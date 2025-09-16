Partidul Smer, exclus din familia socialistă europeană

Partidul Smer al premierului slovac Robert Fico va fi exclus permanent din alianța partidelor socialiste europene. Decizia va fi ratificată la congresul PES din Amsterdam în octombrie. Președintele PES, Stefan Löfven, va supune la vot excluderea, potrivit surselor Euractiv.

Această mișcare vine după ce progresiștii și-au pierdut răbdarea cu Fico, care s-a apropiat de Vladimir Putin și Xi Jinping. De asemenea, premierul slovac este acuzat că încalcă statul de drept în țara sa.

În octombrie 2023, Smer a fost suspendat după formarea unui guvern cu partidul naționalist SNS.

Care sunt consecințele excluderii pentru Robert Fico

Excluderea va lăsa partidul lui Fico mai izolat la nivel european, fără o cale de întoarcere în mainstream-ul politic. La Bruxelles și Strasbourg, parlamentarii săi operează deja la marginea Parlamentului European.
În plus, Fico a frustrat eforturile UE de a sancționa Rusia și de a reduce dependența de energia Moscovei.

Această decizie marchează o ruptură definitivă între socialiștii europeni și fostul lor aliat slovac, subliniind divergențele profunde în ceea ce privește valorile și direcția politică, printre care și apropierea acestuia față de Rusia și de liderul de la Kremlin. Vladimir Putin i-a cerut lui Fico inclusiv întreruperea de gaze către Ucraina, în timpul întâlnirii pe care au avut-o în China.

Pe banii statului. Destinațiile exotice și cele mai costisitoare deplasări unde au fost parlamentarii în prima jumătate a lui 2025
Recomandări
Pe banii statului. Destinațiile exotice și cele mai costisitoare deplasări unde au fost parlamentarii în prima jumătate a lui 2025

Robert Fico este singurul lider european care a mers la Moscova de „Ziua Victoriei”

Premierul Slovaciei a fost singurul lider UE prezent la parada de 9 mai din Moscova, acolo unde a criticat poziția Comisiei Europene privind renunțarea la resursele energetice rusești. În întâlnirea cu Putin, Fico a amenințat cu veto-ul împotriva interdicției importurilor energetice din Rusia.

Fico a avertizat că oprirea importurilor de energie din Rusia ar putea cauza instabilitate și probleme tehnice.

„Dacă este nevoie ca toate cele 27 de state membre să fie de acord, vom folosi dreptul de veto pentru a bloca interdicția privind importul tuturor tipurilor de resurse energetice”, a declarat el, la acel moment.

Premierul slovac a subliniat că țara sa are capacități petrochimice adaptate pentru petrolul rusesc.

Robert Fico vorbește despre ieșirea Slovaciei din NATO

La începutul lunii iunie, atunci când alianțele occidentale își consolidau poziția și înăspreau sancțiunile împotriva Rusiei, Fico vorbea despre ieșirea Slovaciei din NATO și spune că „neutralitatea ar fi benefică”.

În cadrul unei conferințe de presă online, Fico a afirmat: „Dacă mă întrebați pe mine, vă spun că în aceste vremuri absurde de înarmare, când companiile de armament își freacă mâinile de bucurie, neutralitatea ar fi foarte benefică pentru Slovacia. Dar, din păcate, această decizie nu este în mâinile mele”.

Premierul slovac se află în conflict cu UE din cauza importurilor de gaze și petrol din Rusia și a măsurilor care afectează justiția și mass-media. Coaliția sa a oprit ajutorul pentru Ucraina, iar Fico s-a întâlnit cu Vladimir Putin la Kremlin.

Cine este Robert Fico, premierul slovac

Robert Fico este un politician slovac, actualul prim-ministru al Slovaciei din 2023, funcție pe care a mai deținut-o în perioadele 2006-2010 și 2012-2018. Este fondatorul și liderul partidului de stânga Direction – Social Democracy (Smer) din 1999 și este considerat cel mai longeviv premier din istoria Slovaciei, cu peste 11 ani în total la conducerea guvernului.

S-a născut pe 15 septembrie 1964 în Topolcian, Slovacia. Este cunoscut pentru pozițiile sale populiste, de stânga și conservatoare. În mandatul său recent, a promis să oprească ajutorul militar oferit Ucrainei de Slovacia și să nu mai sprijine sancțiunile occidentale împotriva Rusiei, apropiindu-se discursiv de pozițiile liderului maghiar Viktor Orban.

În 2024, Robert Fico a fost ținta unui atac armat în Slovacia, însă a supraviețuit și incidentul a fost considerat o problemă de securitate internă a Slovaciei. Guvernul său a fost implicat în controverse legate de relațiile cu Rusia și de măsuri criticate privind justiția și anticorupția.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, a fost prins de Poliție la 48 de ore după ce a fugit de la locul accidentului din București
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E informația de ultimă oră! Ce s-a văzut în imaginile apărute cu Toto Dumitrescu, la locul accidentului. Ce tocmai a ieșit la iveală i-a lăsat pe toți fără replică: „Cercetările...”
Viva.ro
E informația de ultimă oră! Ce s-a văzut în imaginile apărute cu Toto Dumitrescu, la locul accidentului. Ce tocmai a ieșit la iveală i-a lăsat pe toți fără replică: „Cercetările...”
„Elena Udrea a jucat un rol de supermafiot! Putea să dezmembreze toată ţara, la ce ştia”. Giovanni Becali, impresionat de fosta „blondă de la Cotroceni”. Incredibil ce a povestit acum omul de afaceri
Unica.ro
„Elena Udrea a jucat un rol de supermafiot! Putea să dezmembreze toată ţara, la ce ştia”. Giovanni Becali, impresionat de fosta „blondă de la Cotroceni”. Incredibil ce a povestit acum omul de afaceri
Mare surpriză în showbiz-ul din România! Cele două vedete au anunțat că vor deveni părinți și au dezvăluit imagini emoționante. Video
Elle.ro
Mare surpriză în showbiz-ul din România! Cele două vedete au anunțat că vor deveni părinți și au dezvăluit imagini emoționante. Video
gsp
Miliardarul Elon Musk atacă un club din Europa, după moartea lui Charlie Kirk: „Ce se întâmplă acolo???”
GSP.RO
Miliardarul Elon Musk atacă un club din Europa, după moartea lui Charlie Kirk: „Ce se întâmplă acolo???”
„În vestiar cred că era un cadavru îngropat!” » Stadionul din Superligă pe care se mai poate juca doar două luni!
GSP.RO
„În vestiar cred că era un cadavru îngropat!” » Stadionul din Superligă pe care se mai poate juca doar două luni!
Parteneri
Ultima oră! Doliu și lacrimi la Asia Express. Au anunțat decesul acum câteva minute! ”Erai stâlpul meu!” Dumnezeu să-l ierte!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Doliu și lacrimi la Asia Express. Au anunțat decesul acum câteva minute! ”Erai stâlpul meu!” Dumnezeu să-l ierte!
Știrea zilei! Celebrul actor român, căutat în aceste clipe de poliție! Acuzațiile aduse sunt extrem de grave! Ancheta e în desfășurare!
Avantaje.ro
Știrea zilei! Celebrul actor român, căutat în aceste clipe de poliție! Acuzațiile aduse sunt extrem de grave! Ancheta e în desfășurare!
Casa Andreei Esca este plină de obiecte inedite. Ce colecții are prezentatoarea PRO TV. Fiul Aris Melkior a dat-o de gol
Tvmania.ro
Casa Andreei Esca este plină de obiecte inedite. Ce colecții are prezentatoarea PRO TV. Fiul Aris Melkior a dat-o de gol

Alte știri

Nicușor Dan a felicitat Parchetul General pentru ancheta despre Călin Georgescu și Potra, dar și-a păstrat criticile pentru activitatea lor generală
Știri România 16:23
Nicușor Dan a felicitat Parchetul General pentru ancheta despre Călin Georgescu și Potra, dar și-a păstrat criticile pentru activitatea lor generală
Fermierii să poată recupera 50% din investiţii pe o perioadă de 10 ani, fără plata de taxe şi impozite locale la buget: pachetul PSD pentru agricultură
Știri România 16:19
Fermierii să poată recupera 50% din investiţii pe o perioadă de 10 ani, fără plata de taxe şi impozite locale la buget: pachetul PSD pentru agricultură
Parteneri
„Diva lui Putin”, interzisă la Cluj. Academia de Muzică s-a răzgândit cu privire la concertul Anna Netrebko
Adevarul.ro
„Diva lui Putin”, interzisă la Cluj. Academia de Muzică s-a răzgândit cu privire la concertul Anna Netrebko
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în România
Fanatik.ro
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în România
Condiment cu insecticid retras urgent din marile magazine din România
Financiarul.ro
Condiment cu insecticid retras urgent din marile magazine din România

Monden

Otilia Bilionera, în vizită la o școală de corecție din Turcia. Soțul i-a fost alături: „A fost o experiență altfel”
Stiri Mondene 16:30
Otilia Bilionera, în vizită la o școală de corecție din Turcia. Soțul i-a fost alături: „A fost o experiență altfel”
Asia Express 2025. Gabriel Tamaş şi Dan Alexa au reușit să ajungă înaintea Irinei Fodor la pupitru. Cum a fost posibil
Stiri Mondene 16:00
Asia Express 2025. Gabriel Tamaş şi Dan Alexa au reușit să ajungă înaintea Irinei Fodor la pupitru. Cum a fost posibil
Parteneri
Ce decizie importantă a luat Cătălin Scărlătescu după ce s-a despărțit de Doina Teodoru: „Să fac o chestie drăguță...”
Elle.ro
Ce decizie importantă a luat Cătălin Scărlătescu după ce s-a despărțit de Doina Teodoru: „Să fac o chestie drăguță...”
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Copiii sunt păziți din aer, de pe uscat și nu apar în sistemul de evidență a populației / Foto
Unica.ro
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Copiii sunt păziți din aer, de pe uscat și nu apar în sistemul de evidență a populației / Foto
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Parteneri
Cosmin Stan a făcut publică cea mai rară fotografie cu soția sa! Vezi cum arată Oana acum
TVMania.ro
Cosmin Stan a făcut publică cea mai rară fotografie cu soția sa! Vezi cum arată Oana acum
"Fata aia e plină de sânge!" Momentul în care o maşină spulberă mai mulţi tineri la terasă, în Piatra-Olt
ObservatorNews.ro
"Fata aia e plină de sânge!" Momentul în care o maşină spulberă mai mulţi tineri la terasă, în Piatra-Olt
S-a aflat! Câți bani au primit Calina și Catinca pentru Asia Express. S-au plâns de condiții, dar a meritat! O aventură scurtă, dar bine plătită
Libertateapentrufemei.ro
S-a aflat! Câți bani au primit Calina și Catinca pentru Asia Express. S-au plâns de condiții, dar a meritat! O aventură scurtă, dar bine plătită
Parteneri
Mașina ce poate fi cumpărată cu bani puțini » Un expert din Spania o compară cu Dacia Sandero
GSP.ro
Mașina ce poate fi cumpărată cu bani puțini » Un expert din Spania o compară cu Dacia Sandero
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
GSP.ro
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
Parteneri
Procurorul general a prezentat amploarea atacurilor cibernetice asupra României: Rețea cu sute de pagini de Facebook și 22.000 de boți pe TikTok
Mediafax.ro
Procurorul general a prezentat amploarea atacurilor cibernetice asupra României: Rețea cu sute de pagini de Facebook și 22.000 de boți pe TikTok
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
StirileKanalD.ro
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
Angajații au parte de trei minivacanțe în luna decembrie! 7 zile libere pentru toți bugetarii
KanalD.ro
Angajații au parte de trei minivacanțe în luna decembrie! 7 zile libere pentru toți bugetarii

Politic

Pe banii statului. Destinațiile exotice și cele mai costisitoare deplasări unde au fost parlamentarii în prima jumătate a lui 2025
Exclusiv
Politică 13:00
Pe banii statului. Destinațiile exotice și cele mai costisitoare deplasări unde au fost parlamentarii în prima jumătate a lui 2025
Ce părere au românii despre activitatea lui Nicușor Dan la capitolul politică externă, după primele luni de mandat
Politică 10:41
Ce părere au românii despre activitatea lui Nicușor Dan la capitolul politică externă, după primele luni de mandat
Parteneri
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Spotmedia.ro
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Patru zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap din 16 septembrie de la ora 16.00. Protecție divină, noroc la bani și oportunități uriașe pentru ele
Fanatik.ro
Patru zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap din 16 septembrie de la ora 16.00. Protecție divină, noroc la bani și oportunități uriașe pentru ele
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice
Spotmedia.ro
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice