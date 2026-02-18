O cursă prin București costa „mai mult decât avionul până la Madrid”

Autobuzele au circulat cu mari dificultăți, în dimineața zilei de 18 februarie, după ce Bucureștiul a fost sub cod roșu de ninsoare și viscol. Circulația a fost extrem de îngreunată. Au existat și cazuri în care călătorii au fost nevoiți să împingă autobuzele rămase blocate în zăpadă.

În această situație, oamenii au căutat alte alternative, mai ales dacă se grăbeau să ajungă într-un loc anume.

Un bărbat din București a fost nemulțumit de prețurile practicate miercuri, în intervalul orar 8.00-9.00, de aplicația Bolt pentru o cursă de la strada Sergent Ion Iriceanu, din sectorul 4, până la Aeroportul Internațional Henri Coandă (Otopeni). Distanța dintre cele două locații este de aproximativ 25 km.

Revoltat, acesta a postat o captură de ecran și un comentariu critic pe pagina de Facebook „Reclamații STB (fostul RATB) București”, unde utilizatorii publică frecvent plângeri legate de transportul din Capitală.

„Aveți grijă cu acești șarlatani care profită că a nins și îmi cer pe un drum de o oră 408 lei, adică mai mult decât mă costă zborul cu avionul până la Madrid”, a scris bărbatul pe pagina de Facebook.

De asemenea, potrivit capturii de ecran, pentru o cursă premium Bolt trebuia să scoți din buzunar chiar și 805,9 lei, prețul fiind considerat de aplicație o „reducere” de la 845,9 lei.

Postarea a devenit virală

Mesajul a strâns peste 700 de comentarii până miercuri la ora 15:00, devenind viral pe internet. Autorul postării chiar a etichetat Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), dar și Consiliul Concurenței, întrebând: „Este normal să aibă un preț așa cât vor ei, nereglementat, și când prinde momentul, că nu merg autobuzele, să bage așa preț?”.

Părerile au fost împărțite. Unii internauți i-au luat apărarea bărbatului nemulțumit, în timp ce alții l-au contrazis, amintind că miercuri dimineață, traficul din București a fost aproape paralizat din cauza ninsorii abundente.

„Eu zic să îl iei pe ăla premium că zboară pe timpul ăsta”, a scris o persoană. Alții au menționat: „Bătaie de joc la Bolt cu prețurile”; „Voi le-ați dat curaj să crească în halul ăsta!”; „Încearcă să profite de situațiile disperate. Așa e și pe timp de ploaie. Cei mai corecți sunt firmele de taxi care au același tarif mereu”.

Un utilizator i-a comentat: „Ia, șefule, autobuzul, cine te obligă să mergi cu ei?”, bărbatul răspunzând: „Doar spuneam că atunci când te prinde la nevoie îți cere un preț în bătaie de joc, că știe că nu ai alternative, este totul gândit, tu crezi că nu știu că nu merg autobuzele?”.

Au fost persoane nemulțumite și de tarifele cerute de Uber. Un utilizator susține, la aceeași postare, că pentru „două stații” trebuia să scoată din buzunar cel puțin 55 de lei.

