Alegerile la Primăria București vor fi pe 7 decembrie. Decizia, luată în coaliția PNL-PSD-USR-UDMR

Potrivit informațiilor Libertatea, PSD a cerut o anexă la programul de guvernare prin care să se asigure că PNL și USR nu se vor retrage unul în favoarea altuia, dar solicitarea partidului condus de Sorin Grindeanu a fost respinsă. Mai mult, s-a agreat că cele patru partide din coaliție nu se vor ataca în campanie, iar șefii se vor asigura de acest lucru.

Pentru ca data alegerilor să fie bătută în cuie mai trebuie doar ca Guvernul Bolojan să dea o Hotărâre de Guvern.

Știre în curs de actualizare

