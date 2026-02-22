Recompensă de 10.000 de euro pentru intermediar

Proprietarul unei case din satul Brestovac, în Serbia, a decis să își vândă întreaga gospodărie și a inclus în anunț o ofertă neobișnuită: promite 10.000 de euro celui care îi găsește un cumpărător.

Anunțul, publicat pe o pagină locală de Facebook, a atras rapid atenția internauților.

„Vând întreaga gospodărie, cu tot cu mobilă și electrocasnice, nu mai vechi de 10 ani”, a scris proprietarul în mesajul său, potrivit publicației Blic, parte a grupului Ringier.

Casă de 220 mp, pe teren de 3,6 hectare

Potrivit anunțului, casa are 220 de metri pătrați, mai mult de cinci camere și este o construcție mai veche.

Imobilul este situat pe aproape 4 hectare de teren și nu există coproprietari. Are garaj, încălzire centrală, canalizare, electricitate, apă, iar drumul este asfaltat.

Proprietarul le transmite celor interesați că pot veni să vadă casa personal, pentru că nu trimite fotografii și nu postează imagini în comentarii sau în mesaje private.

„Fără comentarii inutile”

Prețul cerut este de 270.000 de euro. În anunț, vânzătorul spune că nu este interesat de comparații sau comentarii ironice privind prețul.

De asemenea, acesta a explicat că oferă 10.000 de euro recompensă persoanei care îi aduce un cumpărător, suma urmând să fie plătită după finalizarea tranzacției: „Dacă îmi găsește cineva un cumpărător, câștigă 10.000 de euro după vânzare”.

Promisiunea va fi făcută în scris și autentificată înainte de vânzare, pentru a evita eventualele neînțelegeri.

Cum poți cumpăra o proprietate în Serbia

În Serbia poți cumpăra o proprietate ca străin, dar procedura depinde de tipul de proprietate (apartament, casă, teren) și de statutul tău (persoană fizică sau juridică). Românii pot achiziționa, în general, apartamente și case, iar pentru anumite categorii de teren (de exemplu agricol) sunt necesare condiții suplimentare sau înființarea unei societăți.

Condiții pentru străini:

România are tratat de reciprocitate cu Serbia, deci cetățenii români pot cumpăra apartamente și case în mod direct, fără a fi nevoie de societate.

Pentru terenuri agricole sau anumite terenuri speciale, legislația sârbă poate cere înființarea unei firme locale sau acordul autorităților.

Pași practici de cumpărare:

Alegerea proprietății – poți căuta pe platforme imobiliare (Properstar, SerbiaHome etc.) sau prin agenții locale. Verificări preliminare – asigură‑te că proprietarul este înregistrat legal, că nu există ipoteci sau alte sarcini și că titlul de proprietate este clar. Contract preliminar (predugovor) – se semnează cu plasarea unui depozit (de obicei 5–10% din preț), care fixează intenția de cumpărare și termenii. Contract final autentificat la notar – contractul de vânzare‑cumpărare se încheie în fața unui notar public, în limba sârbă; toate documentele tale trebuie traduse și legalizate. Plata și înregistrare la cadastru – după semnarea contractului, se face plata (de obicei transfer bancar), iar notarul trimite dosarul la Cadastrul Imobiliar pentru înregistrarea noului proprietar.

Documente necesare (ca străin):

Pașaport valabil.​

Număr de identificare fiscală sârb (JMBG) – de obicei îl obții prin intermediul unui avocat sau notar.

Contract de vânzare‑cumpărare, titlu de proprietate actualizat, plan cadastral, eventual certificat de lipsă de sarcini.

Taxe și costuri:

Impozit de transfer (taxă de timbru) plătit de cumpărător, de regulă în jur de 2,5% din valoarea proprietății, plus taxe de notar și cadastru.

Impozit anual pe proprietate, calculat în funcție de valoarea cadastrală, este de obicei mic pentru locuințele rezidențiale.

Cumpărarea unei proprietăți nu acordă automat permis de ședere, dar poate fi un argument pentru solicitarea unei rezidențe temporare (de exemplu „investitor imobiliar”). Străinii pot obține credit ipotecar în Serbia, dar băncile aplică condiții mai stricte (venituri documentate, garanții, etc.).

