În acest context, Sony a lansat BRAVIA 5 XR5, un model de 55 inci care promite să aducă experiența premium într-o zonă de preț ceva mai accesibilă decât flagship-urile sale. Dar cât de mult livrează, de fapt, acest televizor?

Prima impresie: design sobru, dar rafinat

Sony a păstrat rețeta de design cu care ne-a obișnuit în ultimii ani: conservatorism, linii curate și o senzație de obiect premium, chiar dacă nu suntem la nivelul extremelor pe care le atingi cu OLED-urile ultra-subțiri.

Scenă cu cun port și un far roșu pe un televizor Sony BRAVIA XR5.
Foto: Claudiu Râpan (Libertatea)

Rama e discretă, fără artificii inutile, suportul este stabil și solid. Îl pui pe un perete sau pe un mobilier simplu și nu strică nimic din armonia camerei.

Un detaliu de notat: grosimea. BRAVIA 5 XR5 nu e cel mai subțire TV de pe piață, dar nici nu ai senzația de „masă” voluminoasă. E un echilibru gândit pentru a putea fi montat ușor pe perete, dar și pentru a susține componentele interne fără compromisurile pe care le vedem la alte modele ultrasubțiri.

Imaginea: Atuul principal pentru TV-urile Sony

Dacă există un capitol la care Sony e recunoscută ca fiind printre cele mai bune alegeri, acela e calitatea imaginii. Procesorul Cognitive Processor XR face treaba grea, interpretează și ajustează imaginea în timp real pentru a reda culorile și contrastul cât mai aproape de ceea ce percepe ochiul uman.

Rezultatul? Upscaling-ul conținutului cu rezoluție mai mică e foarte bun. Vezi un serial mai vechi sau un clip de pe YouTube și parcă e modificat cu un filtru care îl aduce în prezent. Texturile sunt clare, contururile bine definite, iar culorile păstrează un echilibru plăcut, fără să devină artificiale, sau prea saturate.

Scenă cu un lac, o barcă și munți pe fundal pe un televizor Sony BRAVIA XR5.
Foto: Claudiu Râpan (Libertatea)

HDR-ul e o poveste mai complicată. Atunci când imaginea are zone punctuale luminoase, televizorul strălucește, literalmente. Reflexiile soarelui, focurile de artificii sau farurile unei mașini pe timp de noapte capătă o intensitate care îți atrage privirea imediat.

Problema apare atunci când scena devine mai complexă și suprafața luminoasă e mai extinsă. Atunci, luminozitatea generală pare să se estompeze și imaginea își pierde din impact. Într-o cameră întunecată, efectul nu deranjează, dar într-un living plin de ferestre, diferența se simte.

Pe culori, BRAVIA 5 XR5 reușește un balans pe care nu mulți competitori îl ating: unul natural. Verdele nu e radioactiv, roșul nu e aprins peste măsură, iar pielea actorilor nu arată nici palidă, nici exagerat bronzată.

Experiența de vizionare

Un film pus pe acest televizor îți va lua ochii încă de la început. Imaginea e coerentă, nu vezi neajunsurile tehnice decât dacă știi exact ce să cauți și le urmărești intenționat.

În plus, BRAVIA 5 XR5 gestionează foarte bine mișcările rapide. Scenele de acțiune, meciurile de fotbal sau cursele de Formula 1 nu lasă dâre enervante pe ecran, cum se întâmplă în alte cazuri. Pentru pasionații de sport, ca subsemnatul, sau pentru cei care stau pe Netflix și PlayStation, tot ca subsemnatul, în aproape fiecare seară, asta contează enorm.

Profilul și spatele televizorului Sony BRAVIA XR5.
Foto: Claudiu Râpan (Libertatea)
Partea audio, în schimb, rămâne un punct unde aproape toate televizoarele din segmentul său se împotmolesc. Difuzoarele integrate sunt corecte, livrează dialoguri clare și o minimă senzație de spațialitate, dar dacă vrei ca experiența să treacă măcar puțin de pragul decenței ai nevoie de un soundbar.

Google TV, cu bune și cu mai puțin bune

Platforma aleasă de Sony e Google TV, un pariu sigur în termeni de accesibilitate și disponibilitate de aplicații. Ai parte aici de Netflix, Disney+, HBO Max, Prime Video, YouTube și orice alt serviciu important. Interfața e familiară pentru cei care folosesc Android pe telefon, ceea ce scurtează perioada de acomodare.

Totuși, nu e totul roz. Interfața poate părea încărcată, uneori răspunde cu o fracțiune de secundă întârziere, iar organizarea meniurilor nu e la fel de intuitivă precum la alți concurenți. Pentru un utilizator obișnuit, aceste detalii nu sunt deal breaker, dar pentru cine e mai exigent, se simte diferența.

Mai avem aici și un plus: integrarea cu Google Assistant și cu dispozitivele smart din casă. Poți controla televizorul cu vocea, poți sincroniza lista de redare de pe telefon și îl poți transforma într-un hub multimedia fără prea mult efort.

Foarte bun și pentru gaming

Sony știe că printre fanii BRAVIA sunt și mulți gameri, așa că nu a făcut compromisuri majore. Televizorul suportă 4K la 120 Hz, are un input lag redus și oferă o experiență fluidă pe PlayStation 5 sau Xbox Series X. Modul dedicat pentru gaming optimizează setările automat, iar culorile și contrastul rămân suficient de puternice.

Spatele televizorului Sony BRAVIA XR5.
Foto: Claudiu Râpan (Libertatea)

Este adevărat că rivalii pun accent mai mare pe luminozitate și uneori scot în evidență detalii suplimentare în scene foarte întunecate. Dar, la nivel general, BRAVIA 5 XR5 e o alegere foarte bună pentru oricine vrea să îmbine filmele cu gamingul.

Micile compromisuri care fac diferența

Ca în orice poveste, există și un „dar”. La Sony BRAVIA 5 XR5, acel „dar” vine sub forma luminozității generale, care nu impresionează la nivelul competitorilor direcți. Dacă livingul tău are ferestre mari și soarele bate direct în ecran, vei sesiza această limitare.

Alt compromis este lipsa suportului pentru HDR10+, format adoptat de tot mai mulți producători și platforme de streaming. Sony mizează pe Dolby Vision și HLG, ceea ce acoperă multe situații, dar pentru cei atenți la fiecare detaliu, lipsa HDR10+ rămâne un minus.

Competitori direcți

Dacă te uiți pe același segment de preț și dimensiune, rivalii principali sunt Samsung QN90D / QN95D și LG C4 sau G4.

Samsung vine cu avantajul luminozității spectaculoase și al unei interfețe extrem de rapide, în timp ce LG îți oferă un OLED care aduce un negru absolut și un contrast dramatic.

În schimb, acest Sony rămâne fidel filosofiei sale: imagine cât mai apropiată de realitate și un echilibru care să nu îți obosească ochii nici după ore întregi de vizionare.

Concluzie: un televizor care știe ce vrea să fie

Sony BRAVIA 5 XR5 55 inci nu e un televizor perfect, dar e unul onest. Nu promite spectaculosul pentru a te impresiona din prima secundă, ci mizează pe constanță, pe naturalețea imaginii și pe versatilitatea de zi cu zi.

Dacă îl compari direct cu rivalii săi, îi vei găsi câteva lipsuri. Luminozitatea mai modestă, lipsa HDR10+, interfața uneori greoaie. Dar dacă îl privești în ansamblu, îți dai seama că Sony livrează ceea ce promite: un televizor solid, echilibrat, care nu îți strică ochii cu artificii, ci îți oferă o experiență echilibrată, pentru varii scenarii de utilizare.

