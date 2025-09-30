40 milioane de tone de minereu

Compania Verde Magnesium SRL a primit o licență în acest sens, de la Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în decembrie 2024. 

Societatea a depus recent, la Agenția pentru Protecția Mediului Bihor, solicitarea emiterii acordului de mediu pentru lucrările de cercetare geologică din perimetrul minier. De asemenea, a fost solicitat un aviz de gospodărire a apelor de la  Administrația Bazinală de Apă Crișuri-Oradea.

Proiectul din zona comunei Budureasa, din zona de nord-vest a Munților Apuseni, vizează exploatarea celui mai important zăcământ de magneziu din Europa, estimat la 40 milioane de tone de minereu cu conținut de 30% magneziu, ce a fost inclus de Comisia Europeană pe lista investițiilor strategice ce urmează să fie susținute cu fonduri europene. 

Comuna Budureasa este amplasată în sud-estul județului Bihor, la poalele Munților Apuseni
Comuna Budureasa este amplasată în sud-estul județului Bihor, la poalele Munților Apuseni

Din România, au mai fost incluse pe această listă proiectul de exploatare a cuprului de la Rovina, județul Hunedoara, respectiv proiectul de exploatare a grafitului de la Baia de Fier, județul Gorj. 

Apă otrăvită cu clostridium în rețeaua publică de distribuție. Anchetă penală de amploare în Prahova, după ce mai mulți oameni au ajuns la spital
Recomandări
Apă otrăvită cu clostridium în rețeaua publică de distribuție. Anchetă penală de amploare în Prahova, după ce mai mulți oameni au ajuns la spital

Sunt proiecte considerate esențiale pentru aprovizionarea cu materii primite critice a Europei și calificate astfel pentru a primi finanțare și alte forme de sprijin din partea UE pentru asigurarea aprovizionării sigure și durabile cu materii prime critice. Investițiile în activitățile de extracție și procesare primară sunt de aproximativ 200 de milioane de euro pentru grafit, 115 milioane de euro la magneziu și 300 de milioane de euro la cupru. În prezent, zona Munților Apuseni din județele Bihor și Hunedoara este vizată de mai multe investiții în exploatarea minereurilor polimetalice, devenind unul dintre polii europeni în domeniu. 

Pe lângă Rovina și Budureasa mai sunt proiectele polimetalice (aur, argint, cupru) de la Băița Plai (Bihor) și Certej (Hunedoara). Investiția de la Certej este blocată, după ce Guvernul nu a mai prelungit licența minieră deținută de compania Deva Gold SA, un joint-venture între canadienii de la Eldorado Gold (80% din acțiuni) și compania românească de stat Minvest Deva (20%).

Utilaj părăsit în zona unde ar urma să fie dezvoltat proiectul minier
Utilaj părăsit în zona unde ar urma să fie dezvoltat proiectul minier

Proiect minier de un miliard de euro

Dacă proiectul de exploatare a magneziului de la Budureasa se va materializa, România va deveni singura țară din Europa care va exploata această resursă. Lucrările de explorare geologică sunt preconizate să dureze până la doi ani. 

Potrivit datelor publicate de compania Verde Magnesium, operațiunile comerciale sunt așteptate să înceapă până la sfârșitul anului 2028, urmând să crească până la 30.000 de tone de magneziu metalic pe an în 2030, ajungând la o producție maximă de până la 90.000 de tone pe an până în 2036. 

Acest lucru va crea, conform companiei, până la 10.000 de noi locuri de muncă directe și indirecte. Prima etapă de dezvoltare ar urma să fie o topitorie-pilot cu o capacitate de 500 de tone pe an, care ar putea să înceapă producția în anul 2027. Reprezentanții companiei susțin că, în final, valoarea proiectului ar urma să ajungă la peste un miliard de euro.

Dealul Pițigușului din Budureasa deține cel mai mare zăcământ de minereuri din care se poate extrage magneziu, din Europa
Dealul Pițigușului din Budureasa deține cel mai mare zăcământ de minereuri din Europa din care se poate extrage magneziu

Societatea din spatele afacerii: Verde Magnesium

Verde Magnesium are ca acționar majoritar compania americană Amerocap LLC, care are investiții cu focus pe sectoarele energiei, resurselor naturale și apărare, cu plasamente internaționale. 

În 2024, în acționariat a intrat, cu un procent de 30% din părțile sociale, societatea românească ICO Magnesium SRL din Caraș-Severin, prin intermediul căreia ar urma să se desfășoare activitățile de prospecțiuni geologice de la Budureasa. 

Verde Magnesium SRL a fost înființată în România, de către Amerocap, în 2019, sub denumirea inițială de AMV Magnum. Societatea a declarat în anul 2024 un profit net de circa 622.000 de lei, venituri totale de 2,3 milioane de lei și 2 angajați.

„Realizarea planurilor de investiții ale Verde Magnesium va sprijini România să devină un lider european în producția industrială de ultimă generație. Acest lucru va permite firmelor europene să își atingă obiectivele de sustenabilitate prin reducerea atât a dependenței de importuri, cât și a amprentei de carbon a produselor lor finite. Susținerea din partea UE va facilita obiectivul nostru de a crea un centru de extracție, procesare și reciclare a magneziului metalic cu emisii reduse de carbon în Budureasa, județul Bihor, România – cu un efect pozitiv asupra lanțurilor de aprovizionare din România și din întreaga Uniune Europeană”, susțin reprezentanții companiei. 

Vast Resources suspendă proiectele din România

Tot în zona Munților Apuseni din județul Bihor sunt derulate activități miniere de către compania britanică Vast Resources, care deține o participaţie de 80% la mina polimetalică de la Băiţa Plai. De asemenea, britanicii sunt acționari unici la mina polimetalică de la Mănăila, județul Suceava. Pe 15 septembrie 2025, Vast Resources a anunțat suspendarea activităților miniere din România pentru „revizuirea tehnică” a proiectelor și identificarea de „finanțatori”. 

„Compania continuă să efectueze o revizuire cuprinzătoare a geologiei proiectului în ansamblu și a strategiei miniere la Băița Plai. Acest lucru a necesitat suspendarea temporară a operațiunilor miniere, care rămâne în vigoare în prezent. Revizuirea tehnică este extinsă pentru a acoperi atât Băița Plai, cât și Mănăila, în paralel cu discuțiile avansate ale companiei cu potențiali parteneri de joint venture și finanțatori. Lucrările efectuate până în prezent dau rezultate pozitive, iar consiliul de administrație este încurajat de potențialul de producție viitor al ambelor complexe miniere”, se precizează într-un comunicat al companiei. Pe lângă România, Vast Resources mai deține investiții miniere în Zimbabwe și Tadjikistan.

Blocaj și la Rovina

Nici proiectul ce vizează exploatarea minereurilor de cupru, aur și argint de la Rovina (Hunedoara), care ar urma să fie susținut de Uniunea Europeană cu 300 de milioane de euro, nu are șanse mari să fie implementat într-un termen scurt. Titularul licenței – Samax România SRL, subsidiara companiei canadiene Euro Sun Mining, nu a depus, încă, la APM Hunedoara documentația care să stea la baza unui nou aviz de mediu. 

Primul aviz, emis în 2022, a fost anulat în justiție, în aprilie 2024, la Curtea de Apel Cluj-Napoca. Unul dintre motivele anulării a fost faptul că proiectul nu a fost supus dezbaterii transfrontaliere, în condițiile în care apele de suprafață din zona Rovina ajung și în Ungaria. 

Recent, președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, a declarat că proiectul este blocat pentru că legislația românească nu a fost adaptată la cea a Uniunii Europene. 

Sunt 4,6 milioane de tone de minereu, din care 635.000 de tone de cupru, a doua resursă de cupru la nivelul Uniunii Europene și circa 300 de tone de aur. Guvernul României, în special Ministerul Economiei, trebuie să armonizeze legislația Uniunii Europene cu legislația românească. Comisia Europeană a declarat zăcământul de la Rovina zăcământ de interes european. Acolo este o cantitate enorm de mare de cupru și azi-mâine vom putea spune despre cupru că este mai scump decât aurul”, a declarat Laurențiu Nistor, președintele CJ Hunedoara. 

La Rovina, compania care derulează investiția ar crea circa 2.000 de noi locuri de muncă în etapa de pregătire a exploatării și 600 de locuri de muncă stabile în etapa de exploatare. Aici ar urma să fie exploatate 133 de milioane de tone de minereu de cupru cu conținut de aur. 

Euro Sun Mining a anunțat în luna iunie vânzarea anticipată a concentratului de cupru care urmează a fi exploatat în județul Hunedoara către Trafigura Pte LTD., unul dintre cei mai mari traderi de materii prime din lume. Valoarea tranzacției este de „până la 200 de milioane de dolari”, sumă care ar urma să fie eliberată pe măsură ce se dezvoltă proiectul. 

Alocarea banilor va depinde însă de o serie de condiții, printre care și obținerea autorizațiilor din partea autorităților române. În noiembrie 2024, Euro Sun Mining a încheiat un memorandum de înțelegere cu gigantul elvețian Glencore, furnizor mondial de materii prime și materiale rare, pentru vânzarea în avans a întregii producții de aur estimată a fi obținută la Rovina. 

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Nicușor Dan a uitat protocolul înaintea intonării imnului, la Timișoara, unde a depus o coroană de flori la Monumentul Crucificării | VIDEO

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Viva.ro
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Avem imaginile! Se iubește cu o femeie! Actrița și iubita ei, sărut pasional în mijlocul străzii! Nu se mai ascund! / FOTO
Unica.ro
Avem imaginile! Se iubește cu o femeie! Actrița și iubita ei, sărut pasional în mijlocul străzii! Nu se mai ascund! / FOTO
Răspunsul tranșant dat de Ilona Brezoianu celor care o întreabă dacă va naște natural sau prin cezariană: „Nu mai încercați să…”
Elle.ro
Răspunsul tranșant dat de Ilona Brezoianu celor care o întreabă dacă va naște natural sau prin cezariană: „Nu mai încercați să…”
gsp
„Te faci că nu mă cunoști?”. Dialog incredibil între Ionel Ganea și polițiști! A venit motivarea deciziei: „Nu se află la prima încălcare”
GSP.RO
„Te faci că nu mă cunoști?”. Dialog incredibil între Ionel Ganea și polițiști! A venit motivarea deciziei: „Nu se află la prima încălcare”
Atleta româncă s-a căsătorit cu antrenorul ei. Nuntă surpriză în weekend, cu imagini de poveste
GSP.RO
Atleta româncă s-a căsătorit cu antrenorul ei. Nuntă surpriză în weekend, cu imagini de poveste
Parteneri
Ultima oră! Au murit împreună, mână în mână, iar lumea întreagă e în șoc. Celebra actriță și soțul ei au lăsat o scrisoare cutremurătoare înainte să plece
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Au murit împreună, mână în mână, iar lumea întreagă e în șoc. Celebra actriță și soțul ei au lăsat o scrisoare cutremurătoare înainte să plece
Uite-o pe iubita lui Tudor Chirilă cum gătește pentru turiști la pensiunea de la Porumbacu! Iulia a pus murături, a umplut cămara și a publicat imaginile!
Avantaje.ro
Uite-o pe iubita lui Tudor Chirilă cum gătește pentru turiști la pensiunea de la Porumbacu! Iulia a pus murături, a umplut cămara și a publicat imaginile!
Andreea Bălan, imagini de colecție cu Petrișor Ruge de acum 18 ani. Cum arătau când au participat la „Dansez pentru tine”
Tvmania.ro
Andreea Bălan, imagini de colecție cu Petrișor Ruge de acum 18 ani. Cum arătau când au participat la „Dansez pentru tine”

Alte știri

Fabrica de Avioane Craiova ar putea livra Armatei Române nouă aparate IAR 99 modernizate, până la sfârşitul anului
Știri România 10:44
Fabrica de Avioane Craiova ar putea livra Armatei Române nouă aparate IAR 99 modernizate, până la sfârşitul anului
Care sunt județele din România cel mai puțin conectate la sistemul public de alimentare cu apă
Știri România 10:29
Care sunt județele din România cel mai puțin conectate la sistemul public de alimentare cu apă
Parteneri
Cât a ajuns să coste aceeași ciocolată în România comparativ cu Germania: „E întâlnirea dintre cei fără scrupule și proștii care cumpără”
Adevarul.ro
Cât a ajuns să coste aceeași ciocolată în România comparativ cu Germania: „E întâlnirea dintre cei fără scrupule și proștii care cumpără”
Surpriză! Cine va fi noul preşedinte PSD! Previziunea făcută în direct
Fanatik.ro
Surpriză! Cine va fi noul preşedinte PSD! Previziunea făcută în direct
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Financiarul.ro
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Superliga.ro (P)
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Parteneri
Viviana Sposub are o nouă relație după despărțirea de George Burcea? Presupusul partener este printre cei mai cunoscuți creatori de conținut din România
Elle.ro
Viviana Sposub are o nouă relație după despărțirea de George Burcea? Presupusul partener este printre cei mai cunoscuți creatori de conținut din România
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Unica.ro
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Ce-a putut să facă iubitul regretatei jurnaliste Ioana Popescu în urmă cu puțin timp. Acum au apărut și imaginile, iar oamenii au reacționat dur
Viva.ro
Ce-a putut să facă iubitul regretatei jurnaliste Ioana Popescu în urmă cu puțin timp. Acum au apărut și imaginile, iar oamenii au reacționat dur

Monden

Dezvăluirea făcută de Valentina Pelinel la 7 ani de la nunta cu Cristi Borcea. „Eram deja 5 suflete într-o poveste”
Stiri Mondene 10:19
Dezvăluirea făcută de Valentina Pelinel la 7 ani de la nunta cu Cristi Borcea. „Eram deja 5 suflete într-o poveste”
Stelian Ogică s-a despărțit de Alexandra: „Ea vrea o viață, el alta”
Stiri Mondene 09:48
Stelian Ogică s-a despărțit de Alexandra: „Ea vrea o viață, el alta”
Parteneri
Cum au arătat vedetele în ziua cea mare. Dacă Nicoleta Luciu și-a pus în valoare silueta și decolteul generos, Adela Popescu a ales să fie delicată și grațioasă, asemenea unei zâne
TVMania.ro
Cum au arătat vedetele în ziua cea mare. Dacă Nicoleta Luciu și-a pus în valoare silueta și decolteul generos, Adela Popescu a ales să fie delicată și grațioasă, asemenea unei zâne
A plătit 335.000 de euro pentru casa visurilor sale, dar a fost o mare țeapă. Adevărul era dur dincolo de uși
ObservatorNews.ro
A plătit 335.000 de euro pentru casa visurilor sale, dar a fost o mare țeapă. Adevărul era dur dincolo de uși
Trist, foarte trist! Când, unde și mai ales de cine va fi înmormântată Ioana Popescu. Mara Bănică a făcut anunțul despre ultimul drum al acesteia
Libertateapentrufemei.ro
Trist, foarte trist! Când, unde și mai ales de cine va fi înmormântată Ioana Popescu. Mara Bănică a făcut anunțul despre ultimul drum al acesteia
Parteneri
Senegalezul ajuns de curând în București a dezvăluit ce mănâncă în România: „Doar asta”
GSP.ro
Senegalezul ajuns de curând în București a dezvăluit ce mănâncă în România: „Doar asta”
Cartonașul verde a fost utilizat în premieră într-un meci oficial » NU îl folosește arbitrul!
GSP.ro
Cartonașul verde a fost utilizat în premieră într-un meci oficial » NU îl folosește arbitrul!
Parteneri
Ajung banii pentru pensii și salarii? Răspunsul premierului Bolojan / „Octombrie va fi o lună în care vom putea evalua un prim efect al măsurilor”
Mediafax.ro
Ajung banii pentru pensii și salarii? Răspunsul premierului Bolojan / „Octombrie va fi o lună în care vom putea evalua un prim efect al măsurilor”
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
StirileKanalD.ro
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
Wowbiz.ro
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
StirileKanalD.ro
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
Se schimbă vremea! Meteorologii anunță NINSORI, PLOI și temperaturi în scădere! Care sunt zonele vizate
KanalD.ro
Se schimbă vremea! Meteorologii anunță NINSORI, PLOI și temperaturi în scădere! Care sunt zonele vizate

Politic

Nicușor Dan a uitat protocolul înaintea intonării imnului, la Timișoara, unde a depus o coroană de flori la Monumentul Crucificării | VIDEO
Politică 10:32
Nicușor Dan a uitat protocolul înaintea intonării imnului, la Timișoara, unde a depus o coroană de flori la Monumentul Crucificării | VIDEO
Ilie Bolojan cere alegeri rapide la primăria București. A oferit două variante: „Guvernul putea forța, dar prefer consensul”
Politică 09:32
Ilie Bolojan cere alegeri rapide la primăria București. A oferit două variante: „Guvernul putea forța, dar prefer consensul”
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Teodora Stoica are o nouă ”pasiune”. Fiica lui Mihai Stoica, dezvăluire neașteptată: ”Sunt oficial…”
Fanatik.ro
Teodora Stoica are o nouă ”pasiune”. Fiica lui Mihai Stoica, dezvăluire neașteptată: ”Sunt oficial…”
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt