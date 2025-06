„Simt că am o responsabilitate să dau mai departe partidului din ce am reușit cu echipa de la Timișoara: dincolo de buna guvernare locală, am trezit ambițiile mari, aspirațiile la mai mult bine pentru o majoritate a timișorenilor”, a spus Fritz, într-un mesaj transmis pe grupurile interne ale partidului.

Viziunea lui Dominic Fritz pentru USR

Dominic Fritz propune o strategie centrată pe pragmatism și unificare, similară cu cea care a dus la victoria lui Nicușor Dan în București.

El subliniază importanța adresării către toți românii, indiferent de categoria socială sau locul geografic.

„Vreau să construim împreună acea viziune care ne poate transforma dintr-un partid de nișă, al urbanului mare, în cea mai importantă forță politică a României, care câștigă alegerile”, a afirmat Fritz.

Strategie de resetare pentru USR

Primarul Timișoarei propune o „resetare strategică” pentru USR, vizând transformarea partidului într-o forță politică de centru. Aceasta implică:

1. Adresarea către urban și rural deopotrivă

2. Focalizarea pe așteptările cetățenilor

3. Valorificarea diversității interne a partidului

4. Digitalizarea comunicării interne și externe.

Clarificări privind legalitatea candidaturii

Recomandări Vladimir Kara-Murza, disident rus: „După ce regimul Putin va cădea, Rusia va avea nevoie de experiența României privind trecerea de la dictatură la democrație” INTERVIU

Dominic Fritz a abordat și întrebările legate de legalitatea candidaturii sale, fiind cetățean german.

El a explicat că legislația română îi permite să fie membru și lider de partid, acest drept fiind deja confirmat în instanță.

„Obținerea cetățeniei, pe care mi-o doresc atât de mult, e doar o chestiune birocratică, cu dosarul depus de un an și cu toate condițiile îndeplinite”, a precizat Fritz.

Când sunt alegerile pentru președinția USR

USR va alege un nou președinte în luna iunie, după demisia Elenei Lasconi, din 6 mai, care a venit după rezultatul slab obținut în turul 1 de la alegerile prezidențiale.

Conducerea partidului consideră că este nevoie de un lider legitim ales prin votul membrilor, mai ales în contextul negocierilor pentru intrarea la guvernare.

Conform statutului USR, președintele este ales prin vot direct și secret, pe o platformă online securizată, de către toți membrii partidului.

În încheierea mesajului său, Fritz a promis că va fi un președinte care va pune întotdeauna interesul partidului pe primul loc, chiar dacă nu va fi mereu „convenabil”.

„Nu voi fi un președinte mereu convenabil, dar vă promit că voi fi un președinte care mereu va pune interesul partidului, în toată diversitatea lui, pe primul loc”, a declarat Fritz.

Recomandări Efectul secundar Praid: 39.000 de persoane au rămas fără apă potabilă în Mureș

Perspectivele USR și principalele provocări

Candidatura lui Dominic Fritz vine într-un moment crucial pentru USR. Partidul se află într-o poziție în care poate deveni o forță politică majoră în România, dar are nevoie de o strategie clară și unificatoare.

Principalele provocări pentru noul președinte al USR vor include:

1. Extinderea bazei de susținători dincolo de marile orașe

2. Dezvoltarea unor politici care să răspundă nevoilor diverselor categorii de alegători

3. Consolidarea poziției USR în negocierile pentru intrarea la guvernare

4. Menținerea unității partidului în fața diversității interne.