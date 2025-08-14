Valoarea tichetului va fi de aproximativ 3.500 de euro

Mai mult, acest tichet va fi mai mic și decât cel acordat în 2024 de guvernul Ciolacu, nivelul stabilit anul trecut contribuind deja la prăbușirea pieței de mașini electrice.

Conform informațiilor obținute de două surse implicate în discuțiile privind noul Program Rabla, miniștrii au convenit ca valoarea sprijinului să fie de aproximativ 3.500 de euro – mai puțin de jumătate din suma stabilită anterior prin Hotărâre de Guvern.

În plus, sesiunile dedicate UAT-urilor (60 de milioane de lei) și persoanelor juridice (610 milioane de lei, cu cereri depuse de peste 300 de milioane de lei) vor fi anulate, fiind suspendate oficial până la sfârșitul anului.

Ministerul Mediului estimează că, astfel, va putea susține achiziția unui număr mai mare de mașini, dar cu un buget redus la mai puțin de o treime din cel inițial, destinat persoanelor fizice.

Programul Rabla ar putea începe pe 1 septembrie

Totuși, este de așteptat ca mulți potențiali cumpărători să renunțe dacă nu vor primi reduceri consistente din partea producătorilor auto.

Sesiunea pentru persoane fizice ar urma să fie reluată în următoarele zile, pentru a parcurge procedura legală de consultare publică și a putea începe la 1 septembrie.

Nu este însă sigur că AFM va reuși să respecte acest termen, întrucât toată procedura depinde de anunțarea celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale.

Valoarea tichetelor Rabla pentru mașini cu motor termic rămâne neschimbată

Paradoxal, Guvernul Bolojan a păstrat valoarea tichetelor Rabla pentru mașinile cu motor termic și pentru cele hibride la aproximativ 2.000 de euro, respectiv 2.500 de euro, stimulând astfel mai mult vânzările de vehicule poluante decât pe cele cu emisii zero.

Calculele arată că bugetul actual va acoperi achiziția a circa 10.000 – 11.000 de autoturisme (combustie și electrice), față de peste 30.000 de mașini exclusiv electrice prevăzute inițial sau peste 50.000 într-o formulă combinată (electrice, hibride și ICE).

Industria auto va resimți impactul

Reducerea drastică a bugetelor va lovi puternic industria auto, care conta pe Programul Rabla pentru a compensa scăderile din 2024.

Uzinele Dacia și Ford își planificaseră pentru 2025 vânzări importante susținute de program, pe o piață extrem de sensibilă la prețuri, iar numeroși dealeri investiseră deja în stocuri mari pentru a onora rapid comenzile așteptate.

