Nouă prefecți ar fi trebuit să numească USR

După ultimele negocieri din Coaliție, USR va avea dreptul să numească mai puțin de jumătate din numărul de prefecți pentru care bătuseră palma inițial, adică va rămâne cu patru. Pe de altă parte, Uniunea Salvați România va avea în plus funcții de secretari de stat, potrivit surselor Libertatea.

Nouă prefecți ar fi trebuit să primească USR (dintre cei 41), șapte în județe cu reprezentant al guvernului în teritoriu de la PSD, iar două unde erau liberali. Ideal pentru USR era să fie numiți cât mai repede. Pe lângă aceștia, pe lista funcțiilor pentru USR mai erau 13 de subprefect (din 68), 12 secretari de stat (din 57) și trei subsecretari de stat (din 15).

Tactica de tergiversare practicată de PSD

Însă tactica PSD și a PNL a fost să tergiverseze continuarea negocierilor pe județe pentru prefecți, în timp ce la secretari de stat au fost numiți câte unul la intervale lungi de timp. Până la urmă, în urma ultimelor negocieri din coaliție, PSD a reușit să se impună pe tema prefecților.

Mai precis, să-i convingă pe cei de la USR să renunțe la unele funcții de prefecți, unul din argumentele forte fiind că oricum nu au mulți primari, iar în schimb să accepte posturi de secretari de stat.

În PSD una dintre discuțiile aprinse era cea legată de renunțarea la funcția de prefect în filialele din România care au ministru. Acest lucru nu a fost recepționat bine în județe precum Dolj și Olt, controlate de lideri cu greutate ca Lia Olguța Vasilescu sau Paul Stănescu.

PSD renunță la Prefectura București

Până la urmă, surse politice au precizat pentru libertatea că USR va numi doar patru prefecți: trei de județ, iar unul al Capitalei. Cele trei județe sunt exact cele despre Libertatea a scris în luna august că sunt negociate, adică Bacău, Botoșani și Timiș.

Mai precis, două dintre ele, Bacău și Timiș, sunt județe unde USR are organizații puternice, avându-i ca principali lideri pe Lucian Stanciu-Viziteu și Dominic Fritz, amândoi primari de municipiu reședință de județ.

În ceea ce privește Capitala, PSD chiar a răsuflat ușurat că scapă de funcție, susțin surse social-democrate, Mihai Toader nefiind văzut deloc drept un membru de partid activ, iar acum meciul birocratic va fi purtat într-un USR-ist, la prefectură, și un liberal la Primăria Municipiului București.

Mai rămâne de definitivat alocarea secretarilor de stat. Sursele arată că USR va cere „intrări” în ministere unde e posibil să-i deranjeze pe șefii din alte partide, care n-ar avea nevoie de „spioni”. Însă nu doar PSD trebuie să renunțe la funcții, ci și PNL, care va trimite acasă un secretar de stat.

