„Ieri ne-am luat rămas bun de la dragul meu soț, prieten prețios și unul dintre cei mai mari actori ai epocii noastre. Bob a murit în pace, acasă”, a scris Luciana Duvall într-un comunicat distribuit pe rețelele de socializare.

Carieră de peste șase decenii. A refuzat să apară în „Nașul: Partea a III-a”

Duvall a devenit cunoscut publicului larg datorită rolului lui Tom Hagen, consilier al familiei Corleone, în filmul „Nașul” al lui Francis Ford Coppola. Performanța sa i-a adus prima dintre cele șapte nominalizări la Oscar în 1972.

A reluat acest rol în „Nașul: Partea a II-a” (1974), însă a refuzat să apară în „Nașul: Partea a III-a” din cauza unui conflict legat de onorariu. „Toți au făcut filmul pentru bani”, a declarat actorul într-un interviu cu Larry King, potrivit CNN.

A împărțit un apartament cu Dustin Hoffman și a fost prieten cu Gene Hackman

De-a lungul carierei, Duvall a interpretat o varietate de personaje, de la cowboy la ofițeri militari. Născut în San Diego, California, într-o familie cu tradiție militară, a urmat cursurile Colegiului Principia din Illinois și a servit în armată în timpul Războiului din Coreea.

Ulterior, s-a mutat la New York, unde a studiat actoria sub îndrumarea celebrului Sanford Meisner. În acea perioadă, a împărțit un apartament cu Dustin Hoffman și a fost prieten cu Gene Hackman.

Roluri memorabile și primul succes cinematografic în „Să ucizi o pasăre cântătoare”

Primul său succes notabil a fost în adaptarea cinematografică a romanului „Să ucizi o pasăre cântătoare” (1962), în care l-a interpretat pe Arthur „Boo” Radley. A continuat cu roluri diverse, inclusiv în „True Grit” alături de John Wayne, „MAS*H” de Robert Altman și „THX 1138” al lui George Lucas.

Interpretarea din „Nașul” l-a făcut mare, dar „Tender Mercies” i-a adus Oscarul

A câștigat un Oscar pentru rolul cântărețului de muzică country din filmul „Tender Mercies” (1983), unde și-a demonstrat talentul cântând singur piesele din film. De asemenea, a fost nominalizat pentru interpretările sale din „The Great Santini” și „Apocalypse Now”, unde a rostit celebra replică: „Îmi place mirosul de napalm dimineața.”

Duvall a excelat și în producțiile de televiziune, cum ar fi miniseria de succes „Lonesome Dove” și „Broken Trail”, care i-a adus un premiu Emmy. În plus, a explorat și latura de regizor și scenarist, remarcându-se cu filme precum „The Apostle” (1997), pentru care a fost din nou nominalizat la Oscar.

În cariera sa prolifică, Duvall a jucat și personaje istorice, inclusiv pe Robert E. Lee în „Gods and Generals”, pe Joseph Stalin într-un film HBO și pe criminalul nazist Adolf Eichmann în „The Man Who Captured Eichmann”.

Duvall a avut patru căsnicii

Căsătorit de patru ori, ultima sa soție a fost actrița și regizoarea argentiniană Luciana Pedraza, cu care s-a căsătorit în 2004. De asemenea, Duvall a fost un susținător al Partidului Republican, participând la evenimente precum inaugurarea lui George W. Bush și sprijinind campania lui Mitt Romney.

Familia actorului a anunțat că nu va avea loc o ceremonie oficială, dar încurajează pe cei care doresc să îi onoreze memoria să o facă „privind un film bun, spunând povești frumoase la o masă cu prietenii sau admirând frumusețea naturii în timpul unei plimbări prin împrejurimi.”

