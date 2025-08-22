Valoarea ecotichetului pentru full-electrice scade la jumătate

Valoarea ecotichetului pentru full-electrice scade de la 7.500 euro, cum se propunea în luna iunie, la doar 3.700 euro.

„Cea mai importantă schimbare vizează valoarea ecotichetului pentru autovehiculele electrice sau cu pilă de combustie pe bază de hydrogen care va fi de 18.500 de lei, sprijin acordat persoanelor fizice care doresc să-și cumpere mașini nepoluante prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM)”, se transmite într-un comunicat emis de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Pentru celelalte tipuri de autovehicule, ecotichetele rămân neschimbate:

15.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice;

12.000 lei pentru un autovehicul nou hibrid;

10.000 lei pentru un autovehicul nou cu motor termic (inclusiv GPL/GNC) sau pentru o motocicletă.

Programul Rabla va avea o alocare de 200 milioane de lei

În ședința de marți, 19 august, guvernul, la propunerea MMAP, a adoptat prevederea prin care Administratia Fondului pentru Mediu va lansa programul Rabla pentru persoane fizice, cu un buget de 200 de milioane lei.

„Am înțeles că Rabla nu este doar despre schimbarea unei mașini vechi, ci rămâne un instrument important prin care cetățenii fac pași siguri către un aer mai curat. Ecotichetul pentru electrice a fost ajustat, dar această decizie permite ca, în condițiile bugetare actuale, să putem oferi unui număr cât mai mare de români șansa de a beneficia și în acest an de de sprijin”, a transmis Diana Buzoianu, ministra Mediului, în comunicat.

Recomandări Aventurile imobiliare ale ministrului Daniel David ca rector al UBB: 22,8 milioane de euro din bugetul Educației pentru a salva afacerile unor privați

Diana Buzoianu mai spune că pe viitor Programul Rabla va avea „un cadru de finanțare mai stabil și durabil”.

„În paralel, încercăm să construim un cadru de finanțare mai stabil și durabil pe viitor prin acoperirea acestui program prin Fondul Social pentru Climă. Obiectivul rămâne același: mai puțină poluare și o tranziție treptată spre mobilitate curată în România” a adăugat ea.

Ghidul de finanțare a fost pus în consultare publică pe site-ul Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Programul Rabla va fi deschis în luna septembrie. România și-a atins deja ținta din PNRR privind casarea a 250.000 de autoturisme poluante.

În 20 de ani de funcționare, „Rabla” a dus la scoaterea din circulație a peste un milion de mașini vechi.







Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE