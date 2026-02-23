Certuri vechi, încheiate cu un atac cu cuțitul

Apelul la 112 a fost făcut în jurul orei 15.35, după ce o vecină a auzit țipete și lovituri din apartament. Câteva secunde mai târziu, liniștea a fost spartă de strigătele disperate ale mamei victimei, în vârstă de 88 de ani. Când echipajele medicale au ajuns la fața locului, bărbatul de 59 de ani era deja mort, iar românul era plin de sânge.

Conform martorilor citați de presa locală, victima a urcat în apartamentul vecinului pentru a-l confrunta din nou în legătură cu zgomotul constant pe care l-ar fi făcut, atât ziua, cât și noaptea. Discuția a degenerat rapid într-o altercație violentă.

Anchetatorii susțin că bărbatul ar fi fost înjunghiat și lovit în timpul conflictului.

Certuri repetate între cele două familii

Potrivit vecinilor, tensiunile dintre cele două familii existau de mai mulți ani. Victima ar fi reclamat frecvent zgomotul și comportamentul vecinului său, acuzându-l inclusiv că ar consuma droguri și alcool.

În urmă cu șase luni, ar fi avut loc și un incident între cele două mame, ceea ce ar fi agravat și mai mult relațiile dintre familii. Cu doar o săptămână înainte de tragedie, victima ar fi fost implicată într-un alt conflict la o ședință de bloc, potrivit martorilor.

Bărbatul și părinții săi au fost arestați

Poliția Națională din Spania l-a reținut pe bărbatul de 35 de ani ca principal suspect. Ulterior, au fost arestați și părinții acestuia, care locuiau în același apartament. Nu este clar deocamdată care este gradul lor de implicare.

La fața locului a fost găsit și ridicat cuțitul folosit în atac, care a fost trimis la laborator pentru expertiză. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească exact cum s-a produs conflictul și dacă a existat premeditare.

