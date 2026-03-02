Cotațiile futures de referință au crescut cu până la 25%, cea mai mare creștere înregistrată după luna august 2023, în condițiile în care traficul petrolierelor prin strâmtoarea Ormuz s-a oprit în weekend.

Această strâmtoare este o rută-cheie pentru transportul energiei, având în vedere că pe aici trec aproximativ 20% din exporturile mondiale de gaze naturale lichefiate, notează Bloomberg.

În jurul orei 8.04, la hubul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc prețurile de referință în Europa, cotațiile futures afișau o creștere de 20%, până la 38,44 euro pentru un Megawatt-oră (MWh).

Războiul din Iran riscă să fie cel mai grav șoc pentru piața gazelor de la declanșarea invaziei ruse la scară largă în Ucraina, acum patru ani, care a dat peste cap comerțul global cu energie. Chiar dacă țările asiatice cumpără cea mai mare parte a gazelor lichefiate transportate din Orientul Mijlociu, orice perturbare ar crește concurența pentru aprovizionare, scumpind prețurile la nivel mondial, inclusiv în Europa.

Analiștii consideră că Europa este deosebit de expusă. Rezervele sale de gaze sunt neobișnuit de scăzute, iar regiunea este nevoită să importe volume mari de gaze lichefiate în această vară pentru a-și reumple depozitele înainte de iarna viitoare.

Dacă transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz ar fi oprit timp de o lună, prețurile europene la gaze s-ar putea dubla, estimează analiștii de la Goldman Sachs Group Inc.

Iranul a declarat că nu intenționează să închidă strâmtoarea Ormuz, însă navele au început să evite această rută maritimă aproape imediat ce a început conflictul.

