Polițiștii elvețieni au fost chemați să intervină între două femei care se certau

Duminică seara, 12 octombrie, polițiștii elvețieni au fost chemați de localnicii din Schaffhausen au sesizat Centrul Operațional și de Control al Traficului după ce două femei au început să se certe violent în parcarea unui magazin, potrivit Blick.ch, parte a grupului Ringier.

La fața locului s-au deplasat doi polițiști, o femeie și un bărbat. În parcarea magazinului, aceștia au găsit o femeie agresivă, în vârstă de 29 de ani. Românca intrase într-o altercație cu o altă femeie.

Românca în vârstă de 29 de ani i-a agresat pe polițiști

Cei doi polițiști care au intervenit la fața locului au descoperit că femeia era total necooperantă. Aceasta nu a dorit să discute cu oamenii legii și nici să primească ajutor din partea lor. Conflictul a escaladat și ulterior chiar i-a atacat pe cei doi agenți de poliție care veniseră să o ajute.

Femeia l-a mușcat pe polițist de mână, iar pe polițistă a lovit-o în repetate rânduri. În urma reacțiilor agresive ale româncei, ambele victime au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital.

Femeia de 29 de ani, prinsă drogată și băută la volan

Recomandări Laura Codruța Kövesi: „Nimeni din România nu ne sesizează legat de neregulile din Portul Constanța, dar vă promit că o să ajungem și acolo”

Cei doi polițiști elvețieni au descoperit că românca în vârstă de 29 de ani era și drogată, și băută la momentul în care au găsit-o în parcarea magazinului, lângă mașină.

Tânăra ar fi consumat cocaină înainte să se certe cu o altă femeie în parcarea magazinului și să înceapă întregul scandal.

În urma evenimentelor, polițiștii elvețieni au demarat o anchetă. Oamenii legii efectuează cercetări pentru a stabili modul în care s-au petrecut evenimentele.

În Belgia, un șofer român a fost prins băut la volan și a fost pus să plătească pe loc amenda, iar mai apoi a rămas fără mașină. În aceeași noapte, polițiștii belgieni au descoperit peste 30 de șoferi care au băut prea mult înainte de a se urca la volan.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE