Protest de amploare la Berlin. Un sfert de milion de persoane, în stradă / FOTO&VIDEO

Marșul a fost organizat de o alianță de grupuri reunite sub numele de „Unteilbar”, informează dpa, citată de Agerpres. Protestul a fost îndreptat împotriva urii și discriminării. Oamenii, care au ieșit în stradă, au vrut să tragă un semnal de alarmă și în privința soartei refugiaților care încearcă să ajungă în Europa prin traversarea Mării Mediterane.

Din Alexanderplatz până în parcul Tiergarten din Berlin, protestatarii au mărșăluit pe o distanță de șase kilometri. Oamenii au afișat bannere cu mesaje precum „Solidaritate cu victimele violenţei extremei drepte, antisemite şi rasiste”. La miting au fost prezente și partide politice, precum Verzii şi Die Linke, notează sursa citată.

Wow! So proud of #Berlin today, incl. family & many friends, who came out in force against racism! #Unteilbar pic.twitter.com/FdhkP8cPqM — Andreas Krüger (@AndreasK1848) October 13, 2018

Un număr de 40.000 de persoane au anunțat inițial că vor participa la acest marș. În schimb, Poliția a refuzat să ofere o estimare în privința numărului de manifestanți.

According to organizers 150.000 people at #unteilbar in Berlin. Protesting against hatred and racism. 40.000 were expected. pic.twitter.com/WDhj3pXCYm — Birgitta Schülke (@BirSchuelke) October 13, 2018

De asemenea, mii de oameni au ieșit în stradă, sâmbătă, la Frankfurt, precum și în 11 orașe din landul Hesse din sud-vestul Germaniei, pentru a lansa un avertisment în privința riscului ascensiunii extremei drepte germane. Peste două săptămâni, în acest land vor avea loc alegeri parlamentare, iar partidul ‘Alternativa pentru Germania’ are şanse mari de a intra în legislativul regional.

Înaintea protestului de amploare din Berlin, ministrul german de Externe, Heiko Maas a descris această demonstraţie drept un semnal important.

”Nu ne vom lăsa divizaţi, mai ales nu de către populiştii de extremă dreapta”, a declarat Maas, membru al Partidului Social-Democrat (SPD), aflat la guvernare alături de blocul conservator.

#unteilbar protests in Berlin today.

Organizers say about 242 thousand participants. pic.twitter.com/VaWHw3hU9i — DW News (@dwnews) October 13, 2018

Ministrul a precizat, de asemenea, că majoritatea germanilor susțin toleranța, iar noul naționalism nu va rezolva nicio problemă.

Discursurile împotriva imigranților și sprijinul pentru partidul naționalist ‘Alternativa pentru Germania’ s-au intensificat după ce în Germania au sosit peste un milion de refugiați, începând din 2015.

sursă foto: EPA