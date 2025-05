„Nu a fost o decizie ușoară, luată în pripă, din contră, a fost o decizie luată cu strângere de inimă pentru că în proiectul pe care îl lăsăm în urmă lăsăm și o parte din sufletul nostru. Facem acest lucru după ce am epuizat toate căile de remediere și avem datoria să vă explicăm de ce. Fiecare dintre noi a fost atras de această mișcare nouă, cu un mesaj curat, care promitea să schimbe ceva în bine. Am crezut cu sinceritate în acele idealuri. Însă, alături de voi, am privit cu consternare – pe TikTok, pe Facebook, în Parlament, în interviuri și în tot spațiul public – cum valorile în care am crezut au fost călcate în picioare de ego-ul și setea de putere ale președintelui partidului”, au transmis cei 6 deputați într-un comunicat, potrivit Agerpres.

Ei și-au acuzat șefa de o conducere rigidă și lipsită de transparență.

„Idealurile de la care s-a pornit au fost înlocuite treptat de poziționări extremiste, abordări rigide și isterice, decizii opace, impuse fără nicio consultare și au adus imaginea partidului în derizoriu. Nu ne regăsim în aceste derapaj”, se arată în mesajul semnat de deputații Dumitrița Albu, Lucian Andrușcă, Andrei Csillag, Călin Groza, Gheorghe Pîclișan și Aurora Simu.

Cei 6 au demisionat din grupul parlamentar al Partidului Oamenilor Tineri și din partid. Înaintea lor, alți patru deputați au plecat din partid: Monica Ionescu, Radu Mihail Ionescu, Dorin Popa și Ionuț-Andrei Teslariu.

Astfel, în grupul parlamentar al POT au rămas 14 parlamentari. Potrivit Regulamentului Camerei Deputaților, grupurile parlamentare pot fi formate din minimum 10 membri. Practic, dacă Anamaria Gavrilă mai pierde 5 deputați, rămâne fără grup parlamentar.

