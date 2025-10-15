1. Aspirator auto Carmax

Produsul vândut de Kaufland cu doar 49,99 de lei este Aspiratorul Carmax. „Am mai luat eu acum vreo 2 ani un aspirator de genul, adică ieftin, şi pe o parte aspira, iar pe altă parte împrăştia praful aspirat cu câteva milisecunde înainte. Ţinând cont că este bună şi transhumanţa prafului, vi-l recomand cu căldură”, scrie Gadget.ro.

2. Aspirator pentru geamuri Karcher

„Aici vorbim de altceva, spui Karcher şi-ai rămas cu rama de la geam în mână (puterea de aspirare este uluitoare, ultima data acest device a aspirat un geam vechi şi a ieşit direct termopan)”, scrie sursa citată.

3. Glob iluminat Liv & Bo

„Nu este chiar un gadget obişnuit, acesta face ceva ce mulţi nu înţeleg: pune creierul la treabă”, notează Gadget.

4. Aparat de tuns pentru nas şi urechi Switch On

„La banii ăstia, cred că rolul acestui aparat este de gădilarea nasului şi a urechilor (dacă rupe vreun fir de păr, mare minune)”, scriu autorii recenziei.

5. Cântar persoane Liv & Bo

„Un gadget ce nu ar trebui să lipsească din nicio casă din România, mai ales că duce până la 180 de kilograme (deci se pliază şi pentru pofticioşi, cei pentru care mesajul standard afişat este „vă rugăm urcaţi-vă pe rând”)”, notează sursa citată.

