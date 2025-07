Titlurile de stat în lei s-au ieftinit cu 3-15 puncte de bază, în timp ce euroobligațiunile în euro și dolari au scăzut cu până la 35 puncte de bază. De asemenea, indicele ROBOR la 3 luni a coborât sub pragul de 7%, pentru prima dată după alegerile prezidențiale.

Cum arată cifrele comuncicate de Ministerul de Finanțe:

Titlurile în lei: -3 / -15 bps, scăderi mai mari la maturități >4 ani

Euroobligațiuni în EUR: -20 / -35 bps, cele pe >5 ani coboară și mai mult

Euroobligațiuni în USD: -15 / -30 bps

ROBOR 3M a revenit sub 7%, la 6,99% (prima dată din mai)

„Anunțul pachetului de măsuri are deja un impact semnificativ în piețe. La licitațiile de astăzi pe piața internă, am anunțat o sumă de 800 milioane lei și am avut o cerere de aproximativ 5 ori mai mare, mai ales pentru scadența mai lungă de 9 ani. Randamentele la care am emis sunt sub piața secundară cu aproximativ 5-10 bps, în condițiile în care am adjudecat aproximativ 3 miliarde lei”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Pe 2 iulie, la finalul şedinţei de coaliție în care s-au decis măsurile fiscale, premierul Bolojan a spus că situația bugetului este gravă și că trebuie luate măsuri de urgență, care nu mai pot fi amânate, altfel România riscă să intre în incapacitate de plată.

Recomandări Elevii vor fi evaluați după noi criterii. Cum se vor da notele de 10. Interviu cu un expert străin în educație

„Nu mai putem continua în felul acesta. Dacă nu am face nimic sau am mai lungi foarte mult aceste măsuri, ar fi câteva consecințe, care ar însemna intrarea în incapacitate de plată a statului român […] și deci nu am putea acoperi cheltuielile statului, inclusiv salariile și pensiile”, a spus el într-o conferință de presă.

Apoi a anunțat pachetul fiscal pentru reducerea deficitului bugetar, pe care Guvernul își va asuma răspunderea săptămâna viitoare și care va intra în vigoare la 1 august, cu câteva excepții.

Cea mai importantă măsură care îi va afecta pe români, în afara creșterii TVA, este cea referitoare la pensii. Mai precis, bătrânii care au o pensie lunară de peste 3.000 de lei vor plăti CASS.

Ce măsuri fiscale pregătește Guvernul Bolojan:

România are acum trei cote de TVA: 5%, 11% și 19% și vor mai rămâne două: 11% și 21%. La cota redusă vor rămâne medicamentele, alimentele, serviciile publice de apă și canalizare, apa pentru irigații, cărțile, lemnele de foc și energia termică. Industria Horeca va rămâne nivelul actual, dar numai până în octombrie. Dacă veniturile la buget nu vor crește, atunci cota HoReCa se va majora la 21%.

creșterea accizelor de 10% pentru băuturile alcoolice și combustibili, de la 1 august; la combustibili, adică la motorină, va funcționa o schemă de restituire parțială a acestei creșteri către companiile care asigură transportul în România

va crește și acciza pentru țigări, de la 1 august

pensionarii care au o pensie mai mare de 3.000 de lei pe lună vor plăti CASS, adică un procent de 10% din suma care trece peste această limită, de la 1 august

majorare a impozitului pe dividende de la 10% la 16%, de la 1 ianuarie 2026

profiturile băncilor vor fi taxate suplimentar în 2026

toate câștigurile din jocurile de noroc vor fi suprataxate în 2026

pensiile și salariile bugetarilor vor fi înghețate în 2026

tăierea burselor pentru studenți

Recomandări Stenograme din dosarul lui Florian Coldea: „Dacă se apucă să deschidă 2-3 vorbe, cade România”. Este invocat și numele Laurei Kovesi

Bolojan a adăugat că, dacă nu se iau acum aceste măsuri, România poate intra într-o recesiune brutală.

Noile decizii vizează reducerea cheltuielilor bugetare, în condițiile în care România a avut anul trecut cel mai mare deficit bugetar dintre țările europene, adică 9,3% din PIB.