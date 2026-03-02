Creșterea de preț la gaze vine în contextul ripostei iraniene asupra țărilor arabe vecine.

Îngrijorările vine ca urmare a faptului că a fost atacat Qatarul, cel mai mare producător mondial de gaze lichefiate și unul dintre cei mai mari furnizori ai Europei, alături de Norvegia și SUA.

În România prețul gazelor este plafonat până la finalul lunii, iar premierul Ilie Bolojan a anunțat anterior că prețul va fi reglementat până în aprilie 2027, când ar urma să intre în producție zăcământul Neptun din Marea Neagră.

Presiune pe termen scurt

În privința motorinei, creșterea survine în contextul îngrijorărilor privind o potențială blocare a strâmtorii Ormuz de către Iran. Circa 10% din motorina mondială tranzitează strâmtoarea, scrie OilPrice.com.

Motorina este principalul carburant în Europa, dar și pentru logistica militară.

De asemenea, aprovizionarea cu acest combustibil este concentrată la nivel regional și că este cel mai greu produs petrolier de înlocuit rapid cu o sursă alternativă.

„Impactul imediat al conflictului asupra motorinei va fi foarte mare, estimează Kpler, deoarece diferențele vor crește brusc în această săptămână. Alternativele limitate pe termen scurt fac ca riscul aprovizionării cu motorină să fie și mai acut decât riscurile pentru țiței, combustibilul pentru avioane și GNL (gaze naturale lichefiate – n.r.)”, mai scrie sursa citată.

„Șocuri de aprovizionare”

„Orice închidere semnificativă – sau chiar o închidere de facto determinată de retragerea asigurărilor – ar declanșa șocuri de aprovizionare simultan în mai multe clase de mărfuri”, spune analista Amena Bakr de la firma de consultanță Kpler.

