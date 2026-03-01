Primele victime americane din Iran

Președintele Donald Trump a vorbit duminică, într-un interviu exclusiv pentru Daily Mail, despre primele pierderi umane ale Statelor Unite în războiul cu Iranul. Trei militari americani au fost uciși în lupte în Kuweit, însă numele acestora nu au fost încă făcute publice.

„Sunt oameni grozavi”, a declarat Trump, adăugând: „Și, știți, ne așteptăm să se întâmple, din păcate. Se poate întâmpla continuu – se poate întâmpla din nou”.

Președintele a recunoscut că aceste trei pierderi sunt primele din al doilea său mandat, amintind că nici capturarea dictatorului venezuelean Nicolás Maduro, în ianuarie, și nici bombardarea instalațiilor nucleare iraniene din iunie nu au dus la pierderi de vieți americane.

„Ne-am descurcat destul de bine. (…) Dar sunt oameni grozavi, cu rezultate extraordinare, extraordinare”, a mai spus el.

Trump, despre durata conflictului

Președintele Donald Trump a dezvăluit că luptele cu Iranul ar putea continua încă patru săptămâni.

„Întotdeauna a fost un proces de patru săptămâni. Am estimat că va dura patru săptămâni sau cam așa ceva. Întotdeauna a fost vorba despre un proces de patru săptămâni, așa că – oricât de puternic ar fi, este o țară mare, va dura patru săptămâni – sau mai puțin”, a explicat el.

În ceea ce privește rezultatele atacurilor de până acum, Trump a spus că acestea nu l-au surprins. „Nu, cred că merge conform planului. Știți, mai ales că am eliminat întreaga lor conducere – mult, mult mai mult decât ne-am gândit. Se pare că 48”, a declarat președintele.

Posibilitatea negocierilor cu Iranul

Deși a rămas deschis la ideea unor noi negocieri cu Iranul, liderul de la Casa Albă nu a putut confirma dacă acestea vor avea loc curând.

„Nu știu”, a răspuns el, adăugând: „Vor să discute, vor să discute, dar le-am spus că ar fi trebuit să discute săptămâna trecută, nu săptămâna aceasta”.

În ciuda conflictului în desfășurare, Trump s-a declarat optimist cu privire la viitorul Iranului. „Da”, a răspuns el, fiind întrebat dacă vede o posibilitate de instaurare a democrației în Iran după finalizarea atacurilor SUA și Israelului.

„Va fi foarte interesant de urmărit. Dar multe lucruri se pot întâmpla și multe lucruri foarte pozitive se pot întâmpla”, a continuat acesta.

Președintele a vorbit cu Daily Mail de la reședința sa din Mar-a-Lago, unde s-a aflat de la momentul în care a ordonat atacurile asupra Iranului. Trump a menționat că intenționează să se adreseze din nou poporului american. Anunțul inițial despre atacurile din Iran a fost făcut sâmbătă dimineața, la ora locală 2.30, printr-o postare pe Truth Social.

Întrebat dacă va ține un discurs sau va face declarații oficiale, el a răspuns: „Mă pregătesc să fac asta”.

Trump a mai adăugat că a vorbit duminică cu liderii din Bahrain, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Iordania și „câțiva alții”. Referitor la posibilitatea ca Arabia Saudită să lanseze atacuri asupra Iranului, după ce a fost vizată inițial, Trump a spus: „Se luptă, se luptă și ei”.

Omagiu adus militarilor căzuți

Trump a anunțat că echipa sa a contactat deja familiile militarilor decedați și că intenționează să se întâlnească cu acestea „la momentul potrivit”. De asemenea, a menționat că ar putea merge la Baza Aeriană Dover din Delaware pentru transferul solemn al rămășițelor trupurilor sau că i-ar putea invita pe membrii familiilor la Casa Albă.

Trei soldați americani au fost uciși și alți cinci grav răniți în cadrul operațiunii împotriva Iranului, a anunțat duminică Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (Centcom), acestea fiind primele victime americane cunoscute ale conflictului, relatează AFP.

Postul american de televiziune NBC relatează că cei trei soldați americani care au murit până acum în campania militară a administrației Trump împotriva Iranului erau staționați în Kuweit. Aceasta este una dintre țările din Golf care găzduiesc baze americane și care au fost atacate de rachete iraniene de când SUA și Israelul au lansat sâmbătă campania de bombardamente împotriva Iranului.

