De Răzvan Mihalașcu,

Administrația de la Ankara i-a înlocuit, luni, pe cei trei edili, membri ai Partidului Popular Democratic (HDP, pro-kurd), cu oficiali guvernamentali, relatează postul Euronews, citat de Mediafax. De asemenea, a arestat peste 400 de persoane suspectate că ar avea legături cu militanții kurzi.

În Diyarbakir, cel mai mare oraş din sud-estul Turciei, forțele de ordine au dispersat cu tunuri cu apă un grup mic de protestatari, iar unii dintre oamenii care au ieșit în stradă au fost loviți cu bastoane.

VIDEO: Turkish police fire water cannons at several hundreds of demonstrators who attempted to gather in the southeastern city of Diyarbakir to protest the removal of three pro-Kurdish mayors pic.twitter.com/F3dBwUL8q9