Flavia Lascu, profesoară-formator de Limba română din Sibiu, a găsit metode inedite pentru a-i ajuta pe elevii săi să înțeleagă gramatica. Ea folosește exemple distractive și relevante pentru generațiile actuale, obținând rezultate remarcabile: niciun elev nu a picat examenele sub îndrumarea sa.

„Am fost mereu pasionată de Limba și Literatura Română, dar a fost nevoie de un imbold. În clasa a VI-a, domnul profesor Emil Miheț mi-a spus că «mai e mult până departe», iar asta m-a ambiționat să demonstrez că acest «departe» este relativ”, povestește profesoara pentru publicația Ora de Sibiu.

Flavia subliniază că o abordare logică a gramaticii încă de la început este cheia succesului: „Gramatica ne poate fi cel mai bun prieten sau cel mai mare dușman. Dacă nu este înțeleasă de la început, apar lacune care, cu timpul, se transformă într-o prăpastie”.

Din dorința de a oferi mai multă atenție fiecărui elev, Flavia Lascu a ales să predea independent.

„Am ales să lucrez cu toți elevii care au nevoie de mine. Nu i-am cernut printr-o sită invizibilă”, spune ea.

Părinții care doresc să colaboreze cu ea o pot găsi pe rețelele de socializare, fie pe contul personal, fie pe contul „Profa de română”, care este, potrivit Flaviei, o modalitate prin care încearcă să îi atragă pe copii spre materie.

„Prietenii Gramaticii” – o carte pentru elevi

Lucrând cu elevii, Flavia a observat dificultățile cu care aceștia se confruntau în înțelegerea gramaticii și a avut ideea de a crea o metodă mai accesibilă. „Copiii mei, adică elevii mei, m-au inspirat. Am simțit să scriu o carte cu povești prin care să înțeleagă mai ușor morfologia și sintaxa Limbii Române”, explică ea.

Astfel a luat naștere volumul „Prietenii Gramaticii”, publicat în mai 2025 la Editura Letras.

„Nu mică mi-a fost uimirea când editura a luat în considerare manuscrisul și l-a publicat. Sper să fie de folos cât mai multor elevi”, spune autoarea.

Ea lucrează acum la partea a doua a cărții „Prietenii Gramaticii” și la un ghid pentru absolvenții de gimnaziu. Recent, a lansat și romanul „În brațele Iadului” la Târgul de Carte Gaudeamus.

Lecții fără presiune: „La mine nu se pică!”

Abordarea sa este ghidată de un motto simplu: „La mine nu se pică!».

„Vin temători, timizi, și pleacă după multe îmbrățișări, cu zâmbetul pe buze. Nu am avut niciun copil care să nu fi promovat examenele și voi lupta să nu am nici de acum înainte”, adaugă profesoara.

Metoda sa pune accent pe „exemple distractive și de interes pentru generația lor”, care le „captează atenția”. „Odată ajunși acolo, gramatica nu mai e un «monstru cu șapte capete»”, spune ea.

