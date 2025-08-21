Zestrea USR, conform negocierilor

Săgețile în Coaliție sunt la ordinea zilei între PSD, PNL și USR. Însă dincolo de subiectele legate de înmormântarea lui Ion Iliescu și pachetele de austeritate partidele au negociat, cu cifrele pe masă, împărțirea unor funcții la nivel de Coaliție. PSD, PNL și UDMR au fost la putere și până la finalul lunii iunie, așa că aveau oameni numiți. Prin urmare trebuia făcut loc și celor de la USR, pentru ponderea de 21% la nivelul Coaliției.

Potrivit informațiilor Libertatea, pentru această pondere USR are dreptul, teoretic, la 12 dintre cei 57 de secretari de stat, trei din cei 15 subsecretari de stat, dar și nouă din cei 41 de subprefecți, precum și 13 din cei 68 de subprefecți.

Cea mai mare problemă e legată de prefecți și subprefecți. În special de prefecți, adică reprezentantul Guvernului în teritoriu și un om cu multă influență în plan local. Din cei nouă prefecți, grosul ar trebui să fie în județe unde acum PSD are oameni instalați pe post, adică în șapte dintre acestea, în timp ce PNL trebuie să renunțe la doi. Iar unii liberali, cum e cazul lui Valeriu Iftime de la Botoșani, s-au și împăcat cu ideea.

Surse social-democrate au precizat pentru Libertatea că o discuție în partid a fost ca organizațiile județene care au ministru să cedeze funcția de prefect către USR. Acest lucru ar însemna să renunțe la prefecți organizațiile Dolj, Olt, Neamț, Bistrița Năsăud sau Bucureștiul. Însă nu toți liderii cu greutate vor să renunțe la omul lor de la prefectură, cum sunt cazurile PSD Olt (controlat de Paul Stănescu) și Dolj (controlat de tandemul Lia Olguța Vasilescu – Claudiu Manda).

Până acum, din zona PSD s-a bătut palma să se renunțe la prefecți în Timiș și în Bacău, potrivit surselor Libertatea. Timișul e considerată drept organizație care l-a susținut intens pe Alexandru Rogobete (deputat de Prahova) la Sănătate, dar contează și faptul că USR Timiș e filiala de unde provine șeful partidului.

În ceea ce privește Bacăul, filiala USR din acest județ e a doua ca rezultate pe țară. Voci interne din PSD văd mutarea de la Bacău și ca pe un gest contra lui Dragoș Benea, vicepreședinte al formațiunii, care a criticat nouă conducere pentru că nu a luat un minister cu greutate cum e Dezvoltarea, la împărțirea funcțiilor. Una din funcțiile la care sunt șanse mari să renunțe PSD e cea de la București, acum fiind pe post Mugur Toader, fratele influentei social-democrate Rodica Nassar.

Pe de altă parte, de la liberali s-a renunțat până acum la funcția de la Botoșani, detaliu confirmat de șeful CJ Botoșani, Valeriu Iftime, în presa locală. De asemenea, lista de subprefecți este și mai mare, PNL și PSD fiind nevoite să-și restrângă activitatea.

Lentoare și în numirea secretarilor de stat

Guvernul Bolojan nu se grăbește prea mult nici în numirea secretarilor și subsecretarilor de stat. Până în prezent au fost numiți doar patru dintre cei 12 secretari de stat și niciunul dintre subsecretari care ar reveni USR. Mai precis, numiți au fost Cristian Seidler, în aparatul de lucru al vicepremierului Ionuț Moșteanu, care e și ministru al apărării, Silvia Dinică la Ministerul Muncii, precum și Elena Tudose și Raul Pop la Ministerul Mediului. Pe o funcție de secretar de stat a ajuns și Dan Reșitnec, dar aceasta nu intră pe lista celor 57 de secretari de stat de la ministere, ci ține de SGG.

