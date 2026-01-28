Cine poate primi ajutorul de la stat

Potrivit publicației Blic, parte a Grupului Ringier, autoritățile din Serbia au decis să continue și să extindă sprijinul financiar acordat familiilor după nașterea unui copil. Potrivit deciziei guvernului sârb, dreptul la această subvenție îl au mamele care au născut un copil începând cu 1 ianuarie 2022, indiferent dacă este primul copil sau nu. Cererea trebuie depusă în maximum un an de la naștere.

Există însă câteva condiții obligatorii. Mama nu trebuie să dețină, nici singură și nici în coproprietate, o locuință. Veniturile cumulate ale soților nu pot depăși două salarii medii nete la nivel național, iar locuința cumpărată cu acest ajutor trebuie trecută pe numele mamei și nu poate fi vândută timp de cinci ani.

Câți bani pot primi părinții

Suma maximă acordată de stat este de 20.000 de euro, însă procentul din valoarea locuinței diferă în funcție de zonă. În localitățile slab dezvoltate, statul poate acoperi până la 50% din valoarea locuinței, fără a depăși plafonul de 20.000 de euro. În localitățile mai dezvoltate, sprijinul este de până la 20% din preț, tot cu limita maximă de 20.000 de euro.

O modificare recentă a regulamentului aduce un avantaj important. Subvenția de până la 20.000 de euro poate fi folosită și ca avans pentru un credit ipotecar subvenționat, în cadrul programului guvernamental destinat tinerilor.

Astfel, mamele pot combina ajutorul nerambursabil cu un credit imobiliar și pot obține finanțare cu un avans minim de doar 1%, în condiții preferențiale.

Cei 5 pași pentru a obține subvenția

Primul pas este verificarea condițiilor: lipsa unei locuințe în proprietate, venituri sub plafonul stabilit și nașterea copilului după 1 ianuarie 2022.

Al doilea pas este alegerea locuinței, care poate fi oriunde în Serbia, cu subvenții mai mari în zonele mai puțin dezvoltate.

Urmează strângerea documentelor necesare: act de identitate, certificat de naștere al copilului, dovezi privind veniturile și proprietatea, precum și un antecontract sau contract de vânzare.

Cererea se depune la autoritatea locală responsabilă de protecția copilului, în termenul legal de un an.

În final, ajutorul poate fi combinat cu un credit ipotecar avantajos, folosind subvenția drept avans.

Bugetul alocat și reguli clare

Fondurile pentru acest program sunt prevăzute în bugetul Serbiei pentru 2026, cu un total de 1.151.536.000 de dinari, adică aproape 9,8 milioane de euro la cursul actual. Echivalentul în euro se calculează exact la cursul oficial al Băncii Naționale a Serbiei din ziua plății.

Banii pot fi folosiți nu doar pentru cumpărarea unei locuințe, ci și pentru construirea unei case, inclusiv pentru acoperirea unei părți din costurile lucrărilor, pe baza unor documente tehnice avizate. Programul este prezentat de autorități drept o măsură de sprijin pentru familii și pentru stimularea natalității, dar și ca o soluție pentru acces mai ușor la o locuință proprie.

