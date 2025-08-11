PSD a stabilit în urma unui vot intern, dat în Biroul Permanent Național în urmă cu doar câteva minute, că va mai reveni la ședințele de coaliție cu PNL, USR și UDMR abia după adoptarea pachetului doi, cel pentru reforma administrației centrale, au precizat sursele Libertatea.

Concret, asta înseamnă după finalul acestei luni.

Reforma din pachetul doi de măsuri fiscale prevede reducerea numărului membrilor din Consiliile de Administrație, eliminarea privilegiilor, desființarea unor agenții, combaterea sinecurilor politice si reforma pensiilor speciale.

De asemenea, social-democrații au cerut Ministerului Finanțelor, condus de PNL, să prezinte o situație clară a bugetului, pentru a garanta finanțarea marilor proiecte de infrastructură, a investițiilor din PNRR și a proiectelor locale.

În sedința de la sediul din Șoseaua Kiseleff, partidul condus de Sorin Grindeanu a mai hotărât că nu iese de la guvernare, însă liderii social-democrați au cerut să se țină cont de propunerile PSD, știute fiind nemulțumirile acestora pentru că premierul PNL, Ilie Bolojan, nu a făcut acest lucru în primul pachet de măsuri fiscale.

