Potrivit hotărârii luate de Judecătoria Ploiești, Miahi Alionte va trebui, de asemenea, să achite costurile legate de îngrijiri medicale acordate celui pe care l-a agresat.

În plus, pe parcursul termenului de supraveghere, primarul va trebui să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Şcolii de coordonare Podenii Noi pe o perioadă de 40 de zile.

„E greşit înţeles sau uitaţi-vă mai bine, interesaţi-vă mai bine, da?. Sincer, mie îmi convine cum e acuma, dar la propunerea domnilor care mă reprezintă a zis că da, o atacă. E anulare, uitaţi-vă bine că e anulare, prin anulare se încheie tot, da?”, a declarat Mihai Alionte pentru News.ro.

„Stabileşte pedeapsa de 1 an închisoare în sarcina inculpatului Alionte Mihai, fără antecedente penale, sub aspectul săvârşirii, la data de 22.04.2019, a infracţiunii de purtare abuzivă, prev. şi ped. de art. 296 alin. 2 rap. la art. 193 alin. 2 Cod penal. În temeiul art. 83 alin. (1) Cod penal dispune amânarea aplicării pedepsei închisorii de 1 an închisoare pe un termen de supraveghere de 2 ani stabilit potrivit art. 84 alin. (1) Cod penal de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. (…)”, este sentința pronunțată de Judecătoria Prahova.

„Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Dobrogeanu Laurenţiu şi obligă inculpatul Alionte Mihai, la plata către aceasta a sumei de 2.000 lei cu titlu de daune morale. În temeiul art. 25 C.proc.pen. raportat la art. 1357 C.civ., admite acţiunea civilă exercitată de partea civilă Serviciul de Ambulanţă Judeţean Prahova şi obligă inculpatul Alionte Mihai, la plata către aceasta a sumei de 532,15 lei, reprezentând daune materiale (contravaloarea serviciilor medicale prespitaliceşti acordate persoanei vătămate)”, a mai stabilit Judecătoria Ploieşti.

FOTO: Primăria Podenii Noi – Facebook

