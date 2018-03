Adriana Blaj, de formaţie medic specialist generalist, a lucrat timp de 15 ani în sistemul de stat, fiind specializată în medicina de familie, dar a decis să renunţe la medicina clasică pentru o provocare: homeopatia. După ce a lucrat în Spitalul Judeţean Braşov, la un cămin de bătrâni şi la un centru de plasament, doctoriţa şi-a dat seama că drumul ei e cu totul altul. Prin urmare, în urmă cu 11 ani a decis să facă o schimbare majoră în viaţa ei. Deşi colegii şi prietenii din jurul său nu prea îi dădeau sorţi de izbândă într-un domeniu nou şi destul de puţin cunoscut la acea vreme, Adriana Blaj a crezut în visul ei. A reuşit să îşi pună pe picioare o clinică de homeopatie şi să-şi implice şi familia, soţul ei fiind nutriţionist, iar fiica, kinetoterapeut.

Primul contact al ei cu homeopatia a fost încă din primul an de facultate, când a cumpărat o carte despre acest subiect, care i se părea atunci “extrem de ciudată“. sufletul e cauza primordială a suferințelor fizice

“Homeopatia este încă o provocare pentru multă lume şi pentru mulţi medici. A fost o chestie foarte interesantă în viaţa mea pentru că prima carte de homeopatie am cumpărat-o în primul an de facultate. Ştiţi cum e când ajungi în faţa raftului şi ţi se duce mâna după o anumită carte. Am luat acea carte şi am început să o răsfoiesc, era extrem de ciudată“, povesteşte medicul.

A citit cartea şi a rămas, de atunci, pe raftul familiei, fără însă să revină asupra ei. A făcut Facultatea de Medicină la Târgu Mureş, la secţia de Medicină generală, iar în anul trei de facultate s-a căsătorit fără voia părinţilor. În anul cinci, chiar în ziua în care trebuia să dea examenul la ORL, a venit pe lume fiica lor, Teodora. “N-am mai ajuns la examen“, spune dr. Blaj râzând.

“Era imediat după Revoluţie şi nu era nicio problemă dacă dădeai examenul mai târziu. Prin urmare, am dat examenul în mai-iunie“, își amintește ea.

După ce a terminat facultatea, s-a întors acasă, la Braşov, şi între 1991 şi 1993 a fost medic stagiar la Spitalul Judeţean Braşov, la secţia de Hematologie.

“La un moment dat, ni s-a desfăcut contractul de muncă, pentru că nici pe vremea aceea nu erau bani pentru stagiari şi am rămas vreo trei luni acasă. Însă doamna doctor Vulcan de la Judeţean m-a îndrumat atunci să merg la Căminul de bătrâni din Schei, în locul ei“, a adăugat doctoriţa.

Momentul de cotitură, perioada cruntă de depresie

A lucrat o perioadă în paralel la căminul de bătrâni şi la un centru de plasament din Braşov, iar în 2007 a decis să renunţe la medicina clasică, după ce a trecut printr-o perioadă cruntă de depresie.

“După un an la Hematologie, cu leucemii la toate vârstele, cu copii care îţi mureau până a doua zi dimineaţa…făceai internarea, iar a doua zi nu îl mai găseai…Probabil că m-a sensibilizat, pentru că nu sunt o puternică pe dinăuntru…Am ajuns apoi la căminul de bătrâni, unde vârstnicii erau cum erau, unii abandonaţi, alţii fără copii… Pe unii îi luam acasă. M-am sensibilizat în timp şi mai mult şi am făcut o depresie din care am crezut că nu o să mai ies niciodată“, povesteşte doctoriţa.

Ajunsese într-o stare atât de puternică de depresie, încât vedea pericole peste tot în jurul ei.

“Teodora era micuţă, iar mie îmi era frică să stau în casă, îmi era frică să ies pe stradă, îmi era frică să vorbesc cu oamenii… Dacă se înnora intram într-o panică de aia fantastică şi soţul meu nu mai avea voie să plece cu fiica mea pe stradă, să nu cumva să-i trăznească, să-i ia apa, să se întâmple ceva…Deci la nivelul acela eram. Dacă se schimba guvernul începeam să plâng, că unde o să ajungem şi ce o să ni se întâmple. Şi am zis că trebuie să fac ceva. Şi mai vorbeam cu colegi şi îmi spuneau…«Toată lumea e stresată, ia şi tu un Rudotel»… Şi e un lucru pe care l-am sesizat şi la mulţi alţi medici: doar atunci când tu eşti în cauză sau cineva foarte drag ţie din familie are o problemă, abia atunci cauţi alte variante. Şi am început întâi cu tot felul de regimuri, pentru că nu puteam nici să mănânc, eram foarte slabă, orice mâncam îmi era foarte rău. Acela a fost momentul meu de cotitură“, a adăugat ea.

A decis să se ducă la Sângeorz Băi, la tratament, iar acolo a cunoscut o doamnă care, practic, i-a schimbat viaţa.

“Totul a început când am întâlnit o persoană deosebită, un model de atitudine, de pozitivitate, de acceptare, o luptătoare pe nume Josephina. Atunci căutam o soluție pentru o problemă de sănătate, eram într-o «vale» a existenței mele şi Josephina a apărut ca o lumină, o soluție pentru o nouă etapă a vieții mele. Doar eu cu ea mâncam la cantină, de regim. Eu pentru că nu puteam să mănânc nimic, iar ea pentru că avea o problemă foarte gravă de sănătate. Dar avea o atitudine incredibilă şi de acceptare şi de decizie şi de a şti ce are de făcut şi de a merge mai departe. Trei săptămâni cât am stat acolo am tot conversat şi interesant a fost că în prima zi mi-a zis «V-am văzut când aţi venit şi am zis, Doamne, ce femeie tristă! Ce probleme trebuie să aibă!» Mi s-a făcut o ruşine. Ce probleme să am? Nu aveam nicio problemă… Acele trei săptămâni de discuţii cu doamna Josephina au fost o terapie incredibilă pentru mine. Şi am zis, gata eu de mâine sunt alt om. Am venit acasă, mi-am pus la punct toate relaţiile care mă stresau şi am început să fac cursuri de homeopatie“, a adăugat dr. Blaj.

Clinica sa poartă numele femeii care i-a schimbat viața: Josephine

La vremea respectivă, aceste cursuri nu erau acreditate şi nu se putea obţine drept de parafă. Cu toate acestea, a început să facă tot felul de cursuri de perfecţionare, de dezvoltare personală, iar în 2007 şi-a deschis o clinică de homeopatie care a primit numele femeii care i-a schimbat viaţa: Josephine.

“În câţiva ani, m-am schimbat major de nici mama nu mă mai recunoştea. Şi i-am spus că nici nu o să mă mai vadă vreodată îngenunchiată de nimeni, nici de sistem, nici de oameni. I-am şi spus că sunt victima educaţiei pe care mi-a dat-o, în sensul că dacă te-ai apucat de un lucru trebuie să-l faci până la capăt“, a mai spus ea, adăugând că atunci când a luat decizia să plece din sistem, în 2007, deja avea sentimentul că îi otrăvește pe oameni“

Toată lumea îi spunea că nu o să meargă. Dar dr. Blaj deja nu mai credea în medicina clasică, alopată, aşa cum crezuse înainte.

“Probabil că problemele mele de sănătate de la momentul respectiv au creat o ruptură destul de profundă în credinţa doar în medicina alopată. Pentru că eu luasem destul de multe antibiotice pentru tot felul de infecţii, de sinusuri, dentare…după multe antibiotice mi-am distrus toată flora intestinală şi acesta a fost şi motivul acelor depresii şi a faptului că eram atât de slabă şi nu puteam să mănânc nimic…Şi aceste probleme m-au făcut să caut soluţii“, mărturisește doctorița.

Ea spune că dacă ar fi luat antidepresive probabil că ar fi stat în lumea ei şi ar fi lipsit complet din viaţa Teodorei, care avea 6-7 ani, și nu acesta era scopul.

“Am început uşor-uşor să recomand pacientelor care erau mai deschise şi tratamente homeopate şi am văzut că puteai să obţii nişte rezultate fără să intoxici şi fără să abuzezi de medicina alopată. Când eu am luat decizia, în 2007, să plec din sistem, deja aveam sentimentul că îi otrăvesc pe oameni“, a precizat doctoriţa.

În ceea ce priveşte medicamentele, dr. Blaj consideră că acestea au rolul de tratare pe termen scurt a pacientului şi îmbolnăvirea acestuia pe termen lung.

“În momentul în care un pacient are mai multe patologii, trebuie să mergi cu un medicament specific pentru fiecare patologie pe care el a dezvoltat-o. Combinaţia lor poate să fie şi mai dezastruaosă. Mai mult decât atât, fiecare pacient se duce la mai mulţi specialişti şi de la fiecare pleacă cu o recomandare, iar medicul de familie face, de fapt, un cumul. Nu pentru că medicul de familie nu ştie că anumite lucruri sunt cu acelaşi efect, pentru că de multe ori chiar pacientul cere să nu îi lipseasă ceva din ce i-a prescris specialistul x, z, z. Şi atunci vin acasă cu 12-15 medicamente! Se abuzează destul de mult de antibiotice. Homeopatia are variante pentru absolut orice patologie. În homeopatie, acelaşi remediu poate fi recomandat în foarte multe patologii, însă diluţia, ritmul de administrare sau combinaţia dintre remedii face tratamentul homeopat personalizat. De exemplu, arnica poate fi recomandată inclusiv în traume fizice, dar şi psihice“, a mai spus ea.

Rănile trupului pornesc de la cele ale sufletului

Acum, după atâţia ani de medicină, dr. Adriana Blaj este convinsă că rănile trupului pornesc întotdeauna de la cele ale sufletului.

“Întotdeauna întreb pacientul ce l-a determinat, ce eveniment a fost în viaţa lui, ce s-a întâmplat înainte de aceste simptome. În procesul de vindecare, acea persoană trebuie să ştie ce anume a generat acel dezechilibru, ce ar trebui schimbat, iar cauza problemelor o reprezintă acele emoţii. Iar homeopatia echilibrează zona aceasta“, explică medicul.

Ea spune că, practic, medicul nu poate trata nicio boală dacă pacientul său nu colaborează.

“Nu poţi lucra cu un om ca şi cu o maşină. Fiecare din noi suntem unici şi avem reacţii diferite în faţa unui stres comun. Cineva face diabet, altul hipertensiune, altul ulcer etc. Găsind cauzele, tu poţi pur ş i simplu să rezolvi boala pacientului. Cancerul, într-adevăr, apare ca o reacţie fizică, o somatizare a unor emoţii pe care noi nu ştim să le gestionăm. Iar acele frustrări, temeri adunate încep să somatizeze şi să se localizeze ca un proces patologic pe diverse organe“, a mai spus ea.

În euforia ei, medicul Adriana Blaj şi-a atras şi soţul, şi fiica. Soţul ei, electronist de meserie şi licenţiat în Drept, şi-a schimbat şi el cu totul direcţia, devenind nutriţionist. Acum lucrază cot la cot cu soţia sa şi se implică în acţiuni de voluntariat la şcoli şi grădiniţe, unde îi învaţă pe copii să mănânce sănătos.

De asemenea, fiica lor, Teodora, a ales să devină kinetoterapeut. Teodora se va căsători pe 21 aprilie, ziua în care părinţii ei împlinesc 30 de ani de la căsătoria fără acordul părinţilor lor.

După 15 ani de medicină clasică şi 11 de homeopatie, medicul Adriana Blaj, acum în vârstă de 53 de ani, spune că nu a eliminat complet medicina alopată: “Nu sunt absurdă. Dacă sunt situaţii limită şi cineva are nevoie de un antibiotic, antiinflamator pe moment, îl recomand, dar nu pe termen îndelungat, pentru că tratamentul alopat nu face altceva decât să cronicizeze o boală“.

De cinci ani, urmează şi cursuri de medicină integrativă, la Bucureşti, ştiinţă care include absolut toate aspectele medicinei.