Produsul de 29,99 lei de la Kaufland pe care orice româncă și-l dorește în bucătărie

Publicația Gadget.ro vă prezintă cele mai interesante 5 aparate din catalogul Kaufland. Iar un produs electrocasnic de uz casnic, pe care orice gospodină și-l dorește în bucătărie, este mixerul vertical Switch On, la doar 29,99 lei. Aparatul are o putere de 200 de wați, având lamele din oțel inoxidabil.

Alte aparat foarte util în bucătărie este prăjitorul de pâine Switch On, redus la 39,99 lei, cu șase trepte de rumenire.

Printre aparatele aflate în catalogul Kaufland din această săptămână se află și robotul de bucătărie Switch On, care costă doar 249 lei, având incluse accesoriile.

Dacă îți plac clătitele, atunci nu trebuie să ratezi aparatul pentru clătite Switch On, la 99,99 lei, fiind incluse și accesoriile.

Și dacă te-ai săturat de scamele de pe haine, atunci trebuie să știi că la Kaufland găsești aparatul pentru scame Switch On, cu trei lungimi de tăiere și două viteze. Sunt incluse și bateriile, la prețul de 16,99 lei.

