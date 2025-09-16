Partidul Smer, exclus din familia socialistă europeană

Partidul Smer al premierului slovac Robert Fico va fi exclus permanent din alianța partidelor socialiste europene. Decizia va fi ratificată la congresul PES din Amsterdam în octombrie. Președintele PES, Stefan Löfven, va supune la vot excluderea, potrivit surselor Euractiv.

Această mișcare vine după ce progresiștii și-au pierdut răbdarea cu Fico, care s-a apropiat de Vladimir Putin și Xi Jinping. De asemenea, premierul slovac este acuzat că încalcă statul de drept în țara sa.

În octombrie 2023, Smer a fost suspendat după formarea unui guvern cu partidul naționalist SNS.

Care sunt consecințele excluderii pentru Robert Fico

Excluderea va lăsa partidul lui Fico mai izolat la nivel european, fără o cale de întoarcere în mainstream-ul politic. La Bruxelles și Strasbourg, parlamentarii săi operează deja la marginea Parlamentului European.

În plus, Fico a frustrat eforturile UE de a sancționa Rusia și de a reduce dependența de energia Moscovei.

Această decizie marchează o ruptură definitivă între socialiștii europeni și fostul lor aliat slovac, subliniind divergențele profunde în ceea ce privește valorile și direcția politică, printre care și apropierea acestuia față de Rusia și de liderul de la Kremlin. Vladimir Putin i-a cerut lui Fico inclusiv întreruperea de gaze către Ucraina, în timpul întâlnirii pe care au avut-o în China.

Robert Fico este singurul lider european care a mers la Moscova de „Ziua Victoriei”

Premierul Slovaciei a fost singurul lider UE prezent la parada de 9 mai din Moscova, acolo unde a criticat poziția Comisiei Europene privind renunțarea la resursele energetice rusești. În întâlnirea cu Putin, Fico a amenințat cu veto-ul împotriva interdicției importurilor energetice din Rusia.

Fico a avertizat că oprirea importurilor de energie din Rusia ar putea cauza instabilitate și probleme tehnice.

„Dacă este nevoie ca toate cele 27 de state membre să fie de acord, vom folosi dreptul de veto pentru a bloca interdicția privind importul tuturor tipurilor de resurse energetice”, a declarat el, la acel moment.

Premierul slovac a subliniat că țara sa are capacități petrochimice adaptate pentru petrolul rusesc.

Robert Fico vorbește despre ieșirea Slovaciei din NATO

La începutul lunii iunie, atunci când alianțele occidentale își consolidau poziția și înăspreau sancțiunile împotriva Rusiei, Fico vorbea despre ieșirea Slovaciei din NATO și spune că „neutralitatea ar fi benefică”.

În cadrul unei conferințe de presă online, Fico a afirmat: „Dacă mă întrebați pe mine, vă spun că în aceste vremuri absurde de înarmare, când companiile de armament își freacă mâinile de bucurie, neutralitatea ar fi foarte benefică pentru Slovacia. Dar, din păcate, această decizie nu este în mâinile mele”.

Premierul slovac se află în conflict cu UE din cauza importurilor de gaze și petrol din Rusia și a măsurilor care afectează justiția și mass-media. Coaliția sa a oprit ajutorul pentru Ucraina, iar Fico s-a întâlnit cu Vladimir Putin la Kremlin.

Cine este Robert Fico, premierul slovac

Robert Fico este un politician slovac, actualul prim-ministru al Slovaciei din 2023, funcție pe care a mai deținut-o în perioadele 2006-2010 și 2012-2018. Este fondatorul și liderul partidului de stânga Direction – Social Democracy (Smer) din 1999 și este considerat cel mai longeviv premier din istoria Slovaciei, cu peste 11 ani în total la conducerea guvernului.

S-a născut pe 15 septembrie 1964 în Topolcian, Slovacia. Este cunoscut pentru pozițiile sale populiste, de stânga și conservatoare. În mandatul său recent, a promis să oprească ajutorul militar oferit Ucrainei de Slovacia și să nu mai sprijine sancțiunile occidentale împotriva Rusiei, apropiindu-se discursiv de pozițiile liderului maghiar Viktor Orban.



În 2024, Robert Fico a fost ținta unui atac armat în Slovacia, însă a supraviețuit și incidentul a fost considerat o problemă de securitate internă a Slovaciei. Guvernul său a fost implicat în controverse legate de relațiile cu Rusia și de măsuri criticate privind justiția și anticorupția.

