Starurile din NHL la Olimpiadă pentru prima dată de la Soci încoace

Cea de-a 25-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă va marca și revenirea jucătorilor NHL pentru prima dată de la Soci 2014, ceea ce înseamnă că publicul îi va putea urmări pe cei mai buni jucători de hochei din lume.

Pe 2 februarie 2024, IIHF a anunțat că s-a ajuns la un acord cu NHL pentru o pauză a sezonului regulat, permițând jucătorilor ligii să participe la JO. NHL-erii ar fi trebuit să vină și în 2022, dar s-a renunțat din cauza pandemiei de COVID-19.

Vedeta incontestabilă a celei de-a 88-a ediție a CM de hochei pe gheață va fi canadianul Sidney Crosby (38 de ani, Pittsburgh Penguins). Considerat unul dintre cei mai buni jucători din istorie, el a câștigat Cupa Stanley cu „Pinguinii”, unde joacă din 2005, în 2009, 2016 și 2017.

Grupele turneului olimpic de hochei pe gheață și programul meciurilor

Cele 12 echipe sunt împărțite în 3 grupe de câte 4 echipe fiecare, în care joacă împotriva fiecărei echipe o dată.

Prima echipă din fiecare grupă și cea mai bună echipă clasată pe locul doi se califică în sferturile de finală, în timp ce toate celelalte echipe joacă o rundă de calificare.

Grupa A: Elveția, Franța, Cehia, Canada

Grupa B: Slovacia, Finlanda, Suedia, Italia

Grupa C: Letonia, SUA, Germania, Danemarca

11 februarie

Grupa B

17.40 Slovacia – Finlanda

22.10 Suedia – Italia

12 februarie

Grupa A

13.10 Elveția – Franța

17.40 Cehia – Canada

Grupa C

22.10 Letonia – SUA

22.10 Germania – Danemarca

13 februarie

Grupa B

13.10 Finlanda – Suedia

13.10 Italia – Slovacia

Grupa A

17.40 Franța – Cehia

22.10 Canada – Elveția

14 februarie

Grupa B

13.10 Suedia – Slovacia

17.40 Finlanda – Italia



Grupa C

13.10 Germania – Letonia

22.10 SUA – Danemarca



15 februarie

Grupa A

13.10 Elveția – Cehia

17.40 Canada – Franța

Grupa C

20.10 Danemarca – Letonia

22.10 SUA – Germania

Finala mică este pe 21 februarie, iar finala mare este pe 22 februarie.

Loturile celor 12 echipe prezente la turneul de hochei de la JO2026

Loturile anunțate de cele 12 echipe, conform site-ului Federației Internaționale de hochei pe gheață:

Italia

Portari: Damian Clara (Brynäs IF, SWE), Davide Fadani (Kloten, SUI), Gianluca Vallini (HC Bolzano, ITA).

Fundași: Dylan Di Perna, Jason Seed (ambii Bolzano), Gregory Di Tomaso, Daniel Glira, Luca Zanatta (toți HC Val Pusteria, ITA), Thomas Larkin, Alex Trivellato (ambii Schwenninger Wild Wings, GER). Phil Pietroniro (Rytiri Kladno, CZE).

Atacanți: Matthew Bradley, Cristiano DiGiacinto, Luca Frigo, Dustin Gazley, Daniel Mantenuto (toți Bolzano), Tommaso De Luca, Diego Kostner (ambii Ambrì Piotta, SUI), Mikael Frycklund, Tommy Purdeller, Nick Saracino (toți Val Pusteria), Giovanni Morini, Marco Zanetti (ambii HC Lugano, SUI), Alexander Petan (Olimpija Ljubljana, SLO), Alessandro Segafredo (ZSC Lions, SUI).

Slovacia

Portari: Adam Gajan (University of Minnesota-Duluth, NCAA), Samuel Hlavaj (Iowa Wild, AHL), Stanislav Škorvánek (Mountfield Hradec Králové, CZE)

Fundași: Peter Čerešňák (HC Dynamo Pardubice, CZE), Erik Černák (Tampa Bay Lightning, NHL), Martin Fehérváry (Washington Capitals, NHL), Martin Gernát (Lokomotiv Yaroslavl, KHL), Michal Ivan (Bílí Tygři Liberec, CZE), Patrik Koch, Martin Marinčin (ambii HC Oceláři Třinec, CZE), Šimon Nemec (New Jersey Devils, NHL).

Atacanți: Peter Cehlárik (Leksands IF, SWE), Dalibor Dvorský (St. Louis Blues, NHL), Marek Hrivík (HC Vítkovice Ridera, CZE), Libor Hudáček (HC Oceláři Třinec, CZE), Miloš Kelemen (HC Dynamo Pardubice, CZE), Adam Liška (Severstal Cherepoveț, KHL), Oliver Okuliar (Skelleftea AIK, SWE), Martin Pospíšil (Calgary Flames, NHL), Pavol Regenda (San Jose Sharks, NHL), Adam Ružička (Spartak Moscova, KHL), Juraj Slafkovský (Montreal Canadiens, NHL), Matúš Sukeľ (HC Litvinov, CZE), Samuel Takáč (Slovan Bratislava, SVK), Tomáš Tatar (EV Zug, SUI).

Elveția

Portari: Reto Berra (HC Fribourg-Gottéron, SUI), Leonardo Genoni (EV Zug, SUI), Akira Schmid (Vegas Golden Knights, NHL).

Fundași: Tim Berni (Genève-Servette HC, SUI), Michael Fora (HC Davos, SUI), Andrea Glauser (HC Fribourg-Gottéron, SUI), Roman Josi (Nashville Predators, NHL), Dean Kukan, Christian Marti (ambii ZSC Lions, SUI), Janis Moser (Tampa Bay Lightning, NHL), Jonas Siegenthaler (New Jersey Devils, NHL).

Atacanți: Sven Andrighetto, Denis Malgin (ambii ZSC Lions, SUI), Christoph Bertschy, Sandro Schmid (ambii HC Fribourg-Gottéron, SUI), Kevin Fiala (Los Angeles Kings, NHL), Nico Hischier, Timo Meier (ambii New Jersey Devils, NHL),(New Jersey Devils, NHL), Ken Jäger, Damien Riat (ambii Lausanne HC, SUI), Simon Knak (HC Davos, SUI), Philipp Kurashev (San Jose Sharks, NHL), Nino Niederreiter (Winnipeg Jets, NHL), Pius Suter (St. Louis Blues, NHL), Calvin Thürkauf (HC Lugano, SUI).

Germania

Portari: Maximilian Franzreb (Adler Mannheim, GER), Philipp Grubauer (Seattle Kraken, NHL), Mathias Niederberger (EHC Red Bull München, GER).

Fundași: Leon Gawanke (Adler Mannheim, GER), Korbinian Geibel, Jonas Müller, Kai Wissmann (toți Eisbären Berlin, GER), Lukas Kälble (Adler Mannheim, GER), Moritz Müller (Kölner Haie, GER), Moritz Seider (Detroit Red Wings, NHL), Fabio Wagner (EHC Red Bull München, GER)

Atacanți: Leon Draisaitl, Joshua Samanski (ambii Edmonton Oilers, NHL), Alexander Ehl, Marc Michaelis, Justin Schütz (toți Adler Mannheim, GER), Dominik Kahun (HC Lausanne, SUI), John-Jason Peterka (Utah Mammoth, NHL), Lukas Reichel (Vancouver Canucks, NHL), Tobias Rieder (EHC Red Bull München, GER), Wojciech Stachowiak (Tampa Bay Lightning, NHL), Tim Stützle (Ottawa Senators, NHL), Nico Sturm (Minnesota Wild, NHL), Frederik Tiffels (Eisbären Berlin, GER), Parker Tuomie (Kölner Haie, GER).

Danemarca

Portari: Frederik Andersen (Carolina Hurricanes, NHL), Frederik Dichow (HV71, SWE), Mads Søgaard (Ottawa Senators, NHL).

Fundași: Anders Koch (Graz 99, ICEHL), Jesper Jensen Aabo (Klagenfurt KAC, ICEHL), Markus Lauridsen (Pustertal HC, ICEHL), Matias Lassen (Iserlohn Roosters, GER), Nicholas B. Jensen (Fischtown Bremerhaven, GER), Oliver Lauridsen (TPS Turku, FIN), Phillip Bruggisser (Fischtown Bremerhaven, GER).

Atacanți: Alexander True (JYP Jyväskylä, FIN), Christian Wejse (Fischtown Bremerhaven, GER), Frederik Storm Patrick Russell (ambii Kölner Haie, GER), Joachim Blichfeld (Tappara, FIN), Jonas Røndbjerg (Vegas Golden Knights, NHL), Lars Eller (Ottawa Senators, NHL), Mathias Bau, Morten Poulsen (ambii Herning Blue Fox, DEN), Mikkel Aagaard (Skellefteå AIK, SWE), Nick Olesen (Motor České Budějovice, CZE), Nicklas Jensen (Rapperswil-Jona Lakers, SUI), Nikolaj Ehlers (Carolina Hurricanes, NHL), Oliver Björkstrand (Tampa Bay Lightning, NHL), Oscar Fisker Mølgaard (Seattle Kraken, NHL).

Franța

Portari: Julian Junca (Dukla Michalovce, SLQ), Antoine Keller, (Ajoie, SUI), Martin Neckar (Langnau, SUI).

Fundași: Yohann Auvitu (Vitkovice, CZE), Jules Boscq (Hämeenlinna, FIN), Enzo Cantagallo (Marseille, FRA), Florian Chakiachvili (Rouen, FRA), Pierre Crinon (Grenoble, FRA), Hugo Gallet (Kupio Kalpa, FIN), Enzo Guebey (Davos, SUI), Thomas Thiry (Ajoie, SUI).

Atacanți: Justin Addamo (Jukurit, FIN), Pierre-Édouard Bellemare, Kévin Bozon (ambii Ajoie, SUI), Charles Bertrand (Sport, FIN), Louis Boudon (Jukerit, FIN), Stéphane Da Costa (Ekaterinburg, RUS), Aurélien Dair, Sacha Treille (ambii Grenoble, FRA), Floran Douay (Lausanne, SUI), Dylan Fabre (Ässät, FIN), Jordann Perret (Mountfield, CZE), Anthony Rech (Rouen, FRA), Nicolas Ritz (Angers, FRA), Alexandre Texier (Montreal Canadiens, NHL).

Cehia

Portari: Lukáš Dostál (Anaheim Ducks, NHL), Daniel Vladař (Philadelphia Flyers, NHL), Karel Vejmelka (Utah Mammoth, NHL).

Fundași: Radko Gudas (Anaheim Ducks NHL), Tomáš Kundrátek (HC Oceláři Třinec, CZE), Michal Kempný (Brynäs IF, SWE), Jan Rutta (Geneve-Servette HC, SUI), David Špaček (Iowa Wild, AHL), Filip Hronek (Vancouver Canucks NHL), Jiří Ticháček (Kärpät, FIN), Radim Šimek (Bílý Tygři Liberec, CZE)

Atacanți: David Pastrňák (Boston Bruins, NHL), Roman Červenka (HC Dynamo Pardubice, CZE), Martin Nečas (Colorado Avalanche, NHL), Dominik Kubalík (EV Zug, SUI), Jakub Flek (HC Kometa Brno, CZE), Lukáš Sedlák (HC Dynamo Pardubice, CZE), Ondřej Palát (New Jersey Devils, NHL), Pavel Zacha (Boston Bruins, NHL), Tomáš Hertl (Vegas Golden Knights, NHL), David Kämpf (Vancouver Canucks, NHL), Ondřej Kaše (HC Litvínov, CZE), Radek Faksa (Dallas Stars, NHL), David Tomášek (Färjestad BK, SWE), Matěj Stránský (HC Davos, SUI).

Letonia

Portari: Elvis Merzļikins (Columbus Blue Jackets, NHL), Kristers Gudļevskis (Pinguins, GER), Artūrs Šilovs (Pittsburgh Penguins, NHL).

Fundași: Uvis Balinskis (Florida Panthers, NHL), Oskars Cibuļskis (Herning Blue Fox, DEN), Ralfs Freibergs (HC Vítkovice, CZE), Jānis Jaks, Roberts Mamčics (ambii HC Energie Karlovy Vary, CZE), Kristiāns Rubīns (HC Škoda Plzeň, CZE), Alberts Šmits (Jukurit Mikkeli, FIN), Kristaps Zīle (Bílí Tygři Liberec, CZE).

Atacanți: Rodrigo Ābols (Philadelphia Flyers, NHL), Rūdolfs Balcers (ZSC Lions, SUI), Oskars Batņa (Lahti Pelicans, FIN), Teodors Bļugers (Vancouver Canucks, NHL), Roberts Bukarts (HC Pioneers Vorarlberg, AUT), Kaspars Daugaviņš (Selber Wölfe Huskies, GER-2), Mārtiņš Dzierkals (HC Sparta Praha, CZE), Haralds Egle (HC Energie Karlovy Vary, CZE), Zemgus Girgensons (Tampa Bay Lightning, NHL), Renārs Krastenbergs (HC Olomouc, CZE), Ēriks Mateiko (Hershey Bears, AHL), Dans Ločmelis (Providence Bruins, AHL), Eduards Tralmaks (Grand Rapids Griffins, AHL), Sandis Vilmanis (Charlotte Checkers, AHL).

Suedia

Portari: Filip Gustavsson (Minnesota Wild, NHL), Jacob Markström (New Jersey Devils, NHL), Jesper Wallstedt (Minnesota Wild, NHL).

Fundași: Rasmus Andersson (Calgary Flames, NHL), Philip Broberg (St. Louis Blues, NHL), Jonas Brodin (Minnesota Wild, NHL), Rasmus Dahlin (Buffalo Sabres, NHL) Oliver Ekman-Larsson (Toronto Maple Leafs, NHL), Gustav Forsling (Florida Panthers, NHL), Victor Hedman (Tampa Bay Lightning, NHL), Erik Karlsson (Pittsburgh Penguins, NHL).

Atacanți: Jesper Bratt (New Jersey Devils, NHL), Leo Carlsson (Anaheim Ducks, NHL), Joel Eriksson Ek (Minnesota Wild, NHL), Filip Forsberg (Nashville Predators, NHL), Pontus Holmberg (Tampa Bay Lightning, NHL), Alexander Wennberg (San Jose Sharks, NHL), Adrian Kempe (Los Angeles Kings, NHL) Gabriel Landeskog (Colorado Avalance, NHL) Elias Lindholm (Boston Bruins, NHL), William Nylander (Toronto Maple Leafs, NHL), Elias Pettersson (Vancouver Canucks, NHL) Rickard Rakell (Pittsburgh Penguins, NHL), Lucas Raymond (Detroit Red Wings, NHL), Mika Zibanejad (New York Rangers, NHL).

Finlanda

Portari: Ukko-Pekka Luukkonen (Buffalo Sabres, NHL), Kevin Lankinen (Vancouver Canucks, NHL), Juuse Saros (Nashville Predators, NHL).

Fundași: Olli Määttä (Utah Mammoth, NHL), Mikko Lehtonen (ZSC Lions, SUI), Henri Jokiharju (Boston Bruins, NHL), Esa Lindell, Miro Heiskanen(ambii Dallas Stars, NHL), Nikolas Matinpalo (Ottawa Senators, NHL), Rasmus Ristolainen (Philadelphia Flyers, NHL), Niko Mikkola (Florida Panthers, NHL).

Atacanți: Anton Lundell, Eetu Luostarinen (ambii Florida Panthers, NHL), Sebastian Aho (Carolina Hurricanes, NHL), Roope Hintz, Mikko Rantanen (ambii Dallas Stars, NHL), Eeli Tolvanen, Kaapo Kakko ambii (Seattle Kraken, NHL), Joel Armia (Los Angeles Kings, NHL), Erik Haula (Nashville Predators, NHL), Artturi Lehkonenm Joel Kiviranta (ambii Colorado Avalance, NHL), Mikael Granlund (Anaheim Ducks, NHL), Teuvo Teräväinen (Chicago Blackhawks, NHL), Oliver Kapanen (Montreal Canadiens, NHL).

SUA

Portari: Jake Oettinger (Dallas Stars, NHL), Connor Hellebuyck (Winnipeg Jets, NHL), Jeremy Swayman (Boston Bruins, NHL).

Fundași: Zach Werenski (Columbus Blue Jackets, NHL), Brock Faber, Quinn Hughes (ambii Minnesota Wild, NHL), Jake Sanderson (Ottawa Senators, NHL), Jaccob Slavin (Carolina Hurricanes, NHL), Noah Hanifin (Vegas Golden Knights, NHL), Seth Jones (Florida Panthers, NHL), Charlie McAvoy (Boston Bruins, NHL).

Atacanți: J.T. Miller, Vincent Trocheck (ambii New York Rangers, NHL), Brock Nelson (Colorado Avalanche, NHL), Clayton Keller (Utah Hockey Club, NHL), Dylan Larkin (Detroit Red Wings, NHL), Auston Matthews (Toronto Maple Leafs, NHL), Jack Hughes (New Jersey Devils, NHL), Tage Thompson (Buffalo Sabres, NHL), Brady Tkachuk (Ottawa Senators, NHL), Matthew Tkachuk (Florida Panthers, NHL), Matt Boldy (Minnesota Wild, NHL), Kyle Connor (Winnipeg Jets, NHL), Jack Eichel (Vegas Golden Knights, NHL), Jake Guentzel (Tampa Bay Lightning, NHL).



Canada

Portari: Jordan Binnington (St. Louis Blues, NHL), Darcy Kuemper (Los Angeles Kings, NHL), Logan Thompson (Washington Capitals, NHL).

Fundași: Drew Doughty (Los Angeles Kings, NHL), Thomas Harley (Dallas Stars, NHL), Cale Makar, Devon Toews (Colorado Avalanche, NHL), Josh Morrissey (Winnipeg Jets, NHL), Colton Parayko (St. Louis Blues, NHL), Travis Sanheim (Philadelphia Flyers, NHL), Shea Theodore (Vegas Golden Knights, NHL).

Atacanți: Macklin Celebrini (San Jose Sharks, NHL), Anthony Cirelli, Brandon Hagel, Brayden Point (toți Tampa Bay Lightning, NHL), Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins, NHL), Bo Horvat (New York Islanders, NHL), Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche, NHL), Brad Marchand (Florida Panthers, NHL), Mitch Marner, Mark Stone (ambii Vegas Golden Knights, NHL), Connor McDavid (Edmonton Oilers, NHL), Sam Reinhart (Florida Panthers, NHL), Nick Suzuki (Montréal Canadians, NHL) and Tom Wilson (Washington Capitals, NHL).

Sydney Crosby, anul trecut, la Campionatul Mondial. Foto: Profimedia

Rusiei și Belarusului li se interzice să concureze din cauza invaziei Ucrainei.

Canadienii și rușii au câte 9 titluri olimpice

Turneele de hochei pe gheață au fost organizate la Jocurile Olimpice încă din 1920. Turneul masculin a fost introdus la Jocurile Olimpice de vară din 1920 și a fost transferat definitiv în programul Jocurilor Olimpice de iarnă în 1924.

Spre deosebire de CIO, IIHF combină recordurile națiunilor predecesoare și succesoare.

Aur Argint Bronz Total

1 Canada 9 4 3 16

2 Rusia 9 3 2 14

3 Statele Unite 2 8 1 11

4 Suedia 2 3 4 9

5 Republica Cehă 1 4 5 10

6 Finlanda 1 2 4 7

7 Marea Britanie 1 0 1 2

8 Germania 0 1 2 3

9 Elveţia 0 0 2 2

10 Slovacia 0 0 1 1

Totaluri (10 intrări) 25 25 25 75

Hocheiștii români au participat la 4 Olimpiade

„Tricolorii de la hochei au fost prezenți la 4 Olimpiade: 1964, locul 12, 1968, locul 12, 1976, locul 7 și 1980, locul 8.

Citiți și FOTO&VIDEO | Povești spectaculoase cu Nelu Ionescu, antrenorul care a dus România în Grupa Mondială de hochei pe gheață și care a fentat moartea de mai multe ori: „Când eram la Bilbao, mi s-a propus să intru în ETA”

Campionatul Mondial de hochei pe gheață IIHF 2025. Americanii au cucerit titlul mondial după 92 de ani, cu un gol de aur în finala cu Elveția

România a învins la hochei profesioniștii americani

Astăzi pare de domeniul științifico-fantastic, dar a existat o zi în care România a fost mai bună decât SUA la hochei pe gheață. S-a întâmplat pe 5 mai 1977, în grupa valorică A, singura dată în istorie, a Campionatului Mondial de la Viena. Hocheiştii noştri i-au învins pe americani, care aveau în echipă 9 jucători profesionişti, din NHL. Tureanu (două goluri), Pisaru, Varga şi Gall (câte un gol) sunt autorii reușitelor care au răpus SUA.

Acum, tricolorii au retrogradat în Diviza 1 B, al treilea eșalon valoric.

Anul trecut, americanii au cucerit titlul mondial după 92 de ani, cu un gol de aur în finala cu Elveția

