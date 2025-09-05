Posibilele scenarii pentru festivitățile naționale din Cluj

Primarul Emil Boc a propus în Consiliul Local două scenarii: diminuarea sumei la 500-600.000 lei sau menținerea la nivelul anului trecut.

În 2022, municipalitatea a alocat aproximativ 950.000 lei pentru aceste manifestări.

„Ziua Națională a României este Ziua Națională a tuturor românilor și trebuie respectată. Trebuie să-i acordăm importanța cuvenită, Nu putem coborî sub 500.000 lei sau 600.000 lei”, a explicat Emil Boc.

Reacția Consiliului Local

Grupurile politice din Consiliul Local au susținut în general ideea reducerii cheltuielilor. USR, REPER, PSD și AUR au fost de acord cu sumele propuse de primar.

UDMR, prin vocea viceprimarului Olah Emese, a propus o reducere mai moderată, de 20-30%. PSD a sugerat implicarea tinerilor și prezentarea realizărilor Clujului.

„Dacă la finalul anului vom putea avea o abodare mai lejeră, la 1 decembrie trebuie să fim mult mai atenți și să dăm importanța cuvenită Zilei Naționale”, a explicat viceprimarul PNL Dan Tarcea.

Propuneri pentru optimizarea evenimentelor din Cluj

Mai mulți consilieri au cerut o schimbare de abordare, sugerând activități mai ieftine dar de calitate. S-a propus implicarea tinerilor și organizarea de întâlniri între aceștia și personalitățile remarcabile ale orașului.

„Cred că echipa directorului Călin Forna își va pune mintea și va aduce cele mai bune și mai creative evenimente”, a mai declarat Tarcea.

Primarul Emil Boc a menționat că, indiferent de decizia finală privind bugetul total, suma alocată pentru Ziua Națională nu va fi redusă.