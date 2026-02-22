Proprietarii acestor locuințe au termen până la 31 martie 2026 pentru a-și declara spațiile ca imobile nerezidențiale și a achita taxele aferente. În caz contrar, municipalitatea din Oradea va sesiza autoritățile competente, inclusiv ANAF.

645 de proprietăți înregistrate pe Airbnb și 628 pe Booking, în Oradea

În urma unui control al Primăriei, au fost găsite 645 de proprietăți înregistrate pe Airbnb și 628 pe Booking din Oradea.

Acestea au fost incluse într-o listă ce urmează să fie confruntată cu datele din evidența fiscală.

„Scopul acestei liste este de a informa proprietarii și de a le oferi timpul necesar pentru a-și regulariza situația înainte de aplicarea eventualelor măsuri legale”, au transmis reprezentanții municipalității.

Obligații legale pentru proprietari

Conform legislației, clădirile utilizate pentru activități în regim hotelier trebuie încadrate ca imobile nerezidențiale. Această clasificare aduce modificări fiscale semnificative:

Impozitul este de 0,7% din valoarea impozabilă, spre deosebire de 0,111% pentru clădirile rezidențiale

Valoarea impozabilă este determinată pe baza valorii de construcție, achiziție sau evaluare

Proprietarii sunt obligați să declare și să achite taxa de promovare turistică.

Proprietarii din Oradea trebuie să depună declarația de impunere pentru clădirile nerezidențiale până la data de 31 martie 2026.

Dacă imobilele au fost dobândite sau construite înainte de 31 decembrie 2020, este necesar și un raport de evaluare pentru stabilirea valorii impozabile.

Nerespectarea termenului atrage aplicarea cotelor majorate de impozitare, de 2% pentru persoane fizice și 10% pentru persoane juridice.

Primăria Oradea anunță că va sesiza ANAF

Primăria avertizează că nerespectarea termenului-limită va atrage sancțiuni.

„Primăria Municipiului Oradea solicită tuturor persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități de cazare în regim hotelier și nu au declarat clădirile ca fiind nerezidențiale, respectiv nu au declarat și achitat taxa de promovare turistică, să procedeze, în termenul legal, la efectuarea tuturor demersurilor necesare pentru intrarea în legalitate”, a anunțat instituția.

În cazul în care obligațiile nu sunt îndeplinite, Direcția Economică a Primăriei Oradea va sesiza Agenția Națională Antifraudă Fiscală (ANAF) și Direcția de Control în Turism din cadrul Ministerului Turismului pentru a aplica măsuri legale.

„Acest demers are ca obiectiv respectarea legalității, protejarea interesului public, asigurarea unui cadru concurențial corect și eliminarea practicilor nelegale din domeniul activităților de cazare”, au declarat reprezentanții Primăriei.

Ce riscă proprietarii din Oradea

Proprietarii din Oradea care nu depun raportul de evaluare până la 31 martie 2026 vor suporta efectele fiscale doar din 1 ianuarie 2027.

Aceștia sunt, de asemenea, obligați să depună declarații pentru stabilirea taxei de promovare turistică, o cerință obligatorie pentru desfășurarea activităților de cazare în regim hotelier.

Primăria continuă verificările și urmează să stabilească conformitatea fiecărei locații, pe baza adresei exacte, pentru a elimina practicile neconforme în domeniu.