Fără exit-poll la Alegerile parlamentare din Republica Moldova

Spre deosebire de alte state din regiune, în Republica Moldova nu vor exista exit-poll-uri. Libertatea are o echipă de corespondenți la Chișinău, reporterul Ion Gaidău și fotoreporterul Vlad Chirea.

Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postică, a explicat modul în care se vor centraliza datele: „Noi avem procedura clasică de numărare a buletinelor de vot pe hârtie, care durează un pic mai mult, dar totodată toate informațiile sunt transmise digital Comisiei Electorale Centrale și afișate pe platformele digitale ale Comisiei”.

Primele rezultate vor apărea la scurt timp după închiderea urnelor.

„De la închiderea secțiilor de votare la 21:00, undeva pe la orele 21:30 – 22:00, deja probabil vom avea primele rezultate de la secțiile de votare cele mai mici”, a mai spus oficialul CEC. Rezultatele finale vor fi disponibile luni dimineața, după închiderea secțiilor din SUA și Canada, la ora 6:00.

Desfășurarea scrutinului electoral din Republica Moldova

Alegerile parlamentare din Moldova se organizează conform Codului Electoral nr. 325/2022, iar deputații sunt aleși prin vot universal, egal, direct și secret pentru un mandat de patru ani.

Recomandări Sergiu Băhăian, scos din pușcărie pentru a fi tratat într-un spital de stat. Toate bolile de care suferă temutul „călău al boschetarilor”

Pragul electoral este de 5% pentru partide, 7% pentru blocurile electorale și 2% pentru candidații independenți. În total sunt 101 mandate.

Pentru ca scrutinul să fie valid, este nevoie de prezența la urne a cel puțin o treime dintre alegătorii înscriși pe liste.

Partidele de pe buletinul de vot

Potrivit CEC, pe buletinul de vot la Alegerile Parlamentare din Moldova figurează 23 de candidați: 15 partide politice, patru blocuri electorale și patru independenți. Ordinea este următoarea: Partidul Acțiune și Solidaritate; Partidul Democrația Acasă; Coaliția pentru Unitate și Bunăstare; Andrei Năstase (independent); Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa; Olesea Stamate (independentă); Partidul Social Democrat European; Partidul Național Moldovenesc; Blocul „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”; Blocul „Alternativa”; Mișcarea Respect Moldova; Blocul „Împreună”; Liga Orașelor și Comunelor; Alianța pentru Unirea Românilor; Victoria Sanduța (independentă); Alianța „Moldovenii”; Partidul „Moldova Mare”; Blocul „Unirea Națiunii”; Partidul Noua Opțiune Istorică; Partidul Liberal; Uniunea Creștin-Socială din Moldova; Tatiana Crețu (independentă); Partidul „Partidul Nostru”.

Deși pe buletin apar 23 de opțiuni, cetățenii pot vota doar pentru 22, întrucât Blocul Electoral „Unirea Națiunii” s-a retras din cursă în favoarea PAS.

Cine are șanse reale să intre în Parlament

Ultimele sondaje de opinie, realizate în campanie, indică patru competitori cu șanse să depășească pragul electoral:

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS);

Blocul Electoral Patriotic (PSRM, PCRM și aliați);

Blocul Electoral „Alternativa”;

Partidul Nostru.

Un sondaj iData din august arăta PAS la 33,8%, Blocul Patriotic la 30,1%, Blocul „Alternativa” la 10,9% și Partidul Nostru la 9,3%.

Alte cercetări, precum cele realizate de Watchdog Moldova, între 6 – 13 septembrie, arată că PAS ar câștiga cu 29,7%, urmat de Blocul Electoral Patriotic cu 13,2% și Partidul Nostru cu 7,5%. Blocul Alternativa nu ar depăși pragul electoral, fiind creditat cu 4,2% din voturi.

Sondajele nu includ opțiunile votanților din Transnistria și nici din diaspora.

Importanța Alegerilor Parlamentare din Moldova 2025

Scrutinul din 28 septembrie este considerat crucial pentru viitorul Republicii Moldova. O victorie a PAS ar însemna continuarea parcursului pro-european și accelerarea negocierilor pentru aderarea la Uniunea Europeană. În schimb, o majoritate pro-rusă ar putea genera instabilitate politică și ar slăbi orientarea strategică a Chișinăului spre Vest.

Recomandări Cum era păzit Nicolae Ceaușescu în vacanță. 500 de oameni pentru liniștea dictatorului în sejurul estival de la Neptun

Aceste alegeri vin la mai puțin de un an după referendumul pentru integrarea europeană și sunt privite ca un test decisiv atât pentru guvernarea pro-occidentală a Maiei Sandu, cât și pentru forțele politice apropiate de Moscova.