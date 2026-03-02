„Săptămâna asta, în mod normal, intrăm cu actul normativ în Guvern pentru a fi adoptat, publicat în Monitorul Oficial, pentru ca toţi operatorii de furnizare să facă ofertele către consumatorii casnici, pentru ca şi cei de la Romgaz să vină cu oferta, pentru că ei deja sunt autorizaţi să fie operatori de furnizare la nivel naţional, pe modelul Hidroelectrica”, a spus Bogdan Ivan la Digi24.

Întrebat cum va intra Romgaz pe piața de furnizare de gaze pe modelul Hidroelectrica, ministrul a răspuns: „Vor veni cu oferte în piață începând cu data de 1 aprilie, cel târziu, în contextul în care ei vor fi nu neapărat market maker, dar vor da un preț de referință foarte important pentru consumatorul casei din România.”

În acest moment, Romgaz, la care statul român e acționar, este doar producător de gaze, nu și furnizor pentru populație.

Cât despre prețul final pentru consumatorii casnici, ministrul a promis că nu va depăși 310 lei/MWh, chiar dacă operatorii vor aplica tarifele maxime permise pe întregul lanț: producție, transport și distribuție.

„Nu vor putea să depășească 310 lei per megawatt la prețul gazelor naturale, cât este prețul plafonat astăzi. Contextul de astăzi, pe care nimeni până acum 3 zile nu putea să-l prevadă, e cel care arată cât de utilă este acea idee cu care am venit și pentru care a scris actul normativ, și anume să avem un preț plafonat la producător, adică 110 lei per megawatt. Mai departe, preț reglementat la transportator, 15 lei pe megawatt, la distribuție maxim 68 de lei, 15 lei la furnizare”, a explicat Bogdan Ivan.

Amintim că Guvernul a stabilit menținerea prețului maxim reglementat la gazele naturale pentru populație la nivelul de 0,31 lei/kWh până la 31 martie. De la 1 aprilie, actuala schemă de plafonare a prețurilor încetează, urmând să fie aplicată o perioadă tranzitorie până la 31 martie 2027. Liberalizarea completă a pieței gazelor a fost amânată pentru 2027, potrivit anunțului făcut de premierul Ilie Bolojan pe 4 februarie.

