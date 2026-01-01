Copilul a primit transplantul de inimă în ajunul Crăciunului

Lui Pietro, un pacient în vârstă de 8 ani al Spitalului de Pediatrie Bambino Gesù din Roma, nu i-a venit să creadă când medicii i-au spus pe 19 decembrie că „a sosit inima pentru transplant”, relatează Corriere TV. Momentul a fost filmat, iar în clip se poate vedea bucuria copilului, a părinților săi și a întregului personal medical la aflarea veștii despre sosirea noii sale inimi.

Pentru Pietro a fost cel mai important cadou de Crăciun.

Pe 20 decembrie, după un an și jumătate de așteptare, copilul a primit un transplant de inimă, iar intervenția a decurs bine. El a fost operat chiar în ajunul Crăciunului. S‑a trezit pe 24 decembrie, după operație, care a decurs cu succes, și a putut petrece Crăciunul împreună cu familia în secția de anestezie și terapie intensivă cardio‑chirurgicală a spitalului.

A fost un Crăciun plin de bucurie pentru micuțul Pietro și familia sa.

Medicament nou folosit pentru prima dată în domeniul pediatric

Medicii au explicat că starea sa era deosebit de complexă. Din cauza bolii și a intervențiilor anterioare, copilul dezvoltase o hipersensibilizare continuă a sistemului imunitar, ceea ce făcea imposibil transplantul.



Pentru a „dezactiva”, cel puțin temporar, această hiperimunitate, a fost folosit, pentru prima dată în domeniul pediatric, un medicament nou, care acționează asupra celulelor memoriei imunitare, potrivit publicației citate. Medicamentul a redus numărul anticorpilor și a făcut astfel posibil transplantul de inimă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE