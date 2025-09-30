Distribuția bugetului în programul Rabla 2025

În doar 30 de minute de la lansarea Programului Rabla 2025, bugetul pentru mașinile pe benzină și hibride a fost epuizat. Ecotichetele de 10.000 de lei pentru mașinile cu motor termic și cele de 12.000 de lei pentru hibride nu mai sunt disponibile.

AFM a alocat 80 de milioane de lei pentru autovehicule cu propulsie termică sau hibridă și 120 de milioane pentru vehicule plug-in hybrid, motociclete electrice și autovehicule pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen.

Valoarea ecotichetelor

18.500 lei pentru autovehicule pur electrice sau cu pilă de combustie

15.000 lei pentru plug-in hybrid sau motociclete electrice

12.000 lei pentru autovehicule hibride

10.000 lei pentru propulsie termică sau motociclete

Controverse și reacții legate de Rabla 2025

Programul a fost amânat și regândit, bugetul fiind redus de la 600 la 200 de milioane de lei. Asociația Producătorilor și Importatorilor Auto (APIA) consideră că bugetul ar fi trebuit să fie mai mare.

„Ministerul a ales să păstreze nivelul ecotichetului pentru vehicule electrice la 18.500 lei. Pe hârtie, asta ar însemna că, din cele 120 milioane lei alocate, s-ar putea finanța un număr mai mare de mașini. În realitate însă, experiența ultimului an este clară: cererea a fost slabă, bugetul a rămas neconsumat, iar electromobilitatea a stagnat”, a transmis APIA.

Reacția producătorilor auto

În așteptarea programului, unii producători auto au lansat propriile inițiative. De exemplu, Volvo România a introdus programul EcoBonus Instant, oferind clienților contravaloarea voucherului RABLA de 3.700 de euro la achiziția anumitor modele SUV.

Programul RABLA 2025 a stârnit controverse din cauza bugetului redus și a modificărilor de ultim moment.

