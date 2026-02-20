Anchetatorii britanici au identificat noi probe în dosarul prințului Andrew

Anchetatorii britanici au identificat corespondențe între Andrew Mountbatten-Windsor și controversatul om de afaceri american, relatează Blick.ch, parte a grupului Ringier. Schimbul de mesaje dintre cei doi datează din 2010 și vizează investiții într-o provincie din Afganistan.

Ce au discutat prințul Andrew și Jeffrey Epstein în schimbul de mesaje

În aceste mesaje, Andrew, semnându-se drept „A., Ducele de York”, îi trimite lui Epstein o notă legată de investiții internaționale în provincia Helmand din Afganistan. Într-unul dintre e-mailuri, fostul prinț scria:

„J, vă rog să găsiți atașată o notă confidențială redactată de echipa din provincia Helmand cu privire la oportunitățile de investiții internaționale. Acestea nu sunt exclusive pentru Helmand, dar sunt în principal axate pe această provincie.

Aș fi foarte interesat de comentariile, punctele de vedere sau ideile dumneavoastră cu privire la alte persoane care ar putea fi interesate”, îi spunea el, după cum arată o captură a mesajelor trimise și publicată de portalul de știri.

Proba care a dus la arestarea prințului Andrew

Descoperirea acestui schimb de e-mailuri i-a determinat pe anchetatori britanici să investigheze locuința acestuia. Ulterior, prințul Andrew a fost arestat în cursul aceleiași zile.

Aceste noi informații au intensificat presiunea asupra autorităților britanice. Detectivii au contactat avocații Serviciului de Urmărire Penală a Coroanei pentru a evalua noile dovezi, în contextul unei anchete mai ample ce implică fostul prinț Andrew și legăturile sale cu Jeffrey Epstein, potrivit sursei citate mai sus.

Prințul Andrew a fost arestat de ziua lui, când împlinea 66 de ani

Andrew Mountbatten-Windsor, fostul prinț al Marii Britanii, a fost arestat joi dimineață, 20 februarie 2026, la reședința sa din Norfolk, în cadrul unei anchete privind presupusul abuz în exercitarea unei funcții publice. BBC relatează că poliția britanică investighează o plângere legată de divulgarea unor materiale confidențiale către Jeffrey Epstein.

Poliția a intervenit la proprietatea Sandringham cu șase vehicule neinscripționate și mai mulți ofițeri în civil, conform presei britanice.

Percheziții au fost efectuate simultan în Norfolk și Berkshire. Potrivit unui comunicat al poliției britanice, „a fost arestat un bărbat în vârstă de peste 60 de ani, sub suspiciunea de comportament necorespunzător într-o funcție publică. Ancheta este activă, iar numele persoanei nu va fi dezvăluit”.

Legăturile dintre prințul Andrew și Jeffrey Epstein

Andrew Mountbatten-Windsor a fost forțat să se retragă din viața publică în 2019, după un interviu controversat, în care a încercat să explice relația sa cu Jeffrey Epstein. Reamintim că miliardarul american era acuzat de trafic de minore.

În 2015, Virginia Giuffre l-a acuzat pe Andrew că a abuzat-o pe când era minoră, în mai multe locații, inclusiv pe insula privată a lui Epstein. Cazul s-a încheiat în 2022 printr-o înțelegere financiară confidențială.

Scandalurile au continuat pentru fostul prinț. În august 2025, istoricul Andrew Lownie l-a descris în cartea sa drept „obsedat, vulgar și nepoliticos”. În urma acestor acuzații și a presiunilor publice, regele Charles al III-lea i-a retras titlul de prinț și l-a evacuat din Royal Lodge, reședința sa oficială, în octombrie 2025.

Prințul Andrew a negat acuzațiile

Andrew Mountbatten-Windsor, care a împlinit 66 de ani chiar în ziua arestării, a negat toate acuzațiile.

„Neg cu fermitate toate acuzațiile care mi se aduc”, a declarat el de mai multe ori. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile nu au oferit detalii suplimentare despre momentul exact al arestării sau locația unde este reținut fostul prinț.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Deplasare de lux în Hong Kong pe banii universității. UNATC trimite trei șefi la un hotel de 5 stele: „O oportunitate strategică”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cum arată văduva lui Sergiu Nicolaescu la 13 ani de la moartea acestuia. În ce ipostază a fost surprinsă alături de actualul soț, medicul care l-a operat pe regizor
Viva.ro
Cum arată văduva lui Sergiu Nicolaescu la 13 ani de la moartea acestuia. În ce ipostază a fost surprinsă alături de actualul soț, medicul care l-a operat pe regizor
Vedetele din România au strălucit la Balul Bridgerton de la Palatul Parlamentului! Lidia Buble a avut una dintre cele mai sexy apariții ale serii și a întors toate privirile! Wooow, ce rochie!! Vezi toate ținutele
Unica.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Bridgerton de la Palatul Parlamentului! Lidia Buble a avut una dintre cele mai sexy apariții ale serii și a întors toate privirile! Wooow, ce rochie!! Vezi toate ținutele
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese fotografiat actorul, diagnosticat cu ALS. Foto
Elle.ro
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese fotografiat actorul, diagnosticat cu ALS. Foto
gsp
Vești proaste pentru Mircea Lucescu în Belgia, dar decizia este la selecționer! Ultimele informații obținute de GSP, scenariul Hagi și când se tranșează totul
GSP.RO
Vești proaste pentru Mircea Lucescu în Belgia, dar decizia este la selecționer! Ultimele informații obținute de GSP, scenariul Hagi și când se tranșează totul
Condamnat pentru omor după ce și-a lăsat iubita să moară pe munte! Cuvintele uluitoare ale judecătorului la finalul procesului: „Nu vă consider un criminal, dar...”
GSP.RO
Condamnat pentru omor după ce și-a lăsat iubita să moară pe munte! Cuvintele uluitoare ale judecătorului la finalul procesului: „Nu vă consider un criminal, dar...”
Parteneri
Dani Oțil îl desființează pe Mihai Bononete după ce i-a distrus afacerea: ”A zis un prost, Bobonete, cu care sunt și înrudit de altfel”. A tăcut cât a tăcut, dar acum a răbufnit: “Și azi sufăr”
Libertateapentrufemei.ro
Dani Oțil îl desființează pe Mihai Bononete după ce i-a distrus afacerea: ”A zis un prost, Bobonete, cu care sunt și înrudit de altfel”. A tăcut cât a tăcut, dar acum a răbufnit: “Și azi sufăr”
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Avantaje.ro
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

TikTokerul american care l-a bătut pe un român în timpul unei transmisiuni live a fost reținut: „Nu sunt un tip violent"
Știri România 21:24
TikTokerul american care l-a bătut pe un român în timpul unei transmisiuni live a fost reținut: „Nu sunt un tip violent”
Medicii români care lucrează la privat în timp ce sunt plătiți și de la stat, vizați de controale fără precedent anunțate de ministrul Sănătății
Știri România 20:56
Medicii români care lucrează la privat în timp ce sunt plătiți și de la stat, vizați de controale fără precedent anunțate de ministrul Sănătății
Parteneri
Secretul biletelor de avion ieftine. În ce zi a săptămânii poți găsi cel mai ieftin zbor
Adevarul.ro
Secretul biletelor de avion ieftine. În ce zi a săptămânii poți găsi cel mai ieftin zbor
Țara importantă din Europa în care va investi Cristiano Ronaldo. Portughezul are o avere astronomică
Fanatik.ro
Țara importantă din Europa în care va investi Cristiano Ronaldo. Portughezul are o avere astronomică
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Steven Nsimba, un exemplu despre cum să nu renunți. Drumul din Liga a 3-a spre cupele europene
Steven Nsimba, un exemplu despre cum să nu renunți. Drumul din Liga a 3-a spre cupele europene
Parteneri
Oana Moșneagu & Vlad Gherman și Speak & Ștefania, două dintre cele mai elegante cupluri la balul Bridgerton din București. Cu ce ținute au atras toate privirile. FOTO
Elle.ro
Oana Moșneagu & Vlad Gherman și Speak & Ștefania, două dintre cele mai elegante cupluri la balul Bridgerton din București. Cu ce ținute au atras toate privirile. FOTO
Cele două femei celebre s-au logodit! Se iubesc și nu se mai ascund! Mulți nici nu știau că au o relație! Asta da surpriză în showbiz!!
Unica.ro
Cele două femei celebre s-au logodit! Se iubesc și nu se mai ascund! Mulți nici nu știau că au o relație! Asta da surpriză în showbiz!!
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Ce se va întâmpla cu emisiunea „The Floor”, difuzată la Kanal D. Dan Negru a făcut anunțul. „Un show de cultură generală”
Stiri Mondene 17:45
Ce se va întâmpla cu emisiunea „The Floor”, difuzată la Kanal D. Dan Negru a făcut anunțul. „Un show de cultură generală”
Survivor România, 20 februarie 2026. Plecarea Larisei Uță din tribul Faimoșilor, aprig comentată de foștii ei colegi: „Energia o să fie mai bună”
Stiri Mondene 17:20
Survivor România, 20 februarie 2026. Plecarea Larisei Uță din tribul Faimoșilor, aprig comentată de foștii ei colegi: „Energia o să fie mai bună”
Parteneri
„E oficial, nu e luat, e dat!” Mihai Bobonete, anunț-șoc despre Andi Moisescu la „Românii au talent”. Recunoaște juratul divorțul de Olivia Steer? Vezi dialogul uluitor din culise!
TVMania.ro
„E oficial, nu e luat, e dat!” Mihai Bobonete, anunț-șoc despre Andi Moisescu la „Românii au talent”. Recunoaște juratul divorțul de Olivia Steer? Vezi dialogul uluitor din culise!
EXPERIMENT. Am cumpărat aceleaşi 10 produse din România, Spania şi Italia. Care sunt preţurile finale
ObservatorNews.ro
EXPERIMENT. Am cumpărat aceleaşi 10 produse din România, Spania şi Italia. Care sunt preţurile finale
Da, e chiar ea, ne-a lăsat fără cuvinte! Are fața cusută cu fire, iar mâinile sunt pline de vânătăi! A fost de o frumusețe angelică însă azi actrița noastră e complet transformată
Libertateapentrufemei.ro
Da, e chiar ea, ne-a lăsat fără cuvinte! Are fața cusută cu fire, iar mâinile sunt pline de vânătăi! A fost de o frumusețe angelică însă azi actrița noastră e complet transformată
Parteneri
Federațiile se bat pentru noua sală ultramodernă din România! Arena e aproape de inaugurare, imagini din interior
GSP.ro
Federațiile se bat pentru noua sală ultramodernă din România! Arena e aproape de inaugurare, imagini din interior
E cel mai bun din lume în domeniul lui și a răspuns la întrebarea: „Ce știi despre România?”
GSP.ro
E cel mai bun din lume în domeniul lui și a răspuns la întrebarea: „Ce știi despre România?”
Parteneri
OFF The Record. Judecător Bogdan Mateescu: Jalonul PNRR privind pensiile magistraților putea fi reglat în 5 minute
Mediafax.ro
OFF The Record. Judecător Bogdan Mateescu: Jalonul PNRR privind pensiile magistraților putea fi reglat în 5 minute
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Redactia.ro
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
O româncă de 17 ani este suspectată că i-ar fi luat viața bebelușului său și l-a abandonat la granița dintre Ungaria și Austria
KanalD.ro
O româncă de 17 ani este suspectată că i-ar fi luat viața bebelușului său și l-a abandonat la granița dintre Ungaria și Austria

Politic

Cristian Tudor Popescu, după vizita lui Nicușor Dan în SUA pentru Consiliul lui Trump: „Mi-e rușine de rușinea lui”. La ce s-a referit
Politică 15:05
Cristian Tudor Popescu, după vizita lui Nicușor Dan în SUA pentru Consiliul lui Trump: „Mi-e rușine de rușinea lui”. La ce s-a referit
STB a venit cu planul de redresare care prevede reducerea șefilor, majorarea tarifelor la bilete și gratuități diminuate. Ciprian Ciucu a reacționat
Politică 13:24
STB a venit cu planul de redresare care prevede reducerea șefilor, majorarea tarifelor la bilete și gratuități diminuate. Ciprian Ciucu a reacționat
Parteneri
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
ZiaruldeIasi.ro
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
Ministerul Educației aprobă programa pentru limba română fără o dezbatere publică. Profesorii sunt revoltați: „Opinia noastră nu contează”
Fanatik.ro
Ministerul Educației aprobă programa pentru limba română fără o dezbatere publică. Profesorii sunt revoltați: „Opinia noastră nu contează”
Un miliardar german a fost păcălit să dea milioane de euro pentru un accident inventat
Spotmedia.ro
Un miliardar german a fost păcălit să dea milioane de euro pentru un accident inventat