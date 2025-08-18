Revista americană Fortune scria în urmă cu câteva zile că Trump ar putea declanșa o criză financiară în Rusia, dar acesta nu a mai urmat amenințările din zilele premergătoare întâlnirii.

În urmă cu o săptămână, aceeași sursă scria că economia Rusiei a fost surprinzător de rezistentă la sancțiunile occidentale, dar că semnele unor probleme deja se văd.

La Moscova se vede recesiunea

Publicația arată că Maxim Reșetnikov, ministrul Economiei, a avertizat deja în luna iunie că Rusia se află „în pragul” unei recesiuni.

Iar luna trecută, Banca Centrală a Rusiei redus rata dobânzii cu 2% pentru a relansa creșterea economică. Dobânzile rămân însă mari, nivelul dobânzii oficiale practicat de Banca Rusiei fiind de 18%, nivel care strangulează pur și simplu companiile.

Finanțele Kremlinului s-au prăbușit la rândul lor: în luna iulie, veniturile din petrol și gaze, principala sursă a statului, au scăzut cu 27% față de aceeași lună a anului trecut, până la 9,8 miliarde de dolari.

Acest lucru s-a întâmplat din cauza scăderii continue a prețului petrolului, în timp ce Europa a continuat să adauge sancțiuni, în special asupra „flotei-fantomă” a Rusiei.

Mașina de război are nevoie masivă de bani

Chiar dacă veniturile sunt în scădere, cheltuielile au continut să crească pe fondul atacurilor neîncetate ale Rusiei asupra Ucrainei.

Pe lângă cheltuielile pentru arme, stimulentele pentru mobilizarea unui număr mai mare de voluntari în armată și compensațiile acordate familiilor soldaților morți rămân la un nivel ridicat.

Rezultatul a fost creșterea deficitului, acesta fiind de 61,44 miliarde de dolari pe primele șapte luni, sau 2,2% din Produsul Intern Brut (PIB).

Cheltuielile pentru perioada ianuarie – iulie au crescut cu 20,8% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce veniturile au crescut cu doar 2,8% în aceeași perioadă.

Mai are doar 35 de miliarde de dolari în fondul de rezervă

Economistul și autorul Anders Åslund, care a scris cartea „Capitalismul clientelar al Rusiei: calea de la economia de piață la cleptocrație”, a afirmat că situația este atât de gravă, încât Rusia ar putea rămâne fără rezerve financiare, fiind nevoită să reducă cheltuielile publice.

Într-un editorial recent, acesta a scris că Rusia ar putea rămâne curând fără rezerve. Acesta a scris că Fondul Național de Bunăstare, în care se acumulau banii din petrol, a scăzut de la 135 de miliarde de dolari în 2022 la doar 35,7 miliarde de dolari.

Fondul a scăzut cu 5,8 miliarde de dolari într-o singură lună, în mai, conform Bloomberg, ceea ce înseamnă că banii se vor termina în șapte luni.

„Economia Rusiei se apropie rapid de o criză fiscală care va îngreuna eforturile sale de război”, a adăugat acesta.

Momentan, Rusia a evitat sancțiunile secundare promise de Trump, venind la masă pentru negocierile din Alaska.

Ce poate face Occidentul

Țări precum Statele Unite, Canada și Australia au sancționat importurile energetice imediat după invazia din februarie 2022. Dar aceste țări importau extrem de puțin din Rusia, respectiv 3,7%.

Adevăratele sancțiuni nu au avut efecte până când nu au intrat în vigoare embargoul petrolier în Uniunea Europeană și Marea Britanie (decembrie 2022) și cel asupra carburanților produși în Rusia (februarie 2023).

Până la acel moment, Rusia a beneficiat de creșterea prețurilor petrolului pe bursele mondiale.

Mai mult, sancțiunile au „găuri”, conform EconomicObservatory.com.

Embargoul petrolier european se aplică doar asupra vaselor maritime, ceea ce înseamnă că nu se aplică țițeiului transportat prin conducte.

Nu există sancțiuni concrete asupra gazelor. Multe țări și-au diversificat sursele, dar legal nu le oprește nimic să revină. Țări precum Ungaria și Slovacia continuă să importe neabătute gaze din Rusia.

continuă să importe neabătute gaze din Rusia. În al treilea rând, au crescut importurile europene de gaze naturale lichefiate, acestea urcând în 2024 cu 9% față de 2023 ca volum. UE a propus interzicerea gazelor din Rusia din 2027. Franța, Spania, Belgia și Olanda importă gaze lichefiate din Rusia, iar la nivel de companii se remarcă Total din Franța și Naturgy din Spania, conform Reuters.

importă gaze lichefiate din Rusia, iar la nivel de companii se remarcă Total din Franța și Naturgy din Spania, conform Reuters. Mai mult, statele europene cumpără cantități semnificative de carburanți și alte produse petroliere rafinate în țări terțe din petrol rusesc. Aici este vorba în special de Turcia și India și inclusiv România importă din acestea. Abia în cel de-al 18-lea pachet de sancțiuni din iulie 2025 au fost interzise aceste importuri.

Banii europeni încă alimentează tancurile rusești

În total, UE a importat în 2024 petrol și gaze în valoare de 22 de miliarde de euro, la care se adaugă 5 miliarde în produse petroliere, conform sursei citate.

Interdicțiile europene au făcut ca Rusia să găsească alți cumpărători, în special India. În 2024, Rusia a câștigat din exporturile de petrol și gaze 235 de miliarde de dolari, cu 0,5% peste nivelul din 2023, cu 3,7% sub nivelul din 2021, dar cu doar 1,9% sub nivelul din 2019.

Flota-fantomă

Iar flota sa fantomă a adus venituri suplimentare Rusiei de 10 miliarde de dolari doar în luna decembrie 2024.

Extinderea listei de nave sancționate s-a dovedit însă a fi chiar foarte eficientă, notează EconomicObservatory.com. Aceasta spune că aplicarea sancțiunilor și monitorizarea navelor este cheia.

Conform Fortune, fostul președinte Joe Biden a sancționat aproape 200 de nave în luna ianuarie, înainte de întoarcerea lui Trump la Casa Albă.

Dar mai sunt 359 de nave care au fost sancționate de UE sau Marea Britanie care nu au fost încă țintite de SUA, potrivit revistei.

„Sancționarea acestor nave ar fi o lovitură puternică pentru mașina de război rusă”, potrivit lui Robin Brooks, cercetător principal la Brookings Institution și fost economist șef la Institutul de Finanțe Internaționale.

„Fără îndoială, ar urma o scădere bruscă a prețului petrolului Ural (țițeiul rusesc – n.r.), reducând fluxul de valută forte către statul rus, iar rubla s-ar deprecia semnificativ”, a completat el.

Între timp, experții în politică externă au calificat întâlnirea din Alaska drept un succes pentru Putin, deoarece acesta a reușit să evite consecințele grave ale deciziilor lui Trump, câștigând în același timp pentru ca armata sa să obțină mai mult teren pe câmpul de luptă din Ucraina.

Mai mult, Putin l-a întors pe Trump de partea sa, acesta punând acum presiune pe Ucraina să cedeze teritorii.

„Statele Unite dețin cărțile”

Melinda Haring, cercetător senior la Centrul Eurasia al Atlantic Council, spune că Trump are pârghii semnificative asupra Rusiei.

„Să sperăm că Trump va vedea dincolo de apetitul nesfârșit al lui Putin pentru discuții și se va sătura de lecțiile pseudo-istorice ale dictatorului rus”, a scris ea într-o postare pe blog.

„Trump poate să-i strângă cu ușa pe ruși; pare să uite că Statele Unite dețin cărțile, nu Moscova.”

Produsul Intern Brut al Rusiei se ridică la 2.174 de miliarde de dolari sau 2,1 trilioane.

Spre comparație, Uniunea Europeană are un PIB de 19,4 trilioane de dolari, iar Statele Unite de 29,1 trilioane. Astfel, economia UE este de circa 10 ori mai mare, iar cea a Americii de aproape 15 ori peste.

Spre comparație, România (382,7 miliarde de dolari) și Polonia (914,7 miliarde) au împreună mai mult de jumătate decât PIB-ul Rusiei, în vreme ce adunate economiile unor state ca Olanda (1,22 trilioane) și Belgia (664 miliarde) fac cât toată economia Rusiei.

Un pitic economic

În fapt, aceasta este puțin mai mare ca economia Spaniei (1,7 trilioane) și sub cele ale Franței (3,1 trilioane), Marii Britanii (3,6 trilioane) și Germaniei (4,6 trilioane).

Cât de bine se trăiește în Rusia

Produsul Intern Brut pe cap de locuitor, un indicator al bunăstării, arată un nivel de 14.889 de dolari în Rusia, de trei ori mai mic față de nivelul de 43.145 de dolari pe cap de locuitor din Uniunea Europeană.

Chiar și în România, nivelul este de 20.072 de dolari pe cap de locuitor, cu 50% peste nivelul din Rusia, conform datelor Băncii Mondiale.

În SUA, acest indicator este la 85.808 dolari, de aproape 6 ori mai mare.

Foto: Profimedia

