Mitingul, desfășurat sub sloganul „Jocurile Olimpice? Nu, mulțumesc”, a fost organizat de diverse grupuri și asociații universitare împotriva organizării competiției. Protestatarii acuză că pregătirile pentru Jocuri au dus la distrugerea pădurilor, betonarea unor terenuri fragile și accentuarea inegalităților sociale.

„Suntem aici pentru a ne apăra teritoriul de speculații… și de costurile imposibile ale participării la evenimente”, a declarat Giannina Dal Bosco, o activistă de 76 de ani. Ea a adăugat că prețul unui bilet pentru ceremonia de închidere ajunge la 400 de euro, o sumă inaccesibilă pentru mulți.

Un banner afișat în timpul protestului transmitea mesajul: „Mai puține jocuri pentru puțini, mai multe case pentru toți”. Francesca, o participantă de 34 de ani venită din Vicenza, situată la aproximativ 60 de kilometri de Verona, a criticat modul în care infrastructura construită pentru Jocuri a afectat peisajul local. „Au construit monstruozități din beton, cum ar fi pista de bob, care nu va servi niciunui scop. Au fost irosiți bani publici care ar fi putut fi folosiți pentru siguranța hidrogeologică și planuri de locuințe”, a declarat ea.

Protestatarii, unii purtând eșarfe keffiyeh și fluturând steaguri palestiniene, au mărșăluit timp de aproximativ două ore în afara perimetrului de securitate, pornind de la Porta Palio din secolul al XVI-lea și ajungând în Piața Arsenal din secolul al XIX-lea.

O manifestație similară, dar mult mai amplă, a avut loc la Milano pe 6 februarie, în prima zi a Jocurilor, atrăgând aproape 10.000 de participanți. Aceasta a degenerat în violențe, evidențiind tensiunile legate de organizarea evenimentului de amploare.

