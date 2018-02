Stelian Savu sau Save, cum îl ştie lumea, este un tânăr artist hotărât să cucerească lumea. Cu o voce aparte şi o valiză cu vise. Deşi viaţa l-a dezamăgit nu de puţine ori, Save nu a renunţat o clipă la visele lui. A crescut într-un centru de plasament de la vârsta de 4 ani, iar acum, la 27 de ani, va intra în cea mai importantă competiţie a vieţii sale: scena Eurovision, el numărându-se printre semifinaliştii care se vor lupta pentru a reprezenta România la cel mai mare concurs internaţional de muzică.

Ezită, la început, să-şi povestească viaţa. Parcă nu se simte încă pregătit să spună lumii întregi, cu voce tare, că a fost abandonat de mic şi că a crescut într-o casă de copii. Îşi începe povestea aproape şoptit. A ţinut-o departe de ochii lumii până acum, poate dintr-o teamă de a nu fi judecat. Apoi, încet-încet, începe să contureze, fără măcar să-şi dea seama, portretul unui învingător. E stilat, sincer, modest, respectuos, ambiţios şi extrem de bine crescut.

„Am fost binecuvântat să cresc în centrul de plasamant. A fost mâna lui Dumnezeu!“

Save s-a născut în Câmpia Turzii, judeţul Cluj, în iunie 1990, iar când avea 4 ani a fost abandonat de mama sa într-un orfelinat. Situaţia de acasă nu era prea bună. Tatăl murise, mai avea patru fraţi, el fiind cel mai mic, iar mama a luat decizia să îl dea în grija altora. Acum, ca adult, Save spune că a fost o adevărată binecuvântare că a ajuns în orfelinat.

Ţine minte că a ajuns la Braşov, într-un centru de plasament privat, deschis de un om de afaceri braşovean, după o selecţie făcută în rândul copiilor de câţiva anişori din întreaga ţară.

„Am ajuns în centrul din Braşov din noroc, alături de alţi o sută de copii. Pentru mulţi este mai bine în centru decât acasă. Eu am fost binecuvântat să cresc acolo. A fost mâna lui Dumnezeu! Cei de acolo au avut mare grijă să fim crescuţi frumos, nu ne-a lipsit nimic, am avut foarte multe activităţi… În copilărie eram foarte timid şi foarte neîndemânatic. Unde mă puneai, acolo stăteam. N-am fost aventuros, nu intram în conflicte, n-am fost un copil problemă. Învăţam bine şi de mic mi-am dat seama că am înclinaţii artistice. Ştiam de atunci că vreau să fiu în zona asta“, povesteşte Save.

Acolo şi-a găsit, de fapt, adevărata familie şi tot acolo a legat prietenii pe viaţă. Cei mai buni prieteni ai lui, doi fraţi, sunt acum ingineri, iar unul dintre ei s-a căsătorit cu o fată tot din centru, care este contabilă la o multinaţională, iar acum sunt părinţi.

„Sunt foarte mândru de cei cu care am crescut. În centru nu a fost o experienţă traumatizantă, deşi toată lumea vorbeşte de asta şi mie nu mi se pare ok. Eu chiar mi-am găsit o familie acolo. Evident că mai existau conflicte, ca în orice familie, dar totuşi, într-o casă de copii poate să îţi fie mai bine decât în familia naturală în multe situaţii“, a mai spus el.

„Pe mama am iertat-o. Eu sunt împăcat în sufletul meu. Acesta a fost destinul meu”

S-a ataşat şi de educatoarele care îl îngijeau şi cărora le spunea „mami“ (cele care lucrau full-time) sau „tuşa“. În schimb, cu mama şi fraţii lui nu a ţinut legătura. A avut câteva contacte cu mama lui, dar nu au păstrat legătura în timp. Nu ştie exact nici când a murit. A aflat anul trecut că s-a dus. Fraţii lui nu au încercat niciodată să ia legătura cu el, prin urmare, nici Save nu i-a căutat şi ştie de existenţa lor mai mult din anchetele sociale.

„Eu am iertat-o şi consider că a fost mâna lui Dumnezeu că am ajuns în centru. Am preferat să nu ştiu nimic despre ei. Mai important pentru mine a fost să ajung cât mai departe în viaţa asta. Eu sunt împăcat în sufletul meu. În sufletul meu e pace. Acesta a fost destinul meu. Dacă nu eram aici, în centrul de la Braşov, nu ajungeam să fac muzică, să cunosc oamenii minunaţi pe care i-am cunoscut şi nici să fiu aici să dau acest interviu. Drumul meu în viaţă e altul“, a mai spus Save.

Psihologul lui i-a fost un fel de mentor şi spune că îi rămâne veşnic recunoscător că l-a ajutat să treacă de cele mai grele momente din perioada adolescenţei, în care nu ştia prea bine în ce direcţie să o apuce. Un alt sprijin i-a fost şi Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă şi Integrare Profesională (ADDIP). Costi Filote, Eva, Mădălina, Ester, Ancuţa sunt doar câteva persoane care l-au ajutat şi care îi vor rămâne mereu în suflet.

„Întotdeauna mi-am dorit să fiu independent. Poate că şi viaţa m-a învăţat asta, dar mi-am dorit mereu să mă pot descurca singur şi să-mi urmez visele. Mulţi tineri care provin din case de copii nu au perspective în viaţă, dar eu am avut noroc, pentru că oamenii aceia de la centru chiar s-au străduit şi au pus suflet. Iar noi, copiii, eram foarte uniţi. Am şi legat prietenii pe viaţă între noi. Noi ţinem legătura şi acum, ne susţinem, am stat apoi în căminul studenţesc împreună şi nu ai cum să nu înveţi unul de la altul“, a adăugat tânărul artist.

Portretul unui învingător

Save a terminat unul dintre cele mai bune licee din Braşov, Colegiul Naţional „Unirea“, apoi a făcut Facultatea de Litere, Secţia Limbi moderne aplicate, la Universitatea „Transilvania“ Braşov, dar nu şi-a mai dat licenţa. Vorbeşte însă la perfecţie engleza şi franceza şi acum lucrează la un call-center din Braşov. Stă cu chirie, se întreţine singur şi zi de zi îşi clădeşte visul de artist.

De muzică s-a apucat serios în urmă cu 8 ani, deşi compunea texte şi melodii de pe la 16-17 ani. Mai târziu a luat lecţii de canto, iar în urmă cu doi ani a semnat un contract cu casa de discuri Cat Music şi are deja câteva videoclipuri. S-a apucat de studiat şi chitara, de unul singur, cu Youtube-ul în faţă şi este îndrăgostit de genul pop-dance, R&B.

Are şi o trupă cu care cântă prin cluburi, iar anul trecut, în septembrie, a deschis un concert al Deliei, în Bucureşti.

„Am luat legătura cu managerul Deliei şi mi-am exprimat dorinţa să cânt în deschiderea concertului ei. Am fost acceptat din prima. Am fost foarte mândru. Nu mândru, fericit! Anul trecut a fost un an bun în care am cunoscut oameni foarte importanţi pentru mine, care mi-au dat un impuls şi m-au încurajat teribil“, mărturiseşte el.

L-a încurajat mult şi faptul că mai multe vedete din ţară, precum Andreea Esca, îi apreciază muzica şi chiar a fost prezentă la unul dintre concertele lui.

„Este o doamnă pentru care am un mare respect. Am fost foarte fericit când o prietenă m-a sunat în toiul nopţii ca să îmi spună că Andreea Esca a distribuit pe Facebook o piesă de-a mea. Pentru mine contează mult“, a adăugat Save.

Spune că, în industria muzicală, un artist la început de drum primeşte mai multe refuzuri decât încurajări.

„Am mai multe experienţe negative care mă ambiţionează, care mă pun pe gânduri şi mă fac să muncesc mai mult, decât cele în care reuşesc. Nu sunt competitiv decât cu mine. La jocuri, pierd mereu. Dar când e vorba de muzică, nu ştiu ce se întâmplă, dar simt că devin din ce în ce mai bun şi mai determinat, mai avid de a face ceva. Important este cum ştii să îţi ţii oamenii aproape. Industria asta muzicală m-a învăţat să fiu loial, să am grijă de oamenii de lângă mine, să nu-i las niciodată pentru că nici ei nu mă vor lăsa pe mine, să nu renunţăm unii la alţii doar pentru că ceva nu merge“, spune Save.

Nu îl tentează să se mute la Bucureşti, locul unde se dă ora exactă în muzică, pentru că nu îi place aglomeraţia, deşi este un oraş care i-a adus oameni foarte frumoşi în viaţă. Ca orice artist complet, visează să trăiască doar din muzică. Îşi doreşte să fie antreprenor şi să aibă un business complet în industria muzicală, de la A la Z, pornind de la muzică, până lai activităţile conexe de advertising.

Marea provocare: Eurovision

Save a mai participat la câteva concursuri de muzică, gen Vocea României şi X-Factor, dar a plecat dezamăgit.

„La X-Factor, am primit 3 de Nu… dar e bine că am avut experienţe negative, pentru că sunt foarte importante. Pe moment, suferi. Am avut o mică depresie. Unii renunţă la muzică după un astfel de Nu primit la vârsta de 17 ani şi la 40 de ani le pare rău. Nu e cazul meu“, povesteşte el.

Dovadă stă faptul că s-a ridicat din nou şi acum se află printre semifinaliştii pentru Eurovision 2018.

„Scopul meu e să ajung în finală. Show-ul o să fie bun. Pentru mine, important e să fie «wow» şi să fie ce nu au alţii. Stilul meu e foarte simplu şi curat, cu personalitate. Vreau să se vadă că sunt eu acolo, şi nu un umeraş pe care arunci un costum. Îmi place să se accentueze exact ceea ce e important şi ce mă reprezintă pe mine. Nu îmi plac tendinţele pentru că toată lumea ajunge să fie la fel şi să poarte o uniformă. Eu cred în stilul propriu. Trebuie doar un pic de bun gust. Pentru mine, pachetul cu totul trebuie să fie impecabil. Vreau să mă prezint foarte bine acolo. Nu dorm nopţile gândindu-mă la asta. O să fie exact ceea ce trebuie“, mai spune artistul.

El se va prezenta în concurs, în ultima semifinală, pe 18 februarie, organizată la Sighişoara, cu piesa „All We Need“, o piesă veselă, pop cu influenţe dance şi soft rock. O piesă fericită, cu o poveste de dragoste fericită, cum o descrie el. Nu va fi singur pe scenă, ci va avea alături doi dansatori foarte talentaţi, care vor completa povestea de iubire pe ritmuri de dans contemporan.

„All We Need“ (https://www.youtube.com/watch?v=SmbQMI8EeCM&app=desktop) este compusă de artist, alături de Vlad Isac și se află printre cele 60 de piese ajunse în semifinalele Eurovision România.

„Vlad este primul care mi-a zis: «Hai să facem ceva cu talentul tău şi nu doar să vorbim despre el». Îmi este ca un frate şi m-a primit cu braţele deschise. Şi familia lui la fel“, mai spune Save.

Până în prezent, au fost organizate trei semifinale Eurovision România, în urma cărora au fost stabiliţi nouă semifinalişti: Alexia & Matei, Eduard Santha, Echoes, Jukebox & Bella Santiago, Rafael & Friends, Mihai Trăistariu, italienii Erminio Sinni & Titziana Camelin, Xandra şi Vyro.

Ultimele semifinale ale Selecţiei Naţionale vor avea loc la Turda (11 februarie) şi Sighişoara (18 februarie). În final, vor fi 15 piese care vor ajunge în marea finală Eurovision România 2018, care se va desfăşura pe 25 februarie, la Sala Polivalentă din Bucureşti. Reprezentantul României la Eurovision 2018 va fi ales exclusiv pe baza voturilor telespectatorilor şi va reprezenta România în Portugalia.

