Miercuri, 11 ianuarie, în mijlocul ședinței guvernamentale, președintele rus s-a înfuriat pe Denis Manturov, vicepremier care a fost nevoit să suporte umilința în direct la TV.

„În ceea ce privește avioanele, totul este pregătit, inclusiv programele de testare, certificare și înlocuire a importurilor pentru Superjet și MS-21. Totul este gata”, a spus Manturov, moment în care Putin l-a întrerupt, vizibil nervos, scrie Le Figaro.

„Denis Valentinovich, ai totul pregătit, dar fără contracte. Haide să încheiem discuția chiar acum. De ce să ne batem joc unul de altul? Știu că nu există contracte cu întreprinderile, mi-au spus chiar directorii. De ce faci pe prostul? Când vor fi încheiate contractele? Asta te întreb. Directorii întreprinderilor îmi spun că nu există contracte și tu îmi spui că ‘totul este gata”, a tunat șeful de la Kremlin.

?? "Pourquoi jouez-vous à l'imbécile?"



En pleine réunion, Vladimir Poutine perd son calme et s'en prend à son vice-Premier ministre ⤵ pic.twitter.com/JOzvRTeH5k — BFMTV (@BFMTV) January 11, 2023

Imaignile au fost difuzate cu tot cu transcript și pe site-ul oficial al Kremlinului. Putin a prezidat prin videoconferința ședința cabinetului.

Recomandări DOUĂ JUSTIȚII: Secureanu poate obține prescriere într-un dosar care durează de cinci ani, dar își așteaptă sentința finală într-un proces de trei ani

„La începutul întâlnirii, îl rog pe Denis Valentinovici Manturov să vorbească despre modul în care se realizează instrucțiunile de implementare a programelor pe termen lung de actualizare a flotei de avioane și a flotei de transport pe apă.

De asemenea, am fost implicați activ în acest ultimul an și toată lumea înțelege urgența acestor probleme, în special în transportul aerian. Am discutat acest subiect cu doar o lună în urmă la Consiliul de Dezvoltare Strategică. Sa trecem la treaba. După cum am sugerat, va începe Denis Valentinovici Manturov. Te rog”, spune Putin.

Ministrul are un discurs de câteva minute în care raportează diverse probleme economice, iar după ce e admonestat dur de Putin încearcă să explice. Președintele nu acceptă explicațiile și continuă să-l admonesteze pe ministru.

Vladimir Putin: Totul trebuie făcut într-o lună. Despre ce vorbim? Nu înțelegem condițiile în care trăim? Vă rog să finalizați această lucrare în termen de o lună. Bine?

Dmitri Manturov: Vom încerca să facem tot posibilul cu colegii noștri din blocul economic. Mulțumesc.

Vladimir Putin: Nu, nu încerca să faci tot ce poți, te rog fă-o într-o lună. Acest lucru trebuie făcut într-o lună, nu mai târziu. Bine?

Recomandări Plângere penală și acuzații în Poliția Română. Un șef „a risipit 15.000 de lei bani publici ca să-l târască prin tribunale” pe polițistul care semnalase nereguli în sistem

Dmitri Manturov: Da.

Vladimir Putin: Înțelegi de ce am vorbit despre asta? Am observat o parte din formulare. Ai spus: „O vom face în curând”. Ce este „în viitorul apropiat”? Ar trebui să fie clar, clar, de înțeles. Nu vorbesc despre aiureli, nu? Directorii de întreprinderi spun: nu există contracte. Bine, hai să vorbim mai multe cu tine. Vorbim cu tine în fiecare zi și vom vorbi azi și din nou mâine.

În mijlocul conflictului din Ucraina, Rusia se află de câteva luni într-o economie de război. Aceste „contracte” menționate de Vladimir Putin sunt cele pe care statul le poate semna cu industriașii, astfel încât aceștia să-și transforme capacitățile în zone de producție militară.

Scena a devenit virală pe rețelele sociale și în platourile televiziunilor care au difuzat-o și mulți au văzut în furia președintelui rus „nervozitate” față de situația militară din Ucraina și chiar o pierdere a controlului. Dar Vladimir Putin are astfel de ieșiri față de oamenii din subordinea lui.

GSP.RO „Nu se poate așa ceva!”. Alex Pițurcă a răbufnit în sala de tribunal, la procesul lui Mario Iorgulescu

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Lovitura de grație pentru Meghan Markle și Prințul Harry. Ce s-a anunțat acum în Marea Britanie

Viva.ro O mai știi pe Florentina, fetița hrănită doar cu pufuleți și ceai, până la 5 ani? Cum arată acum, după ce a fost adoptată chiar de un medic

Observatornews.ro ''Aprinde becul, copilul e mort!'' Lacrimi amare pentru Gabriel, bebeluşul din Olt găsit fără viaţă, imediat după externare. Va fi înmormântat într-un sicriu alb

Știrileprotv.ro O fată de 16 ani, din Botoșani, a vrut să se sinucidă pentru că a fost violată de tatăl vitreg, iar mama nu o crede

FANATIK.RO Taxe auto 2023. Câți bani trebuie să scoți din buzunar dacă ai mașină

Orangesport.ro FOTO | Gigi Becali a semnat unul dintre cele mai mari contracte din istoria României. Ce a negociat în secret patronul FCSB

HOROSCOP Horoscop 12 ianuarie 2023. Taurii ar fi bine să folosească energia de astăzi pentru a domoli orice tendință războinică și a-și regăsi liniștea

PUBLICITATE Cum poți pune în valoare gustul și calitățile nutritive ale ingredientelor