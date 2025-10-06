Ancheta a pornit de la plângerea depusă de un cetățean român de 48 de ani, care locuiește în Trieste. Acesta a fost convins de veridicitatea anunțului publicat online.

După ce a luat legătura cu presupusul vânzător, bărbatul a acceptat să vireze 900 de euro prin transfer bancar pentru achiziția motorului. Totuși, după primirea banilor, vânzătorul a dispărut fără urmă și fără să trimită marfa.

Datorită investigațiilor efectuate de militari, a fost posibilă identificarea presupusului autor al escrocheriei, care a fost ulterior raportat autorităților judiciare din Trieste.

Tot în Italia, un alt caz este reprezentat de un român în vârstă de 45 de ani, care s-a trezit cu o factură de 26.860 de euro la energie electrică, dar imediat a fost arestat în Cologno Monzese.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE