Răspunsul dat de Sebastian Burduja când a fost întrebat dacă va candida la Primăria Capitalei

Cum își va alege PNL candidatul pentru Primăria Capitalei

„Am spus public că nu voi candida. Cred că Partidul Naţional Liberal are opţiuni foarte bune, oamenii care au făcut performanţă în administraţia locală şi am încredere că putem să dăm un primar liberal pentru Bucureşti, după foarte, foarte mulţi ani”, a declarat Sebastian Burduja, în emisiunea România Politică de la Prima News.

Referitor la modalitatea prin care PNL trebuie să decidă candidatul la Primăria Capitalei, acesta a arătat că după emiterea și adoptarea hotărârii de Guvern pentru stabilirea datei alegerilor locale, se va întruni Biroul pe București.

„Acesta face propuneri către un organism cu o mie de membri minim, practic toţi membrii din Bucureşti şi reprezentanţii lor, şi această propunere merge apoi în Biroul Politic Naţional, care reuneşte preşedinţii tuturor filialelor, fiind vorba de o validare şi, sigur, începerea precampaniei”, a declarat Burduja.

De asemenea, acesta a menţionat că la baza deciziei politice vor sta cercetări, vor sta analize foarte riguroase, pentru că nu este deloc o miză neînsemnată.

„E o miză care priveşte nu doar Partidul Naţional Liberal, priveşte România. Practic, Capitala dă tonul, un trend către restul ţării, şi, în plan economic, bineînţeles, e cel mai important motor de dezvoltare, cam 40% din PIB înseamnă Bucureştiul şi zona limitrofă”, a explicat Sebastian Burduja.

Burduja, despre scenariul unui primar dintr-un partid izolaționist

Sebastian Burduja susține că un scenariu negru ar fi ca primarul Capitalei să vină din partea unui partid izolaţionist.

„Dacă coaliţia guvernamentală este împărţită şi se pare că aşa va fi, blocul izolaţionist poate să emită pretenţii să aibă un procent important şi cel mai negru scenariu, un scenariu de tip apocalipsă, ar fi ca primarul Capitalei să vină din partea unui partid izolaţionist. Asta trebuie să evităm cu orice preţ.

Eu de vreo două luni de zile tot spun public că se puteau face alegeri primare deschise, cu implicarea bucureştenilor, să se fi preselectat cel mai bun candidat şi am fi avut în faţă alegeri mult mai simple pentru România care trebuie să continue drumul spre vest, spre Occident”, a menţionat Sebastian Burduja.





