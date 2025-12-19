De atunci, antrenorul a dispărut din lumina reflectoarelor, iar în mediul online și în lumea fotbalului s-a răspândit vestea că Dan Petrescu ar avea unele probleme de sănătate și din această cauză se ține departe de orice apariție.

Unele voci au afirmat că fostul antrenor al celor de la CFR Cluj este foarte bolnav, însă nimeni nu a putut confirma aceste lucruri. Până acum!

Gino Iorgulescu, actualul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, care în trecut a fost patron la FC Național, a vorbit recent pentru Prosport despre starea în care s-ar afla Dan Petrescu.

Președintele LPF a precizat că a fost foarte bun prieten cu antrenorul, însă din momentul în care a aflat cât de gravă este boala acestuia, nu l-a mai sunat, pentru că nu știe ce ar putea să-i spună.

Mai mult decât atât, Gino Iorgulescu a precizat că Dan Petrescu ar face chimioterapie, dar că nu a aflat exact ce diagnostic a primit fostul antrenor al celor de la CFR Cluj.

„A jucat la mine și l-am avut și antrenor la mine la FC Național. Eu eram și prieten cu ei. Îți creează un disconfort când afli de problemele de sănătate ale lui Dan Petrescu. Se zbârlește pielea pe mine. Aveam și am o relație bună cu el! De când am aflat că e foarte grav, n-am mai vorbit. Nu știu ce să-i zic, e o situație delicată.

Doamne-ajută să se facă bine, să fie un remediu. Exact diagnosticul nu îl știu, dar am înțeles că este foarte grav. Face chimioterapie, nu știu ce face”, a spus Gino Iorgulescu pentru sursa citată.

