein o notă legată de investiții internaționale în provincia Helmand din Afganistan. Într-unul dintre e-mailuri, fostul prinț scria:

„J, vă rog să găsiți atașată o notă confidențială redactată de echipa din provincia Helmand cu privire la oportunitățile de investiții internaționale. Acestea nu sunt exclusive pentru Helmand, dar sunt în principal axate pe această provincie.

Aș fi foarte interesat de comentariile, punctele de vedere sau ideile dumneavoastră cu privire la alte persoane care ar putea fi interesate”, îi spunea el, după cum arată o captură a mesajelor trimise și publicată de portalul de știri.

Proba care a dus la arestarea prințului Andrew

Descoperirea acestui schimb de e-mailuri i-a determinat pe anchetatori britanici să investigheze locuința acestuia. Ulterior, prințul Andrew a fost arestat în cursul aceleiași zile.

Aceste noi informații au intensificat presiunea asupra autorităților britanice. Detectivii au contactat avocații Serviciului de Urmărire Penală a Coroanei pentru a evalua noile dovezi, în contextul unei anchete mai ample ce implică fostul prinț Andrew și legăturile sale cu Jeffrey Epstein, potrivit sursei citate mai sus.

Prințul Andrew a fost arestat de ziua lui, când împlinea 66 de ani

Andrew Mountbatten-Windsor, fostul prinț al Marii Britanii, a fost arestat joi dimineață, 20 februarie 2026, la reședința sa din Norfolk, în cadrul unei anchete privind presupusul abuz în exercitarea unei funcții publice. BBC relatează că poliția britanică investighează o plângere legată de divulgarea unor materiale confidențiale către Jeffrey Epstein.

Poliția a intervenit la proprietatea Sandringham cu șase vehicule neinscripționate și mai mulți ofițeri în civil, conform presei britanice.

Percheziții au fost efectuate simultan în Norfolk și Berkshire. Potrivit unui comunicat al poliției britanice, „a fost arestat un bărbat în vârstă de peste 60 de ani, sub suspiciunea de comportament necorespunzător într-o funcție publică. Ancheta este activă, iar numele persoanei nu va fi dezvăluit”.

Legăturile dintre prințul Andrew și Jeffrey Epstein

Andrew Mountbatten-Windsor a fost forțat să se retragă din viața publică în 2019, după un interviu controversat, în care a încercat să explice relația sa cu Jeffrey Epstein. Reamintim că miliardarul american era acuzat de trafic de minore.

În 2015, Virginia Giuffre l-a acuzat pe Andrew că a abuzat-o pe când era minoră, în mai multe locații, inclusiv pe insula privată a lui Epstein. Cazul s-a încheiat în 2022 printr-o înțelegere financiară confidențială.

Scandalurile au continuat pentru fostul prinț. În august 2025, istoricul Andrew Lownie l-a descris în cartea sa drept „obsedat, vulgar și nepoliticos”. În urma acestor acuzații și a presiunilor publice, regele Charles al III-lea i-a retras titlul de prinț și l-a evacuat din Royal Lodge, reședința sa oficială, în octombrie 2025.

Prințul Andrew a negat acuzațiile

Andrew Mountbatten-Windsor, care a împlinit 66 de ani chiar în ziua arestării, a negat toate acuzațiile.

„Neg cu fermitate toate acuzațiile care mi se aduc”, a declarat el de mai multe ori. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile nu au oferit detalii suplimentare despre momentul exact al arestării sau locația unde este reținut fostul prinț.

