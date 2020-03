De Paul Tecuceanu,

Rabinul a ajutat a ajutat 56 de familii să scape de naziști. „Sper că vă veți alătura mie pentru a ne ruga pentru el și pentru familia sa”, a fost mesajul postat pe Twitter de către politicianul republican Max Rose.

În postarea sa, Max Rose a inclus un videoclip în care Romi Cohn apare în timp ce conducea Camera Reprezentanților din SUA în rugăciunea de deschidere, în urmă cu două luni, pentru a comemora 75 de ani de la eliberarea lagărului de la Auschwitz.

Heartbroken to hear Rabbi Romi Cohn z”l passed away from COVID-19.



Rabbi Cohn lived an incredible life of service, helping 56 families escape Nazi tyranny. 2 months after he led the House in opening prayer, I hope you’ll join me in praying for him & his family. יהי זיכרו ברוך pic.twitter.com/aIFpBnRNWC