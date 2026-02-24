Un an întreg vândut în doar 660 de secunde

În dimineața zilei de 1 ianuarie 2026, când au fost deschise rezervările, totul s-a terminat aproape înainte să înceapă. În doar 660 de secunde, adică 11 minute, toate mesele de duminică pentru întregul an au fost ocupate.

„Ne-ați blocat site-ul. Am vândut tot anul în 11 minute”, au transmis reprezentanții localului, mulțumindu-le celor care s-au trezit în prima zi din an ca să prindă o rezervare. Mesajul se încheia cu o notă autoironică: Suntem o echipă mică… ar fi bine să ne apucăm de sos.”

Un pub mic, cu o istorie de peste 200 de ani

The Bank Tavern este un pub aflat în centrul vechi al orașului Bristol, într-o clădire care datează de la începutul secolului al XIX-lea. Localul are doar șapte mese și păstrează atmosfera clasică britanică, cu bere tradițională la draft și un meniu concentrat pe celebrul „Sunday roast”. Este condus de o echipă mică, iar preparatele sunt gătite în bucătăria proprie, cu accent pe produse locale și rețete tradiționale.

Nu există campanii spectaculoase, nu există francize în alte orașe, nu există reclame agresive. Oamenii stau cu ceasul pregătit și încearcă să prindă o rezervare pentru că știu ce urmează în farfurie.

Nu are parcare. Nu are sală mare de mese. Nu are design modern. Mâncarea se servește exclusiv la prânz, iar în restul săptămânii, pubul este plin de clienți fideli care vin pentru bere. Proprietarul, Sam Gregory, spune că nu ia nimic de-a gata.

„Există atât de multe locuri fantastice unde poți mânca în Bristol. Suntem incredibil de norocoși că oamenii continuă să rezerve la noi”, a declarat el pentru CNN.

Ce are pubul atât de special?

Meniul este un omagiu adus celebrului prânz tradițional britanic de duminică, cunoscut ca „Sunday roast”. În farfurie ajung cartofi copți, mereu din soiul Maris Piper, budincă Yorkshire pufoasă, spanac cu smântână, varză roșie, legume de sezon și o alegere de carne: vită, porc, pui sau variantă vegetariană. Totul este acoperit cu un sos care se prepară timp de trei zile.

Pregătirile încep miercuri. Patru bucătari lucrează la fiecare detaliu. În 2019, The Bank Tavern a fost desemnat de The Observer drept cel mai bun prânz de duminică din Marea Britanie.

De la pub „dărăpănat” la fenomen global

Proprietarul, Sam Gregory, a preluat localul în 2008, în plină criză financiară. Planul inițial era să se înroleze în Marina Regală. A rămas însă la pub. În 18 ani, a transformat un loc aproape necunoscut într-o destinație pentru care oamenii așteaptă ani buni.

După pandemie, lista de așteptare ajunsese la patru ani. Au venit și vedete. Comediantul Jack Whitehall. Și jucătoarea americană de rugby Ilona Maher, care a filmat totul pentru milioanele ei de urmăritori.

„E spectaculos. Exact ce mi-am dorit”, a spus Maher după ce a terminat farfuria.

Proprietarul spune simplu că secretul este munca și pasiunea din bucătărie. Un prânz de duminică gătit cu atenție, pregătit zile întregi, servit într-un loc care a crescut încet, din recomandare în recomandare. Iar rezultatul se vede: 660 de secunde și agenda pe tot anul 2026 este închisă.





