Bărbatul a postat pe Facebook mesajul însoțit de mențiunea că orice leu contează

În secțiunea de comentarii, mai mulți utilizatori ar fi pus întrebări referitoare la locul în care pot fi făcute donațiile, fapt care a amplificat impactul mesajului, relatează TVR Info.

IPJ Timiș s-a autosesizat în acest context și a început verificările pentru a vedea care este autenticitatea contului de socializare, contextul în care a fost publicat mesajul și cine este autorul mesajului.

Potrivit ultimelor date furnizate de anchetatori, ar fi fost găsit suspectul în acest caz, un bărbat care s-ar afla la muncă în Germania. Informațiile au rezultat în urma audierii părinților suspectului.

Care a fost reacția SPP

Serviciul de Protecţie și Pază anunță că a „demarat cu celeritate verificări specifice, în conformitate cu atribuțiile legale și în colaborare cu celelalte instituţii de aplicare a legii”.

„Instituția noastră desfășoară activități specifice, pentru prevenirea oricăror amenințări la adresa demnitarilor aflați în competența SPP, în baza informațiilor proprii și a celor semnalate de instituții din cadrul sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională și primite de la partenerii externi, în conformitate cu legislația în vigoare.

Măsurile de protecție sunt adaptate permanent, în funcție de concluziile rezultate din analizele de risc și sunt concepute astfel să prevină materializarea amenințărilor la adresa demnitarilor români și străini, pe timpul șederii lor în România”, a transmis SPP într-un comunicat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE